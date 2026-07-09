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Çin'in güneyinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 39 kişi öldü

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Çin'in güneyinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 39 kişi öldü

Çin'in güneyindeki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 39 kişi hayatını kaybetti.

Xinhua'nın yerel yetkililerin açıklamalarına dayandırdığı haberde, bölgede aşırı yağışların sellere yol açtığı belirtildi.

Haberde, sellerde, bazıları Nanning kentindeki barajda oluşan yarık nedeniyle olmak üzere 39 kişinin öldüğü, 9 kişinin kaybolduğu ifade edildi.

Çin'in güneyinde günlerdir süren seller nedeniyle Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'ne bağlı Nanning kentinde bulunan Liulan Barajı'nda yarık oluştuğu ve yüzlerce kişinin tahliye edildiği duyurulmuştu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, sel nedeniyle tarım arazilerinin ve telefon direklerinin sular altında kaldığı, bazı kişilerin çatıların üzerinde yardım istediği görülmüştü.

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