Darphane'den NATO Zirvesi anısına özel 5 lira: 3 günde tasarlanıp üretildi, 500 bin adet basılacak

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek 36. NATO Liderler Zirvesi anısına Darphane tarafından özel tasarımlı 5 liralık hatıra parası hazırlandı. Darphane Dairesi Başkanı Dr. Şenol Yıldız, toplam 500 bin adet basılacak paranın tasarımını, üretim sürecini ve taşıdığı sembolleri A Haber canlı yayınında anlattı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirilecek 36. NATO Liderler Zirvesi anısına Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından özel tasarımlı 5 liralık hatıra parası basıldı. NATO ZİRVESİ İÇİN HATIRA PARASI A Haber canlı yayınına katılan Darphane Dairesi Başkanı Dr. Şenol Yıldız, paranın üretim sürecinden tasarımına kadar birçok detayı paylaştı.

HEM TEDAVÜLDE HEM KOLEKSİYONLARDA YERİNİ ALACAK Hatıra parasının hem günlük hayatta kullanılacağını hem de koleksiyon değeri taşıyacağını belirten Dr. Şenol Yıldız, "Malumunuz 36. NATO Liderler Zirvesi'nin ülkemizde yapılıyor olması münasebetiyle hem onun hatırasına güçlü bir konuyu unutturmayacak bir madeni paramız olsun istedik hem de koleksiyonerlerin bu konuyu sürekli gündemlerinde tutabilecekleri, vatandaşımızın da bunu daha sonra piyasadan tedarik ettiğinde kendisinde hatırası kalabilecek bir para ürettik" ifadelerini kullandı.

TOPLAM 500 BİN ADET TEDAVÜLE SUNULACAK Paranın üretim planıyla ilgili bilgi veren Yıldız, "İlk etapta 100 bin adet olarak basıldı. Akabinde 400 bin adet daha bakanlığımızın onayıyla tedavüle verilmiş olacak. Toplamda 500 bin adet üretilip piyasaya sunulmuş olacak" dedi.

KÜLLİYE SİLUETİ VE NATO LOGOSU PARADA YER ALIYOR Hatıra parasının teknik özelliklerini de anlatan Yıldız, paranın iki metalli (bimetal) yapıda üretildiğini belirtti. Yıldız, "Paramızın tura yüzünde NATO'nun logosu, zirvenin yapılacağı tarih olan 7-8 Temmuz 2026 ve lokasyon olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin grafiksel silueti yer alıyor" şeklinde konuştu. Paranın dış halkasında çinko, nikel ve bakır alaşımı kullanıldığını belirten Yıldız, orta bölümdeki nikel oranının ise daha parlak bir görünüm sağladığını söyledi.