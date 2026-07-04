Yunanistan'dan İsrail'le 3 milyar euroluk hava savunma hamlesi!

Yunanistan'ın, İsrail'den yaklaşık 3 milyar euro değerinde hava savunma sistemi satın almak için kritik bir eşiğe geldiği öne sürüldü. A Haber Atina Muhabiri İlhan Tahsin, önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek toplantıda Atina yönetiminin İsrail ile savunma iş birliğini daha da derinleştirecek önemli bir karara imza atmasının beklendiğini ifade etti.

Tahsin'in aktardığı bilgilere göre, Yunanistan Dışişleri ve Savunma Hükümet Konseyi'nin gerçekleştireceği toplantıda İsrail ile askeri iş birliğinin kapsamının genişletilmesi ele alınacak.