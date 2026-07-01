Dışişleri Bakanı Fidan: Netanyahu soykırımı destekliyor
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev'in eş başkanlıklarında Türkiye-Kırgızistan Ortak Stratejik Planlama Grubu Yedinci Toplantısı sonrası basın toplantısıunda konuştu. Fidan, "Netanyahu, soykırımı destekliyor." dedi. Ukrayna savaşına ilişkin, "Ukrayna'da savaş bitmeli, kapsamlı barış görüşmelerinin başlaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Kırgızistan Ortak Stratejik Planlama Grubu Yedinci Toplantısı'nın ardından Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile düzenlediği ortak basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değinen Fidan, "Netanyahu, soykırımı destekliyor." ifadelerini kullandı.
Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Fidan, "Ukrayna'da savaş bitmeli, kapsamlı barış görüşmelerinin başlaması gerekiyor." dedi.
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