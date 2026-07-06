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Darphane'den NATO Zirvesi anısına özel 5 lira: 3 günde tasarlanıp üretildi, 500 bin adet basılacak

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Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek 36. NATO Liderler Zirvesi anısına Darphane tarafından özel tasarımlı 5 liralık hatıra parası hazırlandı. Darphane Dairesi Başkanı Dr. Şenol Yıldız, toplam 500 bin adet basılacak paranın tasarımını, üretim sürecini ve taşıdığı sembolleri A Haber canlı yayınında anlattı.

Darphane'den NATO Zirvesi anısına özel 5 lira: 3 günde tasarlanıp üretildi, 500 bin adet basılacak 1

Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirilecek 36. NATO Liderler Zirvesi anısına Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından özel tasarımlı 5 liralık hatıra parası basıldı.

NATO ZİRVESİ İÇİN HATIRA PARASI

A Haber canlı yayınına katılan Darphane Dairesi Başkanı Dr. Şenol Yıldız, paranın üretim sürecinden tasarımına kadar birçok detayı paylaştı.

Darphane'den NATO Zirvesi anısına özel 5 lira: 3 günde tasarlanıp üretildi, 500 bin adet basılacak 2

HEM TEDAVÜLDE HEM KOLEKSİYONLARDA YERİNİ ALACAK

Hatıra parasının hem günlük hayatta kullanılacağını hem de koleksiyon değeri taşıyacağını belirten Dr. Şenol Yıldız, "Malumunuz 36. NATO Liderler Zirvesi'nin ülkemizde yapılıyor olması münasebetiyle hem onun hatırasına güçlü bir konuyu unutturmayacak bir madeni paramız olsun istedik hem de koleksiyonerlerin bu konuyu sürekli gündemlerinde tutabilecekleri, vatandaşımızın da bunu daha sonra piyasadan tedarik ettiğinde kendisinde hatırası kalabilecek bir para ürettik" ifadelerini kullandı.

Ahaber
Darphane'den NATO Zirvesi anısına özel 5 lira: 3 günde tasarlanıp üretildi, 500 bin adet basılacak 3

TOPLAM 500 BİN ADET TEDAVÜLE SUNULACAK

Paranın üretim planıyla ilgili bilgi veren Yıldız, "İlk etapta 100 bin adet olarak basıldı. Akabinde 400 bin adet daha bakanlığımızın onayıyla tedavüle verilmiş olacak. Toplamda 500 bin adet üretilip piyasaya sunulmuş olacak" dedi.

Darphane'den NATO Zirvesi anısına özel 5 lira: 3 günde tasarlanıp üretildi, 500 bin adet basılacak 4

KÜLLİYE SİLUETİ VE NATO LOGOSU PARADA YER ALIYOR

Hatıra parasının teknik özelliklerini de anlatan Yıldız, paranın iki metalli (bimetal) yapıda üretildiğini belirtti.

Yıldız, "Paramızın tura yüzünde NATO'nun logosu, zirvenin yapılacağı tarih olan 7-8 Temmuz 2026 ve lokasyon olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin grafiksel silueti yer alıyor" şeklinde konuştu.

Paranın dış halkasında çinko, nikel ve bakır alaşımı kullanıldığını belirten Yıldız, orta bölümdeki nikel oranının ise daha parlak bir görünüm sağladığını söyledi.

Darphane'den NATO Zirvesi anısına özel 5 lira: 3 günde tasarlanıp üretildi, 500 bin adet basılacak 5

TASARIM VE ÜRETİM 3 GÜNDE TAMAMLANDI

Hatıra parasının kısa sürede hazırlandığını belirten Yıldız, "Talimat bize ulaştıktan sonra tasarımını ve üretimini 3 gün içerisinde tamamlayıp hayata geçirdik" dedi.

Daha önce de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve başlaması gibi önemli dönüm noktaları için tedavüle özel hatıra paraları basıldığını hatırlatan Yıldız, benzer çalışmaların devam edeceğini sözlerine ekledi.

Darphane'den NATO Zirvesi anısına özel 5 lira: 3 günde tasarlanıp üretildi, 500 bin adet basılacak 6

NATO ZİRVESİ ANISINA ÖZEL TASARLANDI

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan hatıra parası, tedavülde bulunan iki metalli 5 liralık madeni para üzerine özel tasarımla basıldı.

Paranın ön yüzünde NATO logosu, zirvenin düzenleneceği tarih ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin grafiksel silueti yer alırken, arka yüzünde ise tedavüldeki mevcut 5 liralık para tasarımı korunuyor.

Darphane'den NATO Zirvesi anısına özel 5 lira: 3 günde tasarlanıp üretildi, 500 bin adet basılacak 7

İlk etapta 100 bin adet basılan hatıra parasından zirve süresince 400 bin adet daha üretilmesi planlanıyor. Böylece toplam üretim miktarı 500 bine ulaşacak. Darphane, uygulamayla hem 36. NATO Liderler Zirvesi'nin anısını yaşatmayı hem de vatandaşların günlük hayatta kullanabileceği özel tasarımlı bir hatıra parasını dolaşıma sunmayı hedefliyor.

Darphane'den NATO Zirvesi anısına özel 5 lira: 3 günde tasarlanıp üretildi, 500 bin adet basılacak 8
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