Hindistan Başbakanı Modi'den İtalyan mevkidaşı Meloni'ye olay hediye

Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’ye verdiği sürpriz hediye diplomasi kulislerinde ve sosyal medyada gündem oldu. Roma’daki kritik temaslar sırasında Modi’nin Meloni’ye “Melody” marka şekerleme hediye etmesi, daha önce dünya çapında viral olan “#Melodi” akımını yeniden alevlendirdi.

İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleşen görüşmelerde ticaret, yatırım ve stratejik iş birliği başlıkları masaya yatırılırken, zirvenin en çok konuşulan anı ise Modi'nin Meloni'ye verdiği dikkat çekici hediye oldu. Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'ye "Melody" marka şekerlemeler hediye etmesi sosyal medyada kısa sürede milyonlarca kullanıcıya ulaştı. MELONİ'DEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM Samimi görüntülerin ortaya çıktığı buluşmanın ardından Giorgia Meloni, hediyeyi Instagram hesabından paylaşarak "Çok, çok iyi" ifadelerini kullandı. Meloni'nin paylaşımı kısa sürede sosyal medya platformlarında gündem olurken, liderler arasındaki sıcak diyalog yeniden dikkat çekti. "#MELODİ" AKIMI YENİDEN ALEVLENDİ "#Melodi" etiketi ilk kez Dubai'de düzenlenen COP28 Zirvesi sırasında ortaya çıkmıştı. Modi ve Meloni'nin zirvede birlikte çektirdiği selfie sosyal medyada büyük ilgi görmüş, iki liderin isimlerinin birleşiminden oluşan "Melodi" etiketi kısa sürede viral olmuştu.

İtalyan Başbakanı Giorgia Meloni ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi (X) O tarihten bu yana Modi ve Meloni'nin her buluşması dijital platformlarda yoğun ilgi görmeye devam ediyor. KOLEZYUM ÖNÜNDE SAMİMİ KARELER Roma ziyaretinde de benzer görüntüler ortaya çıktı. Kolezyum çevresinde çekilen samimi kareler, liderlerin sohbet anları ve doğal görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı. Diplomatik temasların yanı sıra iki lider arasındaki sıcak iletişim de dünya basınının dikkatini çekti.