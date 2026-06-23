Netanyahu'dan "ABD'ye bağımlılıktan kurtulmalıyız" çıkışı: Trump silah desteğini çekiyor mu?

ABD ve İsrail hattında Lübnan nedeniyle kriz yaşanırken, Netanyahu'nun "ABD'ye bağımlılıktan kurtulmalıyız" açıklaması iki ülke arasındaki gerilimin derinleştiğinin en somut kanıtı oldu. Katil Netanyahu'nun ABD 'nin desteğini kesmesi durumunda alternatif bir çözüm olarak bu kararı aldığı konuşulurken, "İsrail ABD silahları olmadan ne yapar?" sorusu A Haber'de masaya yatırıldı. Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, ABD'nin dünya hegemonyasını sürdürmek için İsrail yükünden kurtulmak istediğini savunurken, Emekli Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla ise ABD silahları olmadan İsrail'in bölgedeki yayılmacılığını sürdürmesinin mümkün olmadığını belirtti.

ABD ve İsrail arasında Lübnan'a saldırılar nedeniyle kriz sürerken Netanyahu, Trump'ın ülkesine sırtını dönmesi ihtimaline karşı "savunma sanayiinde güçlenmeliyiz" mesajı vererek açıklamalarda bulundu. NETANYAHU: ABD'YE BAĞIMLILIKTAN KURTULMALIYIZ Gazze kasabı Netanyahu basına verdiği açıklamasında İsrail'in ABD'ye olan bağımlılığından kurtulmanın şart olduğunu belirterek "Kendi silahlanma sistemimize ihtiyacımız var. Bağımlılıktan kurtulmalıyız." ifadelerini kullanması Trump-Netanyahu cephesindeki krizin giderek derinleştiğini ispatlamış oldu. İki ülke arasında yaşanan gerilimin ardından gözler "ABD-İsrail arasındaki ittifak bitiyor mu?" sorusunu gündeme getirirken A Haber'de Cansın Helvacı'nın sunduğu Memleket Meselesi programında yaşanan son gelişmeler ele alındı. NETANYAHU'DAN "BAĞIMLILIKLARDAN KURTULMALIYIZ" ÇIKIŞI! ABD'SİZ İSRAİL MÜMKÜN MÜ? ABD SİLAHLARI OLMADAN İSRAİL BİR HİÇ Mİ? Bölgedeki askeri dengeleri ve İsrail'in savunma kapasitesini değerlendiren Emekli Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla, "ABD silahları olmadan İsrail'in mevcut yapısıyla ve silahlı kuvvetleriyle Orta Doğu'daki yayılmacı emellerine yönelik bir güç seviyesine ulaşması mümkün değildir. Amerikan koruması ve BM Güvenlik Konseyi'ndeki siyasi kalkanı olmadan İsrail'in o bölgede var olması dahi söz konusu olamaz." ifadelerini kullandı. Fazla, İsrail'in savunma sanayiindeki envanterleri sıralayan Fazla; "Ellerinde F-35, F-15, F-16 uçakları Amerikan; Merkava tanklarının var her şeyi Alman; övündükleri Arrow sistemi dahi ABD sermayesiyle yapıldı. İsrail'in öyle sözlel harekat, siber ve bilgi hareketı haricinde dünyaya sunabileceği fazla bir şeyi yok. Netanyahu bunu bildiği için savunma sanayi inşaa etmemiz gerekiyor diyor. İsrail'in dünyaya yaratılan algısı gerçek olsaydı bu açıklamalar olmazdı." dedi.

Emekli Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla, İsrail'in yayılmacı politikasını ABD'nin silah desteğiyle yürüttüğünü ve bu durumun ortadan kalmasıyla Tel Aviv yönetiminin saldırılarını sürdürmesinin mümkün olmadığını savundu. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü) NİSAN SALDIRISI VE İSRAİL'İN "ÇAKILIP KALDIĞI" O ANLAR Donald Trump ve Netanyahu arasındaki Lübnan krizinin ardından, bebek katili Netanyahu'nun ABD siyasetinin İsrail'e destek verme noktasından uzaklaşmasıyla savunma sanayiinde güçlenme mesajları verdiğini belirterek, "2024 Nisan ayında İranlılar balistik füzeleri ve kamikaze dronları gönderdiğinde İsrail orada çakılıp kaldı. Ürdün, İngiltere, Fransa ve ABD destek vermeseydi İsrail kendini koruyamazdı. Netanyahu şimdi bu gerçekleri ortaya koyarak seçim sürecinde halkına İran savaşını bahane ederek yeniden seçilmenin yollarını arıyor." ifadelerini kullandı.

30 YILLIK İRAN TEHDİDİ TİYATROSU VE NETANYAHU'NUN STRATEJİSİ İşgalci İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun siyasi hamlelerini analiz eden Emekli Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla, "Netanyahu, İran'ı her zaman bir tehdit olarak gördü ve bu tehdidi kullanarak nükleer silah kartıyla İsrail'i bir yerlere getirmeye çalışıyor." şeklinde konuştu. Fazla, bölgenin dizayn edilme sürecine dikkat çekerek, "1978'de Mısır'ı Camp David ile denklem dışına çıkardılar, 1979'da ise Humeyni'yi getirdiler. Orta Doğu'nun şekillenmesi ve İsrail'in yaptıklarına bir kılıf bulunması için radikal bir İran yapısına ihtiyaç vardı." ifadelerini kullandı.