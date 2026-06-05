Fransız basını Türkiye'nin Afrika'daki yükselişini yazdı: "Batı'nın bıraktığı boşluğu dolduruyor"

Le Monde gazetesinde yayımlanan ve Mali özelinde hazırlanan analizde, Afrika'da son yıllarda yaşanan jeopolitik değişimlere yer verildi.

A Haber muhabiri Ömer Aydın'ın aktardığına göre analizde, Fransa ve Batılı ülkelerin bölgeden çekilmesinin ardından oluşan boşluğu Türkiye, Rusya ve Çin gibi ülkelerin doldurmaya çalıştığı değerlendirmesi yapıldı.

Gazete, Türkiye'nin yalnızca savunma sanayii alanında değil; ekonomi, kültür ve eğitim alanlarında da kıta genelindeki etkisini artırdığını vurguladı.

"TÜRKİYE AFRİKA'DA OLUMLU KARŞILANIYOR"

Analizde, Rusya'nın bölgede daha çok sert güç unsurlarıyla öne çıktığı belirtilirken, Türkiye'nin ise farklı bir yaklaşım sergilediği ifade edildi.

Le Monde'a göre Türkiye, savunma sanayii iş birliklerinin yanı sıra kültürel, ticari ve insani faaliyetleriyle Afrika ülkelerinde daha olumlu karşılanan bir aktör konumunda bulunuyor.