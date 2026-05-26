Afrika’nın umudu Türkiye! Ankara’nın kurduğu diplomasi ağı artık kıta siyasetinde dengeleri değiştiriyor
Türkiye, 25 Mayıs Afrika Günü kapsamında Afrika kıtasıyla geliştirdiği diplomatik, ekonomik ve insani ilişkilerle yeniden gündeme geldi. Ankara’nın son yıllarda yürüttüğü barış diplomasisi, savunma iş birlikleri ve kalkınma projeleri birçok Afrika ülkesinde Türkiye’ye yönelik ilgiyi artırdı. Uzmanlara göre Türkiye’nin Afrika politikası artık yalnızca bölgesel değil, küresel dengeleri etkileyen bir stratejiye dönüştü.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla başlayan "Afrika açılımı" sonrası kara kıta ile Türkiye arasındaki bağlar daha da güçlendi. Dışişleri Bakanlığı, Afrika günü vesilesiyle yaptığı açıklamada, "Afrika Birliği'nin stratejik ortağı olan Türkiye, eşit ortaklık, karşılıklı güven ve saygı ile kazankazan ilkesi temelinde Afrika kıtasının kalkınma, adalet ve barış yolculuğunda Afrika halklarının daima yanında olmayı sürdürecek" denildi.
10 MİLYAR $ YATIRIM
Türkiye'nin 2002 yılında 12 olan Afrika'daki büyükelçilik sayısı, 2024 yılında 44'e yükseldi.
2008'de 10 olan Ankara'daki Afrika büyükelçiliklerinin sayısı 2024 yılında 38'e yükseldi. Son olarak, Mozambik ve Botsvana Türkiye'de büyükelçilik açma kararı aldı.
Türkiye'nin 2002 yılında Afrika'yla ticaret hacmi 4,3 milyar dolar düzeyinde iken 2025 yılı sonu itibarıyla ticaret hacmi yaklaşık 40 milyar dolara yükseldi.
Türkiye'nin Afrika'daki yatırımları 2003'te 67 milyon dolar iken 2024'te 10 milyar dolara ulaştı.
Türk yükleniciler, 2025 yılı sonu itibarıyla Afrika'da toplam 97 milyar dolarlım 2 bin 31 proje üstlendi.
Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle ikili düzeydeki ilişkilerinin yanı sıra Afrika Birliği'yle ilişkileri de geçen yıllar içinde güçlendi ve kurumsallaştı. 2005 yılında birliğe gözlemci üye olan Türkiye, 2008 yılında stratejik ortak olarak ilan edildi.
ORTAK ZİRVELERİN ADRESİ OLDUK
18-21 Ağustos 2008 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen I. Türkiye – Afrika Ortaklık Zirvesi'yle ilişkiler sürdürülebilir bir mekanizmaya kavuşturuldu. 19-21 Kasım 2014 tarihlerinde Malabo'da II. Türkiye – Afrika Ortaklık Zirvesi, 16-18 Aralık 2021 tarihlerinde İstanbul'da 3. Türkiye – Afrika Ortaklık Zirvesi gerçekleştirildi. Bu yıl düzenlenmesi planlanan zirve'nin hazırlıkları titizlikle yürütülüyor.