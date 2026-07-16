CANLI ABD'den İran'a yeni saldırı dalgası! CENTCOM görüntüleri paylaştı

Ürdün ordusu, İran topraklarından ateşlenen 8 balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü açıkladı.



Ürdün resmi haber ajansı PETRA'nın askeri bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, hava savunma sistemleri sabaha karşı Ürdün hava sahasına giren İran füzelerini imha etti.



Askeri yetkili, "Hava savunma sistemlerimiz, bugün sabaha karşı İran topraklarından gelen ve doğrudan krallık topraklarını hedef alan 8 füzeyi engelleyerek düşürmüştür." bilgisini paylaştı.



Yetkili, bu önleme faaliyetinin ülke egemenliğini korumak, hava sahasının güvenliğini sağlamak ve vatandaşların emniyetini garanti altına almak için onaylanmış savunma ve operasyonel prosedürler çerçevesinde gerçekleştirildiğini vurguladı.



Olayda herhangi bir can kaybı ya da maddi hasar yaşanmadığını belirten yetkili, füzelerin imha edilmesinin ardından çeşitli bölgelere düşen şarapnel parçalarına Kraliyet İstihkam Birliği ekiplerinin müdahale ettiğini ve gerekli teknik ve güvenlik önlemlerini alarak bu parçaların güvenli hale getirdiğini aktardı.



Sınır ve hava sahası güvenliğini koruma konusundaki kararlılığı vurgulayan askeri yetkili, Ürdün ordusunun her türlü önlemi almaya devam edeceğini vurguladı.



Askeri yetkili ayrıca, Ürdün vatandaşlarına bilgileri yalnızca resmi kaynaklardan almaları, asılsız iddialara ve güvenilir olmayan söylentilere itibar etmemeleri çağrısında bulundu.