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Yunanistan'dan İsrail'le 3 milyar euroluk hava savunma hamlesi!

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Yunanistan'ın, İsrail ile savunma alanındaki iş birliğini yeni bir seviyeye taşımaya hazırlandığı öne sürüldü. A Haber Atina Muhabiri İlhan Tahsin, canlı yayında yaptığı değerlendirmede, Atina yönetiminin önümüzdeki hafta İsrail'den yaklaşık 3 milyar euro değerinde hava savunma sistemi alımına ilişkin kritik bir karara imza atmasının beklendiğini söyledi.

Yunanistan'dan İsrail'le 3 milyar euroluk hava savunma hamlesi! 1

Yunanistan'ın, İsrail'den yaklaşık 3 milyar euro değerinde hava savunma sistemi satın almak için kritik bir eşiğe geldiği öne sürüldü. A Haber Atina Muhabiri İlhan Tahsin, önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek toplantıda Atina yönetiminin İsrail ile savunma iş birliğini daha da derinleştirecek önemli bir karara imza atmasının beklendiğini ifade etti.

Tahsin'in aktardığı bilgilere göre, Yunanistan Dışişleri ve Savunma Hükümet Konseyi'nin gerçekleştireceği toplantıda İsrail ile askeri iş birliğinin kapsamının genişletilmesi ele alınacak.

YUNANİSTAN VE İSRAİL'DEN 3 MİLYAR EUROLUK ANLAŞMA
Yunanistan'dan İsrail'le 3 milyar euroluk hava savunma hamlesi! 2

DEMİR KUBBE, DAVUT SAPANI VE BARAK MX AYNI HATTA KONUŞLANDIRILACAK

A Haber'e konuşan İlhan Tahsin, Yunanistan'ın İsrail'den temin etmeyi planladığı hava savunma paketinin üç önemli sistemden oluştuğunu belirtti.

Tahsin'in aktardığına göre pakette;

Demir Kubbe (Iron Dome)
Davut Sapanı (David's Sling)
Barak MX hava savunma sistemleri yer alıyor.

Ahaber
Yunanistan'dan İsrail'le 3 milyar euroluk hava savunma hamlesi! 3

Muhabir Tahsin, bu üç sistemin entegre şekilde konuşlandırılmasının planlandığını belirterek, oluşturulacak savunma hattının Edirne'nin karşısındaki bölgeden Girit'e kadar uzanan geniş bir alanı kapsayacağını ifade etti.

Yunanistan'dan İsrail'le 3 milyar euroluk hava savunma hamlesi! 4

"TÜRKİYE'NİN SAVUNMA SANAYİSİNDEKİ YÜKSELİŞİ ATİNA'YI HAREKETE GEÇİRDİ"

İlhan Tahsin, Yunanistan'ın bu adımının arkasında Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayisinde kaydettiği gelişmelerin bulunduğunu söyledi.

Özellikle yerli ve milli imkanlarla geliştirilen silah sistemleri ile İHA ve SİHA teknolojilerinin Atina yönetiminde ciddi bir hareketlilik oluşturduğunu belirten Tahsin, bu nedenle Yunanistan'ın hava savunmasını güçlendirmeye yöneldiğini ifade etti.

Yunanistan'dan İsrail'le 3 milyar euroluk hava savunma hamlesi! 5

YAKLAŞIK BİR YILDIR MÜZAKERE EDİLİYOR

A Haber'in aktardığına göre Atina ile Tel Aviv arasındaki görüşmeler yeni değil.

İlhan Tahsin, yaklaşık bir yıldır taraflar arasında müzakerelerin sürdüğünü belirterek, 3 milyar euroluk yüksek maliyet nedeniyle ödeme modelinin de görüşmelerin önemli başlıklarından biri olduğunu söyledi.

Tahsin, Yunanistan'ın söz konusu bütçeyi tek seferde karşılayabilecek mali imkana sahip olmadığını, bu nedenle finansman yönteminin de masada bulunduğunu ifade etti.

Yunanistan'dan İsrail'le 3 milyar euroluk hava savunma hamlesi! 6

"İSRAİL TÜM KAPILARI YUNANİSTAN'A AÇMIŞ DURUMDA"

Canlı yayında dikkat çeken değerlendirmelerde bulunan İlhan Tahsin, İsrail'in Atina yönetimine savunma alanında geniş imkanlar sunduğunu belirtti.

Tahsin, önümüzdeki hafta yapılacak toplantının ardından anlaşmanın resmiyet kazanmasının beklendiğini aktararak, İsrail'den alınacak sistemlerin Ege'de konuşlandırılmasının planlandığını söyledi.

Yunanistan'dan İsrail'le 3 milyar euroluk hava savunma hamlesi! 7

HEDEFTE EGE VE DOĞU AKDENİZ HAVA SAHASI

A Haber Muhabiri İlhan Tahsin'in aktardığı bilgilere göre Yunanistan, İsrail'den temin etmeyi planladığı hava savunma sistemlerini özellikle Ege ve Doğu Akdeniz'de kullanmayı hedefliyor.

Tahsin, bu sistemlerin özellikle Türk İHA ve SİHA'larına karşı konuşlandırılmasının planlandığını belirtti.

Yunanistan'dan İsrail'le 3 milyar euroluk hava savunma hamlesi! 8

YUNANİSTAN'IN ŞARTI: ÜRETİMDE YÜZDE 25 YERLİ KATKI

İlhan Tahsin'in paylaştığı bilgilere göre görüşmelerde dikkat çeken başlıklardan biri de Yunanistan'ın savunma sanayisine katkı talebi oldu.

Atina yönetiminin, Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın daha önce dile getirdiği "yerli üretimin güçlendirilmesi" hedefi doğrultusunda anlaşmaya yüzde 25 yerli katkı payı eklemek istediği belirtildi.

Yunanistan'dan İsrail'le 3 milyar euroluk hava savunma hamlesi! 9

Bu kapsamda Yunanistan'ın, Atina yakınlarındaki ve Volos kentindeki savunma sanayi tesislerinde en azından füze fırlatma sistemlerinin bazı parçalarının veya taşıyıcı ünitelerinin üretilmesini ve sisteme entegre edilmesini talep ettiği aktarıldı.

Yunanistan'dan İsrail'le 3 milyar euroluk hava savunma hamlesi! 10

YUNAN BASININDA DA TARTIŞMA BAŞLADI

İlhan Tahsin, Yunanistan'da bu yakınlaşmanın kamuoyunda da tartışılmaya başlandığını ifade etti.

Bazı Yunan basın kuruluşlarının Atina yönetiminin İsrail ile savunma alanındaki ilişkilerini "tehlikeli ölçüde yakınlaşma" olarak değerlendirdiğini belirten Tahsin, bu eleştirilerin ülke kamuoyunda da yer bulmaya başladığını söyledi.

Yunanistan'dan İsrail'le 3 milyar euroluk hava savunma hamlesi! 11

KRİTİK TOPLANTI ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA

A Haber'in aktardığına göre gözler şimdi önümüzdeki hafta Atina'da gerçekleştirilecek Yunanistan Dışişleri ve Savunma Hükümet Konseyi toplantısına çevrilmiş durumda.

Yunanistan'dan İsrail'le 3 milyar euroluk hava savunma hamlesi! 12

Toplantıda İsrail ile planlanan yaklaşık 3 milyar euroluk hava savunma sistemi anlaşmasının son şeklinin verilmesi ve kamuoyuna açıklanması bekleniyor. Bu toplantının ardından Atina-Tel Aviv hattındaki savunma iş birliğinin yeni bir aşamaya taşınabileceği değerlendiriliyor.

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