CANLI ABD'den İran'a yeni saldırı dalgası! CENTCOM görüntüleri paylaştı
ABD'nin İran'a yönelik son saldırı dalgasını tamamladığını açıklamasıyla bölgedeki gerilim yeni bir aşamaya geçti. İran misilleme mesajı verirken Körfez ülkeleri alarm durumuna geçti; Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'de hava savunma sistemleri devreye alındı. Ayrıca CENTCOM, operasyonlara ilişkin ilk saldırı görüntülerini de yayımladı.
ABD ile İran arasındaki gerilim son 24 saatte yeniden tırmandı. CENTCOM, İran'ın Hürmüz Boğazı çevresindeki askeri hedeflerine yönelik son saldırı dalgasını tamamladığını açıklarken, Bender Abbas, Büyük Tunb Adası, Sirik ve Keşm Adası çevresindeki noktaların vurulduğu bildirildi. İran ise misilleme operasyonlarının ABD'nin bölgedeki askeri altyapısını hedef alacağını duyurdu.
Çatışmaların bölgeye yayılmasıyla Kuveyt hava savunma sistemlerini İran İHA'larına karşı devreye soktu, Bahreyn'de sirenler çaldı ve halka güvenli bölgelere gitme çağrısı yapıldı. Ürdün ise İran'dan ateşlenen 8 balistik füzenin düşürüldüğünü açıkladı. CENTCOM ayrıca İran'a yönelik saldırılara ait ilk görüntüleri kamuoyuyla paylaştı.
İŞTE BÖLGEDEN ANBEAN YAŞANANLAR
CANLI ANLATIM
ABD, İRAN'A GİDEN PETROL TANKERİNİN VURULMA GÖRÜNTÜLERİNİ YAYIMLADI
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a doğru ilerlediğini öne sürdüğü boş bir petrol tankerine düzenlenen saldırıya ait görüntüleri kamuoyuyla paylaştı.
CENTCOM'un açıklamasına göre, tanker çarşamba günü Basra Körfezi'nde bir İran limanına doğru seyir halindeyken hedef alındı.
ABD ordusu, salı günü yeniden başlatılan İran'a yönelik deniz ablukası kapsamında şimdiye kadar iki geminin rotasının değiştirildiğini, bir geminin ise etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Paylaşılan görüntülerin tam olarak ne zaman kaydedildiği bağımsız kaynaklarca doğrulanamazken, gemi takip verileri söz konusu tankerin çarşamba günü Harg Adası yakınlarında, Basra Körfezi'nde bulunduğunu gösterdi.
Söz konusu görüntülerin daha önce kamuoyuyla paylaşılmadığı belirtildi.
TRUMP, İRAN'IN 2024'TEN BU YANA TUTUKLU BULUNAN ABD VATANDAŞINI SERBEST BIRAKTIĞINI DUYURDU
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Aralık 2024'ten bu yana tutuklu bulunan ABD vatandaşının ülkeyi terk etmesine izin verdiğini açıkladı.
Trump, sosyal medya hesabından İran'ın Aralık 2024'ten bu yana tutuklu bulunan bir ABD vatandaşını serbest bırakmasına ilişkin açıklama yaptı.
Bir ABD vatandaşının eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde İran'da "haksız yere tutuklandığını" öne süren Trump, İran'ın söz konusu kişinin ülkeden ayrılmasına izin verdiğini belirtti.
Trump, "Kendisi şu anda İran'ın dışında güvende ve durumu iyi. Amerika Birleşik Devletleri, İran'ın bu iyi niyet göstergesini takdir ediyor." ifadelerini kullandı.
İRAN'IN BATISINDAKİ HEMEDAN EYALETİ ABD SALDIRILARININ HEDEFİ OLDU
İran'ın batısındaki Hemedan eyaletine bağlı Kebuderaheng ilçesinin çeşitli bölgelerinin ABD saldırılarının hedefi olduğu belirtildi.
İran devlet televizyonuna göre, Hemedan Vali Yardımcısı Hamza Emrayi, yaptığı açıklamada saldırıların sabah saatlerinde gerçekleştirildiğini söyledi.
Saldırılarda herhangi bir can kaybının yaşanmadığını aktaran Emrayi, Silahlı Kuvvetlerin bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve olası yeni saldırılara karşı gerekli hazırlıkların sürdüğünü ifade etti. Emrayi ayrıca, güvenlik güçlerinin olası tehditlere karşı gerekli müdahaleyi yapmaya hazır olduğunu kaydetti.
Saldırının hedefi hakkında ise resmi makamlardan herhangi bir bilgi paylaşılmadı.