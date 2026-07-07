Dünya Ankara'ya kilitlendi! NATO zirvesinde gözler Başkan Erdoğan'ın diplomasisinde
Son yılların en kritik NATO Liderler Zirvesi bugün Ankara'da başlıyor. İki gün sürecek zirve öncesinde uluslararası basın ve uzmanlar, Avrupa ile ABD arasındaki anlaşmazlıkların aşılması, bölgesel krizlerin yönetilmesi ve ittifak içindeki dengelerin korunmasında Türkiye'nin üstleneceği role dikkat çekiyor. Uluslararası kamuoyu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yürüttüğü diplomasiye ve Türkiye'nin arabuluculuk kapasitesine odaklanmış durumda.
Son yılların en kritik NATO Liderler Zirvesi öncesinde dünyanın gözü Türkiye'ye çevrildi. Bugün Ankara'da başlayacak ve iki gün sürecek NATO Zirvesi, hem ittifakın ABD yönetiminin yaklaşımı nedeniyle içinden geçtiği zorlu süreç hem de uluslararası konjonktür nedeniyle önem düzeyi en yüksek toplantılardan biri olarak değerlendiriliyor.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Ankara'nın yalnızca NATO içerisindeki krizlerde değil, Avrupa'dan Orta Doğu'ya uzanan birçok sorunun çözümünde de merkezde yer alacağı ifade ediliyor.
TÜRKİYE'NİN ROLÜ ÖN PLANA ÇIKIYOR
Analistler, Türkiye'nin başta Avrupa ülkeleri ile ABD arasındaki anlaşmazlıklar olmak üzere Ukrayna savaşının sona erdirilmesi, İran anlaşmasının devamlılığı ve İsrail'in saldırganlığının sona erdirilmesi gibi başlıklarda öne çıkacağını belirtiyor.
ULUSLARARASI BASIN TÜRKİYE'Yİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR
ABD / Washington Post: Türkiye'nin savunma sanayii ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki ilişki sayesinde NATO'daki konumunun güçlendiği belirtilirken, Avrupa ülkelerinin ABD'nin askeri varlığını azaltma planları nedeniyle Türkiye'nin savunma sanayiine daha fazla ilgi gösterdiği aktarıldı.
İngiltere / Reuters: Türkiye'nin zirvede giderek büyüyen savunma sanayii kabiliyetlerini ön plana çıkaracağı ifade edildi.
Japonya / Nikkei Asia: Türkiye'nin NATO'ya ev sahipliği yaparak öne çıktığı, silah üreticisi olarak etkisini artırdığı ve ABD, Avrupa ile Asya arasındaki bağlarını güçlendirdiği kaydedildi.
Katar / Al Jazeera: İttifakın birlik olmaya ve ABD'nin değişen yaklaşımına uyum sağlamaya odaklandığı süreçte Türkiye'nin de NATO içerisindeki konumunu sağlamlaştırmayı hedeflediği vurgulandı.