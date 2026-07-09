Tarihi NATO Zirvesi'nin perde arkası A Haber'de: "Türkiye en büyük kazanımı sağlayan aktör oldu"
Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nin ardından ortaya çıkan diplomatik tablo, A Haber ekranlarında uzmanlar tarafından değerlendirildi. Dış politika ve uluslararası ilişkiler uzmanları, Türkiye'nin savunma sanayii, diplomasi ve NATO içindeki konumuyla zirvenin en fazla kazanç sağlayan ülkesi olduğunu belirtirken, ABD ile ilişkilerde yeni dönemin işaretlerine dikkat çekti.
Ankara'da gerçekleştirilen tarihi NATO Zirvesi'nin yankıları tüm dünyada sürerken, zirve sonrası ilk sabahın bilançosu A Haber ekranlarında masaya yatırıldı. Uzmanlar, Türkiye'nin savunma sanayiinden diplomatik arabuluculuğa kadar birçok alanda zirvenin parlayan yıldızı olduğunu vurguladı. ABD ile ilişkilerde yeni bir dönemin kapılarının aralandığına dikkat çekilen programda, Ankara'nın sadece bir ev sahibi değil, aynı zamanda küresel güvenliğin kilit taşı olduğu ifade edildi. Zirve, dünya siyasetini şekillendiren kritik bir dönemeç olarak kayıtlara geçti.
"BU ZİRVEYİ NET OLARAK İSRAİL VE RUSYA KAYBETMİŞTİR"
Zirvenin kazananlarını ve kaybedenlerini değerlendiren Dış Politika ve Güvenlik Uzmanı Ömer Kızılcık, "Rusya açısından bu zirvenin olumlu sonuçlar ürettiğini söyleyemeyiz ancak asıl sıkıntı İsrail tarafında. Netanyahu'nun günlerce Amerikan televizyonlarına çıkıp aynı endişeleri dile getirmesi, İsrail'in zirveden duyduğu derin kaygıyı ifade ediyor" sözleriyle durumu aktardı.
Uluslararası İlişkiler Uzmanı Oral Toğa ise kazananlar tarafına odaklanarak, "Amerika, yüzde 5'lik harcama talebinin teyit edilmesiyle istediğini almış gibi görünse de, zirvenin totali bütün ittifakın duruşuyla ilgili net bir birliktelik mesajı verdi" ifadelerini kullandı.
"TÜRK-AMERİKAN İLİŞKİLERİNİN EN VERİMLİ ZİRVESİ YAŞANDI"
Haberin detaylarını paylaşan A Haber spikeri Haktan Uysal, "Türkiye'nin talepleri olan CAATSA yaptırımlarının kaldırılması, F-35 süreci, KAAN motorları ve F-16 modernizasyonu gibi konularda çok önemli kazanımlar elde edildi" değerlendirmesinde bulundu. Ömer Kızılcık, Türkiye'nin diplomasi masasındaki gücünü, "Birkaç sene önce Türkiye'yi dışlamaya çalışan ve NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti diyen Avrupa, bugün Ukrayna savaşıyla birlikte Türkiye'nin arabuluculuğuna muhtaç hale gelmiştir" sözleriyle pekiştirdi.