İspanya'da rekor sıcaklar can aldı: Haziranda 1000'i aşkın kişi yaşamını yitirdi

İspanya'da haziran ayında etkili olan rekor sıcak hava dalgası nedeniyle 1000'den fazla kişi hayatını kaybetti. Çarşamba günü açıklanan fazla ölüm verilerine göre, Haziran 2026, kayıtların tutulmaya başlandığı 2015'ten bu yana en fazla sıcak kaynaklı ölümün yaşandığı haziran ayı oldu.

İspanya Sağlık Bakanlığı'nın günlük ölüm izleme sistemi, haziran ayında yüksek sıcaklıklara bağlı olarak 1028 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Böylece, 2017 yılında kaydedilen 1000 ölümlük önceki haziran rekoru geride bırakıldı.

Söz konusu veriler, aşırı sıcak dönemlerinde gerçekleşen ölümlerin beklenen ölüm oranlarıyla karşılaştırılmasına dayanan "fazla ölüm" hesaplamalarına dayanıyor. Ölümler, doğrudan tıbbi raporlarda sıcaklığın ölüm nedeni olarak gösterilmesine göre değil, istatistiksel yöntemlerle belirleniyor.

YAŞAMINI YİTİRENLERİN BÜYÜK BÖLÜMÜ YAŞLILARDAN OLUŞUYOR

Sıcaklara bağlı ölümlerin neredeyse tamamını ileri yaştaki kişiler oluşturdu. Verilere göre, 1022 kişi 65 yaş ve üzerindeydi. Bunların 720'si ise 85 yaşın üzerindeydi. Haziran ayında sıcaklara bağlı olarak 15 yaşın altında yalnızca bir kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

EN FAZLA ÖLÜM KATALONYA'DA GÖRÜLDÜ

Sıcak kaynaklı ölümler en çok İspanya'nın Akdeniz kıyıları ile kuzey bölgelerinde görüldü. Bu bölgelerde yaşayan nüfusun, ülkenin daha sıcak güney kesimlerine kıyasla uzun süreli aşırı sıcaklara daha az alışkın olduğu belirtiliyor.

Katalonya'da 218, Bask Bölgesi'nde ise 147 sıcak kaynaklı ölüm kaydedildi.

Ölüm sayısındaki artışın, rekor sıcak hava dalgasının başladığı 21 Haziran civarında hız kazandığı ve ay sonuna kadar yüksek seviyelerde seyrettiği bildirildi.

HAZİRAN AYI SON 65 YILIN EN SICAK İKİNCİ HAZİRANI OLDU

İspanya Meteoroloji Ajansı (AEMET), 2026 Haziran ayının 1961'den bu yana kaydedilen en sıcak ikinci haziran olduğunu açıkladı.

Ajansa göre ortalama sıcaklıklar, 1991-2020 dönemi ortalamasının 3,2 derece üzerinde gerçekleşti. Bu alandaki tek istisna ise daha sıcak geçen 2025 Haziranı oldu.

AEMET ayrıca, 1961'den bu yana yaşanan en sıcak 13 haziran ayının tamamının 21. yüzyılda kaydedildiğini belirterek, bunun küresel ısınmayla ilişkilendirilen uzun vadeli ısınma eğilimini ortaya koyduğunu vurguladı.

YENİ SICAK HAVA DALGASI UYARISI

Haziran ayı rekor kırmasına rağmen, İspanya'da sıcaklara bağlı ölümlerin en yüksek olduğu dönem olmadı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Temmuz 2022'de 2217, geçen ağustos ayında ise 2184 kişi sıcak kaynaklı nedenlerle hayatını kaybetmişti.

Öte yandan AEMET, geçen haftaki aşırı sıcakların ardından yaşanan kısa süreli serinlemenin uzun sürmeyebileceği uyarısında bulundu.

Ajans, önümüzdeki günlerde İspanya üzerine yeniden çok sıcak hava kütlelerinin geleceğini belirterek, hafta sonundan itibaren yeni bir sıcak hava dalgasının başlayabileceğini, bunun da gündüz ve gece sıcaklıklarını yeniden olağanüstü seviyelere taşıyabileceğini bildirdi.