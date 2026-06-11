DSÖ kapıdaki tehlikeyi işaret etti: Meğer hastalıkları kendi ellerimizle yayıyormuşuz!

Son yıllarda dünya, Kovid-19'dan Ebola'ya, maymun çiçeğinden Hantavirüs'e kadar birçok bulaşıcı hastalıkla mücadele etti. Uzmanlara göre bu salgınların önemli bir bölümü, hayvanlardan insanlara geçen zoonotik hastalıklardan kaynaklanıyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), değişen yaşam koşulları ve iklim krizinin bu riskleri daha da artırdığı konusunda uyarıyor.

DSÖ: 200'DEN FAZLA ZOONOTİK HASTALIK BULUNUYOR

Zoonotik hastalıklar, doğal olarak hayvanlarda bulunan ancak bazı koşullarda insanlara da bulaşabilen enfeksiyonlar olarak tanımlanıyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre bugün bilinen 200'den fazla zoonotik hastalık bulunuyor.

Kuduz gibi bazı hastalıklar aşılama ve koruyucu sağlık uygulamalarıyla büyük ölçüde önlenebilirken, bazıları ise küresel salgınlara dönüşebiliyor. Uzmanlar, 1970 yılından bu yana keşfedilen 1.500'den fazla patojenin yaklaşık yüzde 70'inin hayvan kaynaklı olduğuna dikkat çekiyor.