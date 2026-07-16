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CANLI ABD'den İran'a yeni saldırı dalgası! CENTCOM görüntüleri paylaştı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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CANLI ABD'den İran'a yeni saldırı dalgası! CENTCOM görüntüleri paylaştı

ABD'nin İran'a yönelik son saldırı dalgasını tamamladığını açıklamasıyla bölgedeki gerilim yeni bir aşamaya geçti. İran misilleme mesajı verirken Körfez ülkeleri alarm durumuna geçti; Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'de hava savunma sistemleri devreye alındı. Ayrıca CENTCOM, operasyonlara ilişkin ilk saldırı görüntülerini de yayımladı.

ABD ile İran arasındaki gerilim son 24 saatte yeniden tırmandı. CENTCOM, İran'ın Hürmüz Boğazı çevresindeki askeri hedeflerine yönelik son saldırı dalgasını tamamladığını açıklarken, Bender Abbas, Büyük Tunb Adası, Sirik ve Keşm Adası çevresindeki noktaların vurulduğu bildirildi. İran ise misilleme operasyonlarının ABD'nin bölgedeki askeri altyapısını hedef alacağını duyurdu.

Çatışmaların bölgeye yayılmasıyla Kuveyt hava savunma sistemlerini İran İHA'larına karşı devreye soktu, Bahreyn'de sirenler çaldı ve halka güvenli bölgelere gitme çağrısı yapıldı. Ürdün ise İran'dan ateşlenen 8 balistik füzenin düşürüldüğünü açıkladı. CENTCOM ayrıca İran'a yönelik saldırılara ait ilk görüntüleri kamuoyuyla paylaştı.

İŞTE BÖLGEDEN ANBEAN YAŞANANLAR

CANLI ANLATIM

08:59

ABD, İRAN'A GİDEN PETROL TANKERİNİN VURULMA GÖRÜNTÜLERİNİ YAYIMLADI

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a doğru ilerlediğini öne sürdüğü boş bir petrol tankerine düzenlenen saldırıya ait görüntüleri kamuoyuyla paylaştı.

 

CANLI ABD'den İran'a yeni saldırı dalgası! CENTCOM görüntüleri paylaştı - 1

 

 

CENTCOM'un açıklamasına göre, tanker çarşamba günü Basra Körfezi'nde bir İran limanına doğru seyir halindeyken hedef alındı.

 

CANLI ABD'den İran'a yeni saldırı dalgası! CENTCOM görüntüleri paylaştı - 2

 

 

ABD ordusu, salı günü yeniden başlatılan İran'a yönelik deniz ablukası kapsamında şimdiye kadar iki geminin rotasının değiştirildiğini, bir geminin ise etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

 

CANLI ABD'den İran'a yeni saldırı dalgası! CENTCOM görüntüleri paylaştı - 3

 

 

Paylaşılan görüntülerin tam olarak ne zaman kaydedildiği bağımsız kaynaklarca doğrulanamazken, gemi takip verileri söz konusu tankerin çarşamba günü Harg Adası yakınlarında, Basra Körfezi'nde bulunduğunu gösterdi.

 

CANLI ABD'den İran'a yeni saldırı dalgası! CENTCOM görüntüleri paylaştı - 4

 

Söz konusu görüntülerin daha önce kamuoyuyla paylaşılmadığı belirtildi.

Ahaber
08:54

TRUMP, İRAN'IN 2024'TEN BU YANA TUTUKLU BULUNAN ABD VATANDAŞINI SERBEST BIRAKTIĞINI DUYURDU

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Aralık 2024'ten bu yana tutuklu bulunan ABD vatandaşının ülkeyi terk etmesine izin verdiğini açıkladı.

Trump, sosyal medya hesabından İran'ın Aralık 2024'ten bu yana tutuklu bulunan bir ABD vatandaşını serbest bırakmasına ilişkin açıklama yaptı.

Bir ABD vatandaşının eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde İran'da "haksız yere tutuklandığını" öne süren Trump, İran'ın söz konusu kişinin ülkeden ayrılmasına izin verdiğini belirtti.

Trump, "Kendisi şu anda İran'ın dışında güvende ve durumu iyi. Amerika Birleşik Devletleri, İran'ın bu iyi niyet göstergesini takdir ediyor." ifadelerini kullandı.

08:42

İRAN'IN BATISINDAKİ HEMEDAN EYALETİ ABD SALDIRILARININ HEDEFİ OLDU

İran'ın batısındaki Hemedan eyaletine bağlı Kebuderaheng ilçesinin çeşitli bölgelerinin ABD saldırılarının hedefi olduğu belirtildi.

İran devlet televizyonuna göre, Hemedan Vali Yardımcısı Hamza Emrayi, yaptığı açıklamada saldırıların sabah saatlerinde gerçekleştirildiğini söyledi.

ABD-İRAN MÜZAKERELERİ YERİNİ ÇATIŞMAYA BIRAKTI


Saldırılarda herhangi bir can kaybının yaşanmadığını aktaran Emrayi, Silahlı Kuvvetlerin bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve olası yeni saldırılara karşı gerekli hazırlıkların sürdüğünü ifade etti. Emrayi ayrıca, güvenlik güçlerinin olası tehditlere karşı gerekli müdahaleyi yapmaya hazır olduğunu kaydetti.

Saldırının hedefi hakkında ise resmi makamlardan herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

08:31

İRAN ORDUSU: KUVEYT VE BAHREYN'DEKİ ABD ÜSLERİ İLE MERKEZLERİNE İHA'LARLA SALDIRI DÜZENLEDİK

 İran ordusu, ABD askerlerine ve uçaklarına ev sahipliği yapan Kuveyt ve Bahreyn'deki üslere ve merkezlere kamikaze İHA'larla saldırı düzenlediğini duyurdu.

İran ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "İran ordusu, Yıldırım Operasyonu'nun onuncu aşamasında, birkaç saat önce Kuveyt ve Bahreyn'deki terörist ABD ordusunun radar ve savunma sistemlerini yıkıcı insansız hava araçlarıyla hedef aldı." ifadelerine yer verildi.

Saldırılar kapsamında, Kuveyt'teki Ali es-Salem Üssü'nde ABD ordusuna ait radar sistemleri, Patriot hava savunma sistemleri ve yakıt depolarının hedef alındığı kaydedildi.

Bahreyn'deki Şeyh İsa Üssü'nde bulunan "Super Hawk" radarlar ve Patriot sistemleri dahil olmak üzere iletişim ve radar sistemlerinin İHA saldırılarıyla hedef alındığı belirtildi.

ABD uçak destek birimlerinin de bulunduğu Bahreyn'deki üssün ayrıca İran ordusu ve Devrim Muhafızları tarafından gerçekleştirilen İHA ve füze saldırılarında ciddi hasar gördüğü öne sürüldü.

07:45

ÜRDÜN ORDUSU: HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİMİZ İRAN'DAN ATEŞLENEN 8 BALİSTİK FÜZEYİ DÜŞÜRDÜ

Ürdün ordusu, İran topraklarından ateşlenen 8 balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü açıkladı.

Ürdün resmi haber ajansı PETRA'nın askeri bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, hava savunma sistemleri sabaha karşı Ürdün hava sahasına giren İran füzelerini imha etti.

Askeri yetkili, "Hava savunma sistemlerimiz, bugün sabaha karşı İran topraklarından gelen ve doğrudan krallık topraklarını hedef alan 8 füzeyi engelleyerek düşürmüştür." bilgisini paylaştı.

Yetkili, bu önleme faaliyetinin ülke egemenliğini korumak, hava sahasının güvenliğini sağlamak ve vatandaşların emniyetini garanti altına almak için onaylanmış savunma ve operasyonel prosedürler çerçevesinde gerçekleştirildiğini vurguladı.

Olayda herhangi bir can kaybı ya da maddi hasar yaşanmadığını belirten yetkili, füzelerin imha edilmesinin ardından çeşitli bölgelere düşen şarapnel parçalarına Kraliyet İstihkam Birliği ekiplerinin müdahale ettiğini ve gerekli teknik ve güvenlik önlemlerini alarak bu parçaların güvenli hale getirdiğini aktardı.

Sınır ve hava sahası güvenliğini koruma konusundaki kararlılığı vurgulayan askeri yetkili, Ürdün ordusunun her türlü önlemi almaya devam edeceğini vurguladı.

Askeri yetkili ayrıca, Ürdün vatandaşlarına bilgileri yalnızca resmi kaynaklardan almaları, asılsız iddialara ve güvenilir olmayan söylentilere itibar etmemeleri çağrısında bulundu.

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