Vatikan’da cinsel taciz skandalı! Kardinale ön soruşturma

Vatikan'ın cinsel taciz iddialarıyla gündeme gelen Rabat Başpiskoposu İspanyol Kardinal Cristobal Lopez Romero hakkında ön soruşturma başlattığı öğrenildi.

Katolik Kilisesi'nin merkezi Vatikan, cinsel taciz iddialarıyla gündeme gelen 74 yaşındaki Rabat Başpiskoposu İspanyol Kardinal Cristobal Lopez Romero hakkında ön soruşturma başlattı.

VATİKAN ÖN SORUŞTURMA BAŞLATTI

Vatican News'te yer alan habere göre 2018'den bu yana Fas'ın başkenti Rabat'ta Katolik Kilisesi'nin Rabat Başpiskoposu olarak görev yapan İspanyol Kardinal Romero hakkında kadınlara karşı uygunsuz davranışlarda bulunduğu gerekçesiyle Vatikan'da ön soruşturma başlatıldı.

Kardinal Romero da hakkındaki soruşturmayı engellememek için piskoposluk bölgesindeki tüm görevlerini geçici olarak bıraktığını duyurdu.

EN AZ 5 KADININ SUÇLAMADA BULUNDUĞU BELİRTİLDİ

Uluslararası ve İtalyan basınında çıkan haberlerde en az 5 kadının Kardinal Romero hakkında cinsel taciz suçlamasında bulunduğu, kardinalin ise suçlamaları reddettiği ifade edildi.

Kardinal Romero'nun adı Katolik Kilisesi'nde geçen yıl yapılan papalık seçiminde (Konklav) muhtemel papa adayları arasında geçmişti.