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Romanya'da Köstence Limanı'nda patlama!

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Romanya'da Köstence Limanı'nda patlama!

Romanya'nın Karadeniz kıyısındaki Köstence (Constanța) Sivil Limanı'nda bulunan bir deniz dronunun kendiliğinden infilak ettiği bildirildi.

Digi24'ün haberine göre, liman bölgesinde bir deniz dronu patlaması meydana geldi.

Romanya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Köstence Sivil Limanı'nda tespit edilen deniz dronunun yerel saatle 10.30 sularında kendiliğinden patladığı belirtildi.

Açıklamada, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı kaydedildi.

Köstence Sivil Limanı'nda patlama (Arşiv)Köstence Sivil Limanı'nda patlama (Arşiv)

Bakanlık, ilk değerlendirmelerde söz konusu deniz dronunun Ukrayna savaşında kullanılan tipte bir insansız deniz aracı olduğunu duyurdu.

Ancak daha sonra yapılan açıklamada, patlayan cismin Romanya ordusuna ait ekipmanın bir parçası olduğu belirtildi.

Savunma Bakanlığı, söz konusu aracın Karadeniz bölgesinde Savunma Bakanlığı tarafından yakın dönemde düzenlenen askeri tatbikatlarda kullanılmadığını da vurguladı.

Olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, patlamanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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