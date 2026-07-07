Karadağ Dışişleri Bakanı: NATO Zirvesi çok doğru bir ülkede yapılıyor

36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'da bulunan Karadağ Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic, NATO Ankara Zirvesi'ni ve Karadağ'ın Türkiye ile savunma ilişkilerini değerlendirdi.

İbrahimovic, Ankara'da bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, "Muhteşem bir organizasyon. Ev sahibi Türkiye'yi misafirperverliği ve organizasyon için tebrik etmek isterim. Böyle zor bir dönemde, zirvenin Ankara'da düzenlenmesi oldukça önemli. Ankara'daki zirveden güçlü mesajlar çıkacağı kanaatindeyim" ifadesini kullandı. NATO Zirvesi'nden "birlik" mesajının da güçlü şekilde verileceğini düşündüğüne işaret eden İbrahimovic, dünya genelindeki zorluklara karşı da güçlü cevapların zirvede verileceğine inandığını söyledi.

Fotoğraf: AA İbrahimovic, zirvede savunma kapasitelerinin artırılmasının da ele alınacağını aktararak, Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi için de gereken desteğin zirvede görüşüleceğini dile getirdi. NATO'da kolektif güvenlik için her üyenin kendi sorumluluğu olduğuna dikkati çeken İbrahimovic, şu ifadeleri kullandı: "Karadağ'ın da her düzeyde aktif bir rol oynadığını belirtmek isterim. NATO, dünya güvenliği için ne kadar önemli olduğunu her geçen gün daha güçlü bir şekilde gösteriyor. NATO'nun mevcut ve olası zorluklara cevap vermeye hazır olduğunu göstermesi de önemli. NATO Zirvesi çok doğru bir zamanda, çok doğru bir ülkede yapılıyor. Ankara'daki bu zirvenin ardından barış, istikrar ve güvenlik söz konusu olduğunda birlik içerisinde hareket ettiğimize dair güçlü bir mesaj çıkacaktır. NATO partnerlerine de geleceğimiz için beraber çalışmamızın önemini vurgulayacağız."