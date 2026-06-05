Fransız basını Türkiye'nin Afrika'daki yükselişini yazdı: "Batı'nın bıraktığı boşluğu dolduruyor"
Fransız basını, Türkiye'nin Afrika kıtasındaki artan etkisini mercek altına aldı. A Haber muhabiri Ömer Aydın'ın Strazburg'dan aktardığı bilgilere göre, Fransız Le Monde gazetesi yayımladığı analizde, Fransa ve Batılı ülkelerin bölgedeki etkisinin azalmasıyla birlikte Türkiye'nin Afrika'da giderek daha görünür hale geldiğine dikkat çekti.
Le Monde gazetesinde yayımlanan ve Mali özelinde hazırlanan analizde, Afrika'da son yıllarda yaşanan jeopolitik değişimlere yer verildi.
A Haber muhabiri Ömer Aydın'ın aktardığına göre analizde, Fransa ve Batılı ülkelerin bölgeden çekilmesinin ardından oluşan boşluğu Türkiye, Rusya ve Çin gibi ülkelerin doldurmaya çalıştığı değerlendirmesi yapıldı.
Gazete, Türkiye'nin yalnızca savunma sanayii alanında değil; ekonomi, kültür ve eğitim alanlarında da kıta genelindeki etkisini artırdığını vurguladı.
"TÜRKİYE AFRİKA'DA OLUMLU KARŞILANIYOR"
Analizde, Rusya'nın bölgede daha çok sert güç unsurlarıyla öne çıktığı belirtilirken, Türkiye'nin ise farklı bir yaklaşım sergilediği ifade edildi.
Le Monde'a göre Türkiye, savunma sanayii iş birliklerinin yanı sıra kültürel, ticari ve insani faaliyetleriyle Afrika ülkelerinde daha olumlu karşılanan bir aktör konumunda bulunuyor.
Gazetede, Türkiye'nin Afrika'daki varlığının son yıllarda istikrarlı şekilde büyüdüğü ve çok boyutlu bir iş birliği modeli geliştirdiği değerlendirmesine yer verildi.
NİJER ZİYARETİ FRANSIZ MEDYASININ GÜNDEMİNDE
Ömer Aydın'ın aktardığı bilgilere göre, Fransa merkezli kamu yayıncısı RFI da Nijer Cumhurbaşkanı Abduraman Tiani'nin Ankara ziyaretini haberleştirdi.
Haberde, Tiani'nin Afrika kıtası dışındaki ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirdiğine dikkat çekildi.
RFI, Türkiye'nin özellikle Batı ve Fransa'nın etkisinin azaldığı ülkelerde savunma, eğitim ve ekonomik iş birlikleri yoluyla etkinliğini artırdığını belirtti.
"TÜRKİYE SAHEL BÖLGESİNDEKİ ETKİSİNİ GENİŞLETİYOR"
Fransız medyasındaki değerlendirmelerde Türkiye'nin Sahel bölgesindeki faaliyetlerine de özel vurgu yapıldı.
Le Monde analizinde yer alan değerlendirmeye göre Türkiye, Batı'nın bölgeden çekilmesinin ardından Mali, Nijer ve Çad başta olmak üzere Sahel kuşağındaki etkisini genişletmeye devam ediyor.
A Haber muhabiri Ömer Aydın'ın aktardığına göre Fransız gazetesindeki analiz, "Türkiye, Batı'nın çekilmesinden faydalanarak Sahel'deki etkisini Mali'den Çad'a, Nijer dahil olmak üzere genişletmeye devam ediyor" değerlendirmesiyle sona erdi.