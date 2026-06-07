Fransız basınından çarpıcı Türkiye itirafı: Düşük maliyetli ancak etkili!

Sabah Gazetesi'nin aktardığı habere göre, RFI'ye konuşan uzmanlar, Türkiye'nin özellikle Somali'de uyguladığı askeri eğitim modelini diğer Afrika ülkelerine de taşımaya başladığını belirtti. Türkiye'nin yabancı askerleri eğiterek güvenlik kapasitesinin artırılmasına katkı sunduğu, bunun aynı zamanda Ankara'nın diplomatik ilişkilerini güçlendirdiği vurgulandı.

Haberde, Fransa'nın Batı Afrika ve Sahel bölgesindeki etkisinin son yıllarda azalmasının ardından Türkiye'nin bölgede daha görünür hale geldiği kaydedildi. Ankara'nın askeri eğitim, savunma sanayii iş birlikleri ve diplomatik temaslar aracılığıyla Afrika ülkeleriyle ilişkilerini derinleştirdiği ifade edildi. Uzman değerlendirmelerine yer verilen haberde, Türkiye'nin askeri eğitim faaliyetlerinin savunma sanayii ihracatına da olumlu yansıdığı belirtildi. Türk yapımı savunma sistemlerini kullanan ülkelerle teknik ve eğitim iş birliğinin uzun vadeli ilişkilerin kurulmasına katkı sunduğu aktarıldı.

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"DÜŞÜK MALİYETLİ ANCAK ETKİLİ BİR SAVUNMA DİPLOMASİSİ"

RFI'ye konuşan uzmanlar, Türkiye'nin yalnızca mevcut askeri personeli değil geleceğin üst düzey komutanlarını da eğiterek Afrika ülkeleriyle kalıcı bağlar oluşturmayı hedeflediğini ifade etti. Eğitim alan bazı personelin Türkçe öğrenmesinin de ülkeler arasındaki ilişkileri güçlendiren unsurlardan biri olduğu belirtildi. Fransız RFI, Türkiye'nin askeri eğitim faaliyetlerini "düşük maliyetli ancak etkili bir savunma diplomasisi aracı" olarak değerlendirirken, Ankara'nın Afrika'daki varlığının her geçen yıl daha da güçlendiğine dikkat çekti.