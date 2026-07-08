Hürmüz gerilimi pompaya yansıdı: Motorine üst üste zam
Motorin fiyatlarında iki gün üst üste yaşanan artışın ardından 8 Temmuz itibarıyla litre fiyatına 76 kuruşluk yeni zam pompaya yansıdı. Böylece 7 Temmuz'daki 1,39 TL'lik artışın ardından motorin yeniden zamlanırken, benzin ve LPG fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik uygulanmadı.
Akaryakıt fiyatlarında küresel enerji piyasalarındaki hareketlilik etkisini sürdürürken, motorin kullanıcılarını ilgilendiren yeni fiyat güncellemesi tabelalara yansıdı. 7 Temmuz'da litre başına 1,39 TL zamlanan motorin, 8 Temmuz Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 76 kuruş daha arttı. Güncellenen tarifeyle birlikte birçok ilde pompa fiyatları yeniden değişirken, benzin ve LPG fiyatları mevcut seviyelerini korudu.
HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAKİ GERİLİM PETROL FİYATLARINI YUKARI TAŞIDI
AA'ya göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile sağlanan ateşkesin sona erdiğini açıklamasının ardından küresel petrol fiyatlarında sert yükseliş yaşandı. Uluslararası gösterge Brent petrolün varil fiyatı yaklaşık %5,95 artışla 78,50 dolara, ABD ham petrolü (WTI) ise %5,95 yükselişle 74,60 dolara çıktı. Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere yönelik güvenlik endişelerinin yeniden artmasıyla enerji arzına ilişkin riskler güçlenirken, uluslararası petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt piyasasında da yakından takip ediliyor.
MOTORİNDE İKİ GÜNDE İKİ AYRI ZAM
Motorin fiyatlarına peş peşe gelen artışlar pompaya yansıdı. İlk olarak 7 Temmuz'da litre fiyatına 1,39 TL zam uygulanırken, 8 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere 76 kuruşluk ikinci fiyat artışı da yapıldı.
Son zamla birlikte motorin kullanan araç sahipleri yeni tarifeden yakıt almaya başladı. Fiyat güncellemesi gece yarısından itibaren tüm istasyonlarda uygulanırken, şehirler arasında küçük farklılıklar oluşabiliyor.
BENZİN VE LPG FİYATLARINDA DEĞİŞİKLİK BULUNMUYOR
Motorinde fiyat artışı yaşanırken benzin ve LPG tarafında ise yeni bir zam ya da indirim uygulanmadı. Mevcut pompa fiyatları bu iki yakıt türünde geçerliliğini koruyor. Araç sahiplerinin en çok takip ettiği büyükşehirlerde güncel pompa fiyatları şöyle sıralanıyor:
|Şehir
|V/Max Kurşunsuz 95
|V/Max Diesel
|PO/gaz Otogaz
|İSTANBUL (AVRUPA)
|62.87 TL/LT
|66.78 TL/LT
|31.19 TL/LT
|İSTANBUL (ANADOLU)
|62.72 TL/LT
|66.63 TL/LT
|30.59 TL/LT
|ANKARA
|63.84 TL/LT
|67.90 TL/LT
|31.19 TL/LT
|İZMİR
|64.12 TL/LT
|68.17 TL/LT
|30.99 TL/LT
8 TEMMUZ GÜNCEL MOTORİN FİYATLARI
8 Temmuz 2026 itibarıyla motorinin litre fiyatı şehirlere göre şu seviyelerde uygulanıyor:
|
İl
|
Motorin (TL/Litre)
|
İstanbul Avrupa Yakası
|
66,78 TL
|
İstanbul Anadolu Yakası
|
66,63 TL
|
Ankara
|
67,90 TL
|
İzmir
|
68,17 TL
|
Antalya
|
69,22 TL
|
Adana
|
68,73 TL
|
Bursa
|
67,78 TL
|
Kocaeli
|
67,14 TL
|
Sakarya
|
67,45 TL
|
Trabzon
|
68,63 TL
|
Diyarbakır
|
69,47 TL
|
Gaziantep
|
68,88 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NEDEN DEĞİŞİYOR?
Türkiye'de akaryakıt fiyatları yalnızca iç piyasadaki gelişmelere göre belirlenmiyor. Brent petrol fiyatındaki değişimler, döviz kurunun seyri, rafineri çıkış fiyatları ve vergi unsurları pompa fiyatlarının oluşmasında belirleyici rol oynuyor.
Akdeniz piyasasında oluşan işlenmiş petrol ürünlerinin fiyatları esas alınarak yapılan hesaplamalar, döviz kurundaki değişimlerle birlikte değerlendiriliyor. Bu hesaplamaların ardından oluşan yeni maliyetler pompa fiyatlarına yansıtılıyor. Dağıtım şirketlerinin fiyat politikaları ve bölgesel maliyetler nedeniyle şehirler arasında litre bazında küçük fiyat farklılıkları görülebiliyor.
HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAKİ GELİŞMELER PİYASALARI ETKİLİYOR
Hürmüz Boğazı, dünyanın en önemli enerji geçiş noktalarından biri olarak kabul ediliyor. Küresel petrol ticaretinin önemli bir bölümü bu güzergah üzerinden gerçekleştiriliyor. Bu nedenle bölgede yaşanan güvenlik riskleri veya sevkiyatı aksatabilecek gelişmeler, uluslararası petrol fiyatlarında dalgalanmaya neden olabiliyor.