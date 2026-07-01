ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın doğumla vatandaşlık kısıtlamasını reddetti

ABD Yüksek Mahkemesi, doğumla vatandaşlık hakkının korunması yönünde karar verirken, "trans kız çocukları ve kadınların devlet okulu ve üniversite spor takımlarında oynamasını" engelleyen yasaları onayladı.

Yüksek Mahkeme, Başkan Donald Trump'ın sınırlamaya çalıştığı doğumla vatandaşlık hakkının ABD Anayasası'nın 14. maddesi ile korunduğu gerekçesiyle mevcut uygulamanın devamı yönünde görüş bildirdi.



Başyargıç John Roberts, anayasanın ABD'de doğan hemen hemen tüm çocuklara "otomatik olarak doğum hakkı yoluyla vatandaşlık hakkı tanıdığına" hükmederek, Trump'ın, ülkede yasa dışı veya geçici olarak bulunan kişilerin çocuklarının vatandaş olmadığını ilan eden başkanlık kararnamesini reddetti.



Bu ret kararı, Mahkemenin 9 üyesinden 6'sının "evet" oyuyla alınırken, doğumla kazanılan vatandaşlık hakkı yeniden teyit edildi.

ABD Yüksek Mahkemesi, "trans kız çocukları ve kadınların devlet okulu ve üniversite spor takımlarında oynamasını" yasaklayan eyalet yasalarını ise onayladı. Buna göre eyaletler yasakladığı takdirde transların kız spor takımlarında yer alması mümkün olmayacak.

TRUMP'TAN TEPKİ

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Yüksek Mahkemesinin doğumla vatandaşlık hakkını koruyan kararına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Mahkemenin kararını "ülkemiz açısından talihsiz bir durum" olarak nitelendiren Trump, doğumla vatandaşlık uygulamasının Kongre tarafından çıkarılacak bir yasayla sona erdirilebileceğini savundu.

Trump, paylaşımında, "Yüksek Mahkeme doğumla vatandaşlık uygulamasını onayladı. Bu ülkemiz açısından üzücü bir durum ancak bu süreçte ortaya çıktığı üzere, Başkan'ın da desteğiyle bunu Kongre'de çıkarılacak bir yasayla kolayca düzeltebiliriz. Uzun ve hantal bir anayasa değişikliğine gerek yok." ifadelerini kullandı.

Kongre'ye çağrıda bulunan Trump, "Kongre, ülkemiz için hem maliyetli hem de adaletsiz olan doğumla vatandaşlık uygulamasını sona erdirmek üzere bugünden itibaren çalışmaya başlamalıdır. Kendilerine tam ve koşulsuz desteğimi vereceğim." değerlendirmesinde bulundu.



TRUMP DOĞUMLA VATANDAŞLIK HAKKINI İPTAL KARARI ALMIŞTI



Donald Trump'ın ikinci döneminin ilk gününde yayımladığı başkanlık kararnamesi, ülkeye yasa dışı yollarla giren veya geçici vizelerle yasal olarak burada yaşayan ve çalışan ebeveynlerin ABD'de doğan bebeklerinin vatandaşlık almasını engellemeyi amaçlıyordu.



Söz konusu kararname, bu konuda davaların görüldüğü alt mahkemelerin tamamında davaya hakimlerce "anayasaya aykırı" bulunduğu için hiçbir zaman yürürlüğe girmemişti.



ABD Anayasası'nın, iç savaştan sonra yazılan 14. maddesinde "ABD'de doğan veya vatandaşlığa kabul edilen ve yargı yetkisine tabi olan tüm kişiler, Amerika Birleşik Devletleri vatandaşıdır." ifadeleri yer alırken, Trump, bu hükmün yalnızca eski köleler için geçerli olduğunu, "tüm dünyanın ABD'yi işgal etmesi anlamına gelmediğini" savunmuştu.