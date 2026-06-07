Yunanistan'da korkutan deprem! Atina'da hissedildi

Yunanistan’da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Merkez üssü Halkida kenti olan depremin yerin 5,7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği öğrenildi.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada, Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında, saat 13.02'de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Merkez üssünün Atina'nın yaklaşık 80 kilometre kuzeyindeki Halkida kentine yakın bir nokta olduğu kaydedilen deprem, yerin 5,7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.