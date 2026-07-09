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Tarihi NATO Zirvesi'nin perde arkası A Haber'de: "Türkiye en büyük kazanımı sağlayan aktör oldu"

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Tarihi NATO Zirvesi'nin perde arkası A Haber'de: "Türkiye en büyük kazanımı sağlayan aktör oldu"

Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nin ardından ortaya çıkan diplomatik tablo, A Haber ekranlarında uzmanlar tarafından değerlendirildi. Dış politika ve uluslararası ilişkiler uzmanları, Türkiye'nin savunma sanayii, diplomasi ve NATO içindeki konumuyla zirvenin en fazla kazanç sağlayan ülkesi olduğunu belirtirken, ABD ile ilişkilerde yeni dönemin işaretlerine dikkat çekti.

Ankara'da gerçekleştirilen tarihi NATO Zirvesi'nin yankıları tüm dünyada sürerken, zirve sonrası ilk sabahın bilançosu A Haber ekranlarında masaya yatırıldı. Uzmanlar, Türkiye'nin savunma sanayiinden diplomatik arabuluculuğa kadar birçok alanda zirvenin parlayan yıldızı olduğunu vurguladı. ABD ile ilişkilerde yeni bir dönemin kapılarının aralandığına dikkat çekilen programda, Ankara'nın sadece bir ev sahibi değil, aynı zamanda küresel güvenliğin kilit taşı olduğu ifade edildi. Zirve, dünya siyasetini şekillendiren kritik bir dönemeç olarak kayıtlara geçti.

NATO'NUN GELECEĞİ ANKARA'DA NASIL ŞEKİLLENDİ?

"BU ZİRVEYİ NET OLARAK İSRAİL VE RUSYA KAYBETMİŞTİR"

Zirvenin kazananlarını ve kaybedenlerini değerlendiren Dış Politika ve Güvenlik Uzmanı Ömer Kızılcık, "Rusya açısından bu zirvenin olumlu sonuçlar ürettiğini söyleyemeyiz ancak asıl sıkıntı İsrail tarafında. Netanyahu'nun günlerce Amerikan televizyonlarına çıkıp aynı endişeleri dile getirmesi, İsrail'in zirveden duyduğu derin kaygıyı ifade ediyor" sözleriyle durumu aktardı.

foto:ahaber.com.trfoto:ahaber.com.tr

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Oral Toğa ise kazananlar tarafına odaklanarak, "Amerika, yüzde 5'lik harcama talebinin teyit edilmesiyle istediğini almış gibi görünse de, zirvenin totali bütün ittifakın duruşuyla ilgili net bir birliktelik mesajı verdi" ifadelerini kullandı.

foto:ahaber.com.trfoto:ahaber.com.tr

"TÜRK-AMERİKAN İLİŞKİLERİNİN EN VERİMLİ ZİRVESİ YAŞANDI"

Haberin detaylarını paylaşan A Haber spikeri Haktan Uysal, "Türkiye'nin talepleri olan CAATSA yaptırımlarının kaldırılması, F-35 süreci, KAAN motorları ve F-16 modernizasyonu gibi konularda çok önemli kazanımlar elde edildi" değerlendirmesinde bulundu. Ömer Kızılcık, Türkiye'nin diplomasi masasındaki gücünü, "Birkaç sene önce Türkiye'yi dışlamaya çalışan ve NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti diyen Avrupa, bugün Ukrayna savaşıyla birlikte Türkiye'nin arabuluculuğuna muhtaç hale gelmiştir" sözleriyle pekiştirdi.

foto:ahaber.com.trfoto:ahaber.com.tr

"AVRUPA TÜRKİYE'Yİ ANLADI: GÜVENLİK OLMADAN REFAH OLMAZ"

Avrupa ülkelerinin değişen güvenlik algısına değinen Haktan Uysal, "Finlandiya ve İsveç gibi özgür ve refah toplumları, Rusya tehdidi kapıya dayanınca o güven-özgürlük dengesinin ne kadar hassas olduğunu gördü. Türkiye'nin yıllardır sınırlarında yaşadığı tehditleri artık Avrupalılar da bizzat hissediyor" ifadelerini kullandı.

foto:ahaber.com.trfoto:ahaber.com.tr

Ömer Kızılcık ise, "Eğer Türkiye bu diplomatik başarıyı sergilemeseydi ve Avrupa bazı jeopolitik gerçekleri hatırlamasaydı, NATO'nun geleceği bugün çok daha büyük bir belirsizlik içinde olurdu" şeklinde konuştu.

foto:ahaber.com.trfoto:ahaber.com.tr

"TRUMP SÖYLEDİ: BAŞKAN ERDOĞAN DAVET ETMESE GELMEZDİM"

Zirvedeki Trump faktörüne dikkat çeken Ömer Kızılcık, "Trump'ın bu zirveye katılması tamamen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle gerçekleşti. Kendisi de bunu defalarca vurguladı. Trump gelmeseydi NATO ve Avrupa güvenliği açısından çok sönük ve tartışmalı bir tablo ortaya çıkardı" ifadelerini kullandı. Trump'ın Avrupa liderlerine karşı sert tutumuna değinen Oral Toğa ise, "Trump, her ne kadar pazarlık usulüyle hareket etse de, Amerika'nın artık Avrupa'nın güvenlik şemsiyesi olmak istemediğine dair yapısal bir rahatsızlığı dile getiriyor" sözleriyle analizi derinleştirdi.

foto:ahaber.com.trfoto:ahaber.com.tr

"UKRAYNA'YA PATRİOT LİSANSI VERMEK RUSYA'YA BİLGİ KAÇIRMAKTIR"

Savunma sanayiindeki teknik gelişmeleri değerlendiren Ömer Kızılcık, "Patriotların Avrupa'da ortak üretimi gündemde ancak Trump'ın Ukrayna'ya lisans verme sözü çok gerçekçi durmuyor. Çünkü bu hattaki bilgilerin Rusya'nın eline geçme riski var. Daha gerçekçi olan, bu üretimin bir Doğu Avrupa ülkesinde yapılıp Ukrayna'ya ihraç edilmesidir" ifadelerini kullandı. Zirveyi özetleyen Oral Toğa, "Türkiye hem kendi ulusal çıkarı hem de NATO ittifakı içindeki konumu itibarıyla zirveden en büyük kazanımı sağlayan aktör olmuştur" sözleriyle Ankara'nın başarısını tescilledi.

Tarihi NATO Zirvesi'nin perde arkası A Haber'de: "Türkiye en büyük kazanımı sağlayan aktör oldu" - 1

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