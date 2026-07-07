Dünya Ankara'ya kilitlendi! NATO zirvesinde gözler Başkan Erdoğan'ın diplomasisinde

Son yılların en kritik NATO Liderler Zirvesi öncesinde dünyanın gözü Türkiye'ye çevrildi. Bugün Ankara'da başlayacak ve iki gün sürecek NATO Zirvesi, hem ittifakın ABD yönetiminin yaklaşımı nedeniyle içinden geçtiği zorlu süreç hem de uluslararası konjonktür nedeniyle önem düzeyi en yüksek toplantılardan biri olarak değerlendiriliyor.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Ankara'nın yalnızca NATO içerisindeki krizlerde değil, Avrupa'dan Orta Doğu'ya uzanan birçok sorunun çözümünde de merkezde yer alacağı ifade ediliyor.

TÜRKİYE'NİN ROLÜ ÖN PLANA ÇIKIYOR

Analistler, Türkiye'nin başta Avrupa ülkeleri ile ABD arasındaki anlaşmazlıklar olmak üzere Ukrayna savaşının sona erdirilmesi, İran anlaşmasının devamlılığı ve İsrail'in saldırganlığının sona erdirilmesi gibi başlıklarda öne çıkacağını belirtiyor.