Romanya'da Köstence Limanı'nda patlama!

Açıklamada, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı kaydedildi.

Digi24'ün haberine göre, liman bölgesinde bir deniz dronu patlaması meydana geldi.

Köstence Sivil Limanı'nda patlama (Arşiv)

Bakanlık, ilk değerlendirmelerde söz konusu deniz dronunun Ukrayna savaşında kullanılan tipte bir insansız deniz aracı olduğunu duyurdu.

Ancak daha sonra yapılan açıklamada, patlayan cismin Romanya ordusuna ait ekipmanın bir parçası olduğu belirtildi.

Savunma Bakanlığı, söz konusu aracın Karadeniz bölgesinde Savunma Bakanlığı tarafından yakın dönemde düzenlenen askeri tatbikatlarda kullanılmadığını da vurguladı.

Olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, patlamanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.