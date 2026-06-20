İtalya "kavruluyor"! 8 kent için "kırmızı" alarm verildi

İtalya Sağlık Bakanlığı, hafta sonu birçok kentte Afrika kaynaklı sıcak hava dalgasının etkili olmasının beklendiğini belirterek, Bologna, Bolzano, Brescia, Floransa, Milano, Perugia, Rieti, Torino olmak üzere 8 kent için "kırmızı" ile en yüksek risk uyarısında bulundu.

Başkent Roma için ise yarın ikinci yüksek seviye olan "turuncu" alarm verildi.