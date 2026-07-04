Yunanistan'dan İsrail'le 3 milyar euroluk hava savunma hamlesi!
Yunanistan'ın, İsrail ile savunma alanındaki iş birliğini yeni bir seviyeye taşımaya hazırlandığı öne sürüldü. A Haber Atina Muhabiri İlhan Tahsin, canlı yayında yaptığı değerlendirmede, Atina yönetiminin önümüzdeki hafta İsrail'den yaklaşık 3 milyar euro değerinde hava savunma sistemi alımına ilişkin kritik bir karara imza atmasının beklendiğini söyledi.
Yunanistan'ın, İsrail'den yaklaşık 3 milyar euro değerinde hava savunma sistemi satın almak için kritik bir eşiğe geldiği öne sürüldü. A Haber Atina Muhabiri İlhan Tahsin, önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek toplantıda Atina yönetiminin İsrail ile savunma iş birliğini daha da derinleştirecek önemli bir karara imza atmasının beklendiğini ifade etti.
Tahsin'in aktardığı bilgilere göre, Yunanistan Dışişleri ve Savunma Hükümet Konseyi'nin gerçekleştireceği toplantıda İsrail ile askeri iş birliğinin kapsamının genişletilmesi ele alınacak.
DEMİR KUBBE, DAVUT SAPANI VE BARAK MX AYNI HATTA KONUŞLANDIRILACAK
A Haber'e konuşan İlhan Tahsin, Yunanistan'ın İsrail'den temin etmeyi planladığı hava savunma paketinin üç önemli sistemden oluştuğunu belirtti.
Tahsin'in aktardığına göre pakette;
Demir Kubbe (Iron Dome)
Davut Sapanı (David's Sling)
Barak MX hava savunma sistemleri yer alıyor.
Muhabir Tahsin, bu üç sistemin entegre şekilde konuşlandırılmasının planlandığını belirterek, oluşturulacak savunma hattının Edirne'nin karşısındaki bölgeden Girit'e kadar uzanan geniş bir alanı kapsayacağını ifade etti.
"TÜRKİYE'NİN SAVUNMA SANAYİSİNDEKİ YÜKSELİŞİ ATİNA'YI HAREKETE GEÇİRDİ"
İlhan Tahsin, Yunanistan'ın bu adımının arkasında Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayisinde kaydettiği gelişmelerin bulunduğunu söyledi.
Özellikle yerli ve milli imkanlarla geliştirilen silah sistemleri ile İHA ve SİHA teknolojilerinin Atina yönetiminde ciddi bir hareketlilik oluşturduğunu belirten Tahsin, bu nedenle Yunanistan'ın hava savunmasını güçlendirmeye yöneldiğini ifade etti.
YAKLAŞIK BİR YILDIR MÜZAKERE EDİLİYOR
A Haber'in aktardığına göre Atina ile Tel Aviv arasındaki görüşmeler yeni değil.
İlhan Tahsin, yaklaşık bir yıldır taraflar arasında müzakerelerin sürdüğünü belirterek, 3 milyar euroluk yüksek maliyet nedeniyle ödeme modelinin de görüşmelerin önemli başlıklarından biri olduğunu söyledi.
Tahsin, Yunanistan'ın söz konusu bütçeyi tek seferde karşılayabilecek mali imkana sahip olmadığını, bu nedenle finansman yönteminin de masada bulunduğunu ifade etti.