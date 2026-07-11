Ukrayna'dan Rusya'nın gölge filosuna darbe!

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, 6-10 Temmuz 2026 tarihleri arasında Azak Denizi'nde düzenlenen operasyonlarda Rusya'nın yaptırım listesindeki gölge filosuna ait 48 geminin vurulduğunu duyurdu. Kiev yönetimi, insansız sistemlerle gerçekleştirilen saldırılarla Moskova'nın deniz lojistiğine ağır darbe indirildiği mesajını verdi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rusya ile devam eden savaşta dikkat çeken bir operasyonun detaylarını paylaştı. Yapılan açıklamada, İnsansız Sistem Kuvvetleri operatörlerinin Azak Denizi'nde peş peşe düzenlediği saldırılarla Rusya'nın "gölge filosu" olarak nitelendirilen gemilerini hedef aldığı bildirildi.

48 GEMİ HEDEF ALINDI

Açıklamada, "İnsansız Sistem Kuvvetleri operatörleri, 6-10 Temmuz tarihleri arasında Azak Denizi'nde gerçekleştirilen operasyonlarda Rusya'nın gölge filosuna ait 48 gemiyi vurdu." ifadelerine yer verildi.

YAPTIRIM ALTINDAKİ FİLO VURGUSU

Kiev yönetimi, hedef alınan gemilerin uluslararası yaptırımlar altında bulunan Rus gölge filosuna ait olduğunu belirterek, operasyonun Moskova'nın deniz taşımacılığı ve lojistik kapasitesini hedef aldığını duyurdu. Rusya tarafından ise söz konusu açıklamaya ilişkin henüz resmi bir değerlendirme yapılmadı.