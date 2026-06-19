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İsrail'in Lübnan'a saldırılarında en az 16 kişi hayatını kaybetti

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
İsrail'in Lübnan'a saldırılarında en az 16 kişi hayatını kaybetti

ABD ile İran arasında imzalanan ve İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının sona erdirilmesini de öngören mutabakat yürürlüğe girmesine rağmen, İsrail işgal güçleri cuma günü sabaha karşı Lübnan'ın güneyine yoğun saldırılar düzenledi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın aktardığına göre, Nebatiye kenti ve çevresindeki yerleşim bölgelerine yönelik hava bombardımanı ve topçu saldırılarında en az 16 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Bazı kişilerin ise enkaz altında kaldığı ve kayıp olduğu bildirildi.b

İSRAİL'DEN LÜBNAN'A SALDIRI KANLI SALDIRI

YERLEŞİM ALANLARI HEDEF ALINDI

NNA'nın haberine göre, gece yarısından sonra İsrail saldırıları Nebatiye ilçesine bağlı Şarkiye, Haruf ve Kefr Sir beldelerindeki yerleşim alanlarını hedef aldı.

Saldırılarda çok sayıda ev hasar görürken, can kayıplarının yanı sıra kayıp kişilerin bulunduğu da belirtildi.

Saat 02.10 sularında İsrail savaş uçaklarının Nebatiye kenti, Kefr Tebnit, Nebatiye el-Fevka ve Reyhan Tepeleri'ne peş peşe saldırılar düzenlediği aktarıldı.

BİRKAÇ SAAT İÇİNDE PEŞ PEŞE SALDIRILAR

Lübnan resmi ajansına göre saat 03.00 civarında Kefrcuz-Nebatiye bölgesi, Nebatiye'deki Üniversite Mahallesi ve Haruf beldesindeki El-Beydar Mahallesi hava saldırılarının hedefi oldu. Bu saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetti.

Şarkiye ile Dveyr arasındaki El-Aşamiye bölgesine düzenlenen başka bir saldırıda ise bir ev tamamen yıkıldı. Saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Kefr Sir beldesine düzenlenen saldırıda da 3 kişi hayatını kaybetti.

Sabah saat 05.00 civarında ise İsrail'e ait bir insansız hava aracının Dveyr Belediyesi binası yakınlarında seyir halindeki bir motosikleti hedef aldığı, saldırıda 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

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ABD-İRAN ANLAŞMASI NE ÖNGÖRÜYORDU?

ABD Başkanı Donald Trump ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, çarşamba akşamı "İslamabad Mutabakat Muhtırası"nı elektronik ortamda imzalamıştı.

Söz konusu mutabakatın, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışma sürecini sona erdirmeyi ve İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının durdurulmasını amaçladığı belirtilmişti.

Anlaşma kapsamında Washington ile Tahran'ın İran'ın nükleer programı ve uluslararası yaptırımlar konusunda nihai bir uzlaşıya varmak amacıyla 60 gün sürecek müzakerelere başlaması öngörülüyor. Tarafların mutabık kalması halinde görüşmelerin uzatılabileceği ifade ediliyor.

LÜBNAN'DA AĞIR BİLANÇO

Lübnan makamlarının açıkladığı son verilere göre İsrail, 2 Mart'tan bu yana ülkeye yönelik geniş çaplı saldırılar düzenliyor.

Resmi rakamlara göre saldırılarda şu ana kadar 3 bin 912 kişi hayatını kaybetti, 11 bin 873 kişi yaralandı. Çatışmalar nedeniyle 1 milyondan fazla kişi de yerinden edildi.

Lübnan yönetimi, İsrail'in ülkenin güneyindeki bazı bölgelerde varlığını sürdürdüğünü belirtirken, son çatışmalar sırasında İsrail güçlerinin Lübnan topraklarında 10 kilometreden fazla ilerlediğini ifade ediyor.

TRUMP NETANYAHU'YU UYARMIŞTI

İsrail'in Hizbullah'ı bahane ederek Lübnan'ın güneyindeki işgalini genişletmesi ve saldırılarını sürdürmesi, son dönemde Washington ile Tel Aviv arasında görüş ayrılıklarına neden olmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik nadir eleştirilerinden birinde, Lübnan'daki operasyonlarda daha "ölçülü" davranması gerektiğini söylemiş ve Netanyahu'nun "daha yumuşak bir yaklaşım benimsemesinin faydalı olacağını" ifade etmişti. Trump ayrıca, Hizbullah unsurlarını hedef alma gerekçesiyle sivil yerleşimlerin vurulmasından rahatsızlık duyduğunu belirterek, "Bir militanı arıyorsunuz diye tüm apartmanları yıkmanıza gerek yok." mesajını vermişti.

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VANCE DE İSRAİL'İ HEDEF ALMIŞTI

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de son günlerde İsrail'in Lübnan'daki saldırılarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Özellikle Beyrut'a yönelik saldırıların ABD ile İran arasında yürütülen diplomatik süreci riske attığını vurgulayan Vance, İsrail'in güvenlik kaygılarının meşru olduğunu ancak bölgesel barış çabalarına zarar verecek adımlardan kaçınması gerektiğini söylemişti.

İsrail hükümetinin İran mutabakatına yönelik tepkilerine de sert çıkan Vance, Tel Aviv yönetimindeki bazı isimleri doğrudan hedef alarak, "9 milyonluk bir ülkesiniz. Karşılaştığınız her ulusal güvenlik sorununu öldürerek çözemezsiniz." ifadelerini kullanmıştı. Vance ayrıca İsrail'in ABD'nin en büyük desteğine sahip olduğunu hatırlatarak, Washington'un yürüttüğü diplomatik girişimlerin baltalanmaması gerektiğini vurgulamıştı.

LÜBNAN'DAKİ İŞGAL ALANI GENİŞLETİLMİŞTİ

ABD ile İran arasında varılan mutabakatın ardından İsrail'in Lübnan'dan çekilmesi yönünde uluslararası beklentiler artarken, Netanyahu yönetimi bunun tam tersine bölgedeki askeri kontrol alanını genişleten yeni haritalar yayımlamıştı. İsrail yönetimi, Hizbullah tehdidini gerekçe göstererek Lübnan'ın güneyinde kalmaya devam edeceğini açıklarken, Beyrut yönetimi ise bunu ülke egemenliğinin ihlali ve işgalin genişletilmesi olarak değerlendirmişti. Trump yönetimi ile Netanyahu hükümeti arasında özellikle Lübnan dosyasında yaşanan bu görüş ayrılığı, son haftalarda iki müttefik arasındaki gerilimin en önemli başlıklarından biri haline gelmişti.

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