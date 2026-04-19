Libya Başbakanı Dibeybe'den Türkiye'ye tarihi çağrı: Orduyu birlikte kuralım
Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, "sivil tek bir komuta altında tek bir Libya ordusu inşa etmek için Türkiye'nin desteğini istediklerini" söyledi.
Libya Başbakanı Dibeybe, katıldığı 5. Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF) ülkesinde "birleşik bir ordu kurulması" konusuna ilişkin basına değerlendirmelerde bulundu.
Kaddafi dönemine son veren 17 Şubat Devrimi'nden sonra Libya'nın yıllarca süren çatışmalar sırasında gelişigüzel bir silahlanmaya şahit olduğuna işaret eden Dibeybe, TRT Arapça'ya yaptığı konuşmada hükümetin düzenli bir ordunun kurulması konusunda ciddi yol katettiğini belirtti.