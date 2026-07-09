Netanyahu'nun etekleri tutuştu! Trump'a Başkan Erdoğan'ı şikayet etti

Katil Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinde Başkan Erdoğan'ı şikkayet etti. (İHA)

TRUMP'A BAŞKAN ERDOĞAN'I ŞİKAYET ETTİ

Netanyahu'nun Trump ile görüşmesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı şikayet ettiği ortaya çıktı. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Netanyahu, Başkan Erdoğan'ın Ankara'da düzenlenen 36. NATO Zirvesi'nde yaptığı açıklamaların İsrail'e tehdit oluşturduğu belirtilerek, İsrail sınırlarının güvenlik bölgelerinin korunması gerektiğini ifade edildi.



TEL AVİV'DEN GÜVENLİK TALEBİ

Öte yandan İsrail basınında yer alan bilgilere göre Netanyahu, görüşmede İsrail sınırları boyunca oluşturulan tampon bölgelerin korunması gerektiğini savundu. Bu talep, Tel Aviv yönetiminin Gazze, Lübnan ve Suriye hattındaki askeri varlığını sözde güvenlik bahanesiyle sürdürme yaklaşımını olduğunu ortaya koydu.

TÜRKİYE'NİN F-35 PROGRAMINA YENİDEN DÖNMESİ İSRAİL'İ TEDİRGİN ETTİ

ABD Başkanı Trump'tan Türkiye'nin F-35 programına yeniden dönebileceğine yönelik sinyaller gelmesinin hemen ardından, başta Netanyahu olmak üzere İsrailli siyasiler buna karşı olduklarını dile getirdi.

Netanyahu, Ankara'daki NATO zirvesi öncesinde ve sırasında ABD medyasına röportajlar vererek Türkiye'nin F-35'lere erişimine izin verilmemesi çağrısı yapmıştı.