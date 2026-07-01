ABD Kamu Etiği Ofisi (OGE), ABD Başkanı Donald Trump'ın 2025 yılına ilişkin 927 sayfalık yıllık mali beyan raporunu yayımladı. Rapor, Trump'ın çok sayıda yatırım ve ticari faaliyetinin yanı sıra, geçen yıl en büyük gelir kalemini kripto para girişimlerinin oluşturduğunu ortaya koydu.

Mali beyana göre Trump, ailesiyle birlikte kurduğu kripto para girişimlerinden geçen yıl toplam 1,4 milyar doların üzerinde gelir bildirdi. Raporda, Trump'ın şirketlerinin, kendisi ve oğullarının kurucu ortakları arasında yer aldığı World Liberty Financial adlı kripto girişiminden yaklaşık 800 milyon dolar gelir elde ettiği belirtildi. Bu tutarın 520 milyon dolarından fazlasının kripto token satışlarından, 250 milyon doların üzerinde kısmının ise şirketteki payların satışından kaynaklandığı kaydedildi. Trump ayrıca, adını taşıyan "Trump" temalı meme coin satışlarından yaklaşık 635 milyon dolar gelir bildirdi. Reuters'ın hesaplamasına göre ise Trump ailesi, Trump'ın 2025 yılında yeniden Beyaz Saray'a dönmesinden bu yana kripto para projelerinden en az 2,3 milyar dolar gelir elde etti.

Donald Trump ve ailesi (Arşiv) Raporda, Trump'ın hükümet dışındaki görevleri de yer alırken, çeşitli şirketlerde yürüttüğü yöneticilik ve başkanlık pozisyonları listelendi. TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNDEN HİSSELER, TAHVİL, BORSA YATIRIM FONU Trump'ın portföyünde Apple, Microsoft, Alphabet, Nvidia, Amazon, Tesla ve Meta gibi büyük teknoloji şirketlerinin hisselerinin yanı sıra çok sayıda belediye ve devlet tahvili ile borsa yatırım fonu (ETF) bulunduğu görüldü. Mali beyanda yatırım pozisyonları ile bu yatırımlardan elde edilen temettü, sermaye kazancı ve faiz gelirleri net rakamlar yerine belirli değer aralıklarıyla gösterildi. Rapor, Trump'ın geleneksel işlerinden elde ettiği gelirlerin de artmaya devam ettiğini ortaya koydu. Buna göre golf sahaları ve tatil tesislerinden elde edilen gelir 2025 yılında yüzde 15 artarak 500 milyon doların üzerine çıktı. Florida'daki Mar-a-Lago kulübünün gelirinin de önceki yıla göre önemli ölçüde yükseldiği belirtildi. Trump'ın eşi Melania Trump'ın mal varlıklarının da yer aldığı mali beyanda, "Melania" adlı kitap ve film projeleri ile NFT satışlarından elde edilen telif gelirleri de bildirildi. OGE ayrıca ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in 17 sayfalık yıllık mali beyan raporunu da yayımladı. Raporda Vance'in kitabından, kurucusu olduğu Narya Capital'dan ve yönetici ortak olarak görev yaptığı Rise of the Rest Seed Fund'dan elde ettiği gelirlerin yanı sıra değeri 250 bin ila 500 bin dolar arasında gösterilen Bitcoin varlıklarına da yer verildi.