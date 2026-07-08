Motorin fiyatlarında iki gün üst üste yaşanan artışın ardından 8 Temmuz itibarıyla litre fiyatına 76 kuruşluk yeni zam pompaya yansıdı. Böylece 7 Temmuz'daki 1,39 TL'lik artışın ardından motorin yeniden zamlanırken, benzin ve LPG fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik uygulanmadı.

Akaryakıt fiyatlarında küresel enerji piyasalarındaki hareketlilik etkisini sürdürürken, motorin kullanıcılarını ilgilendiren yeni fiyat güncellemesi tabelalara yansıdı. 7 Temmuz'da litre başına 1,39 TL zamlanan motorin, 8 Temmuz Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 76 kuruş daha arttı. Güncellenen tarifeyle birlikte birçok ilde pompa fiyatları yeniden değişirken, benzin ve LPG fiyatları mevcut seviyelerini korudu.

Hürmüz Boğazı'nda artan gerilim, küresel petrol fiyatlarındaki yükselişi hızlandırdı. (Foto: A Haber)

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAKİ GERİLİM PETROL FİYATLARINI YUKARI TAŞIDI

AA'ya göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile sağlanan ateşkesin sona erdiğini açıklamasının ardından küresel petrol fiyatlarında sert yükseliş yaşandı. Uluslararası gösterge Brent petrolün varil fiyatı yaklaşık %5,95 artışla 78,50 dolara, ABD ham petrolü (WTI) ise %5,95 yükselişle 74,60 dolara çıktı. Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere yönelik güvenlik endişelerinin yeniden artmasıyla enerji arzına ilişkin riskler güçlenirken, uluslararası petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt piyasasında da yakından takip ediliyor.

Motorin fiyatlarında peş peşe gelen zamların ardından yeni tarife tabelalara yansıdı. (Foto: A Haber)

MOTORİNDE İKİ GÜNDE İKİ AYRI ZAM

Motorin fiyatlarına peş peşe gelen artışlar pompaya yansıdı. İlk olarak 7 Temmuz'da litre fiyatına 1,39 TL zam uygulanırken, 8 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere 76 kuruşluk ikinci fiyat artışı da yapıldı.

Son zamla birlikte motorin kullanan araç sahipleri yeni tarifeden yakıt almaya başladı. Fiyat güncellemesi gece yarısından itibaren tüm istasyonlarda uygulanırken, şehirler arasında küçük farklılıklar oluşabiliyor.

8 Temmuz itibarıyla benzin ve LPG fiyatlarında yeni bir zam veya indirim uygulanmadı. (Foto: A Haber)

BENZİN VE LPG FİYATLARINDA DEĞİŞİKLİK BULUNMUYOR

Motorinde fiyat artışı yaşanırken benzin ve LPG tarafında ise yeni bir zam ya da indirim uygulanmadı. Mevcut pompa fiyatları bu iki yakıt türünde geçerliliğini koruyor. Araç sahiplerinin en çok takip ettiği büyükşehirlerde güncel pompa fiyatları şöyle sıralanıyor:

Şehir V/Max Kurşunsuz 95 V/Max Diesel PO/gaz Otogaz İSTANBUL (AVRUPA) 62.87 TL/LT 66.78 TL/LT 31.19 TL/LT İSTANBUL (ANADOLU) 62.72 TL/LT 66.63 TL/LT 30.59 TL/LT ANKARA 63.84 TL/LT 67.90 TL/LT 31.19 TL/LT İZMİR 64.12 TL/LT 68.17 TL/LT 30.99 TL/LT

Motorine gelen son zammın ardından şehir bazında güncel pompa fiyatları küçük farklılıklar gösterebiliyor. (Foto: A Haber)

8 TEMMUZ GÜNCEL MOTORİN FİYATLARI

8 Temmuz 2026 itibarıyla motorinin litre fiyatı şehirlere göre şu seviyelerde uygulanıyor:

İl Motorin (TL/Litre) İstanbul Avrupa Yakası 66,78 TL İstanbul Anadolu Yakası 66,63 TL Ankara 67,90 TL İzmir 68,17 TL Antalya 69,22 TL Adana 68,73 TL Bursa 67,78 TL Kocaeli 67,14 TL Sakarya 67,45 TL Trabzon 68,63 TL Diyarbakır 69,47 TL Gaziantep 68,88 TL

Akaryakıt fiyatları, küresel petrol piyasaları, döviz kuru ve rafineri maliyetlerindeki değişimlere göre belirleniyor. (Foto: A Haber)

AKARYAKIT FİYATLARI NEDEN DEĞİŞİYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları yalnızca iç piyasadaki gelişmelere göre belirlenmiyor. Brent petrol fiyatındaki değişimler, döviz kurunun seyri, rafineri çıkış fiyatları ve vergi unsurları pompa fiyatlarının oluşmasında belirleyici rol oynuyor. Akdeniz piyasasında oluşan işlenmiş petrol ürünlerinin fiyatları esas alınarak yapılan hesaplamalar, döviz kurundaki değişimlerle birlikte değerlendiriliyor. Bu hesaplamaların ardından oluşan yeni maliyetler pompa fiyatlarına yansıtılıyor. Dağıtım şirketlerinin fiyat politikaları ve bölgesel maliyetler nedeniyle şehirler arasında litre bazında küçük fiyat farklılıkları görülebiliyor.

Hürmüz Boğazı'nda artan jeopolitik riskler, uluslararası petrol fiyatlarındaki yükselişi sürdürüyor. (Foto: A Haber)

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAKİ GELİŞMELER PİYASALARI ETKİLİYOR