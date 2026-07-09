Tarihi NATO Zirvesi'nin perde arkası A Haber'de: "Türkiye en büyük kazanımı sağlayan aktör oldu"

Ankara'da gerçekleştirilen tarihi NATO Zirvesi'nin yankıları tüm dünyada sürerken, zirve sonrası ilk sabahın bilançosu A Haber ekranlarında masaya yatırıldı. Uzmanlar, Türkiye'nin savunma sanayiinden diplomatik arabuluculuğa kadar birçok alanda zirvenin parlayan yıldızı olduğunu vurguladı. ABD ile ilişkilerde yeni bir dönemin kapılarının aralandığına dikkat çekilen programda, Ankara'nın sadece bir ev sahibi değil, aynı zamanda küresel güvenliğin kilit taşı olduğu ifade edildi. Zirve, dünya siyasetini şekillendiren kritik bir dönemeç olarak kayıtlara geçti.

"BU ZİRVEYİ NET OLARAK İSRAİL VE RUSYA KAYBETMİŞTİR"

Zirvenin kazananlarını ve kaybedenlerini değerlendiren Dış Politika ve Güvenlik Uzmanı Ömer Kızılcık, "Rusya açısından bu zirvenin olumlu sonuçlar ürettiğini söyleyemeyiz ancak asıl sıkıntı İsrail tarafında. Netanyahu'nun günlerce Amerikan televizyonlarına çıkıp aynı endişeleri dile getirmesi, İsrail'in zirveden duyduğu derin kaygıyı ifade ediyor" sözleriyle durumu aktardı.