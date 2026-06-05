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Dışişleri Bakanı Fidan Bangladeş'te: Ticaret hacmini 2 milyar dolara yükselteceğiz

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Dışişleri Bakanı Fidan Bangladeş'te: Ticaret hacmini 2 milyar dolara yükselteceğiz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş'in başkenti Dakka'da önemli açıklamalarda bulundu. Fidan, mevkidaşı Khalilur Rahman ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, "Bangladeş ile ilişkilerimiz gelişiyor. Ticaret hacmini 2 milyar dolara yükselteceğiz." dedi.

Fidan, Türkiye olarak şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Bangladeş'i güçlü biçimde desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

12 Şubat 2026 tarihinde barış ve huzur ortamı içerisinde yapılan seçimler ve referandum sonrası Bangladeş'in yeni bir döneme girdiğini belirten Fidan, Türkiye'nin bu sürecin çok güçlü bir destekleyicisi olduğunu ifade etti.

DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN BANGLADEŞ'TE: ROHİNGYA MESELESİ ÇÖZÜLMELİ

Bakan Fidan, Bangladeş Dışişleri Bakanı Rahman'ın göreve başlamasının ardından ilk resmi yurt dışı ziyaretini 14 Mart'ta Türkiye'ye gerçekleştirdiğini, daha sonra Antalya Diplomasi Forumu kapsamında da Türkiye'de ağırlandığını hatırlattı.

Son dönemde iki ülke arasında bakan düzeyinde karşılıklı ziyaretlerin arttığını kaydeden Fidan, yoğun temas trafiğinin ilişkileri daha da derinleştirdiğini ve yeni iş birliği alanlarının keşfedilmesine imkan sağladığını söyledi.

TİCARET HACMİNDE 2 MİLYAR DOLAR HEDEFİ

Bugünkü görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra uluslararası kuruluşlar kapsamındaki iş birliği ile bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığını belirten Fidan, köklü ortaklığı daha güçlü ve vizyoner bir boyuta taşıma hedefi doğrultusunda çalıştıklarını dile getirdi.

Fidan, "İkili ticaret hacmimizi 1,3 milyar dolar düzeyinden 2 milyar dolara yükseltmek için yapılabilecek çalışmaları ayrıca ele aldık." dedi.

Başta savunma sanayii olmak üzere çeşitli alanlarda iş birliğini geliştirmeye yönelik atılabilecek adımların da görüşüldüğünü kaydeden Fidan, tüm konuları mevkidaşıyla kapsamlı şekilde değerlendirdiklerini ifade etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş'in başkenti Dakka'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında, mevkidaşı Khalilur Rahman ile bir araya geldi. (AA)Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş'in başkenti Dakka'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında, mevkidaşı Khalilur Rahman ile bir araya geldi. (AA)

KÜLTÜREL MİRAS ALANINDA MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI

Fidan, ziyaret kapsamında Bangladeş Kültür Bakanı Nitai Roy Chowdhury ile kültürel varlıkların korunması alanında iş birliğine ilişkin mutabakat zaptı imzaladıklarını bildirdi.

Bu metnin, insanlığın ortak mirasına sahip çıkma kararlılığının göstergesi olduğunu belirten Fidan, anlaşmanın iki ülke için hayırlı olmasını temenni etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş ziyareti kapsamında başkent Dakka'da, Bangladeş Kültür Bakanı Nitai Roy Chowdhury ile ʺTürkiye ile Bangladeş Hükümetleri arasında Kültürel Varlıkların Korunması Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptıʺnı imzaladı. (AA)Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş ziyareti kapsamında başkent Dakka'da, Bangladeş Kültür Bakanı Nitai Roy Chowdhury ile ʺTürkiye ile Bangladeş Hükümetleri arasında Kültürel Varlıkların Korunması Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptıʺnı imzaladı. (AA)

"BANGLADEŞ KÜRESEL GÜNEYİN GÜÇLÜ SESİ"

Bangladeş'in üyesi olduğu bölgesel ve uluslararası platformlarda geniş iş birliği ağına sahip müstesna bir ülke olduğunu ifade eden Fidan, ülkenin küresel güneyin güçlü bir sesi ve Güney Asya'nın istikrarı, barışı ve güvenliği açısından stratejik öneme sahip olduğunu söyledi.

Görüşmelerde uluslararası ve bölgesel konulardaki ortak duruşun ve iş birliğinin daha da güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldıklarını aktaran Fidan, Bangladeş'in Rohingya Müslümanlarına ev sahipliği yaparak tüm insanlık adına tarihi bir fedakarlık sergilediğini vurguladı.

ROHİNGYA VURGUSU

Rohingya meselesine kalıcı ve adil bir çözüm bulunması amacıyla ilgili ülkeler ve kuruluşlarla dayanışma içinde hareket ettiklerini belirten Fidan, Türkiye'nin bu krizi uluslararası toplumun gündeminde tutmak için yoğun çaba gösterdiğini söyledi.

Fidan, öğleden sonra Cox's Bazar'daki mülteci kamplarını ziyaret edeceklerini, sahadaki durumu yerinde inceleyeceklerini ve TİKA, AFAD, Türk Kızılay ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın yürüttüğü faaliyetleri gözlemleyeceklerini kaydetti.

Türkiye'nin Rohingyalara yönelik insani yardımlarını sürdürdüğünü belirten Fidan, güvenli, onurlu ve gönüllü geri dönüşlerin desteklenmeye devam edileceğini ifade etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş ziyareti kapsamında başkent Dakka'da, Bangladeş Kültür Bakanı Nitai Roy Chowdhury ile ʺTürkiye ile Bangladeş Hükümetleri arasında Kültürel Varlıkların Korunması Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptıʺnı imzaladı. (AA)Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş ziyareti kapsamında başkent Dakka'da, Bangladeş Kültür Bakanı Nitai Roy Chowdhury ile ʺTürkiye ile Bangladeş Hükümetleri arasında Kültürel Varlıkların Korunması Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptıʺnı imzaladı. (AA)

İRAN SAVAŞI VE HÜRMÜZ BOĞAZI MESAJI

Bölgesel çatışmaların küresel dinamikleri her zamankinden daha fazla etkilediğini söyleyen Fidan, İran savaşının bölgenin ötesinde tüm dünyayı olumsuz etkilediğini dile getirdi.

İran ile ABD arasında yürütülen görüşmelerde ilerleme sağlanmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Fidan, bu görüşmelerin somut sonuçlara ulaşmasını ve kalıcı barış ile istikrar zemini hazırlamasını temenni etti.

Fidan, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisinin yeniden tesis edilmesinin ve savaş öncesi duruma dönülmesinin küresel ekonomi, enerji ve güvenlik açısından zorunluluk teşkil ettiğini söyledi.

ABD ve İran'ın yanı sıra bölge ülkeleriyle de istişarelerin sürdürüldüğünü belirten Fidan, Pakistan'ın ateşkesin kalıcı hale getirilmesine yönelik arabuluculuk çabalarını değerli bulduklarını ve desteklemeye devam ettiklerini kaydetti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş'in başkenti Dakka'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında, mevkidaşı Khalilur Rahman ile bir araya geldi. (AA)Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş'in başkenti Dakka'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında, mevkidaşı Khalilur Rahman ile bir araya geldi. (AA)

"İSRAİL'İN ATEŞKESİ SABOTE ETME GİRİŞİMLERİNE ENGEL OLUNMALI"

Bir yandan görüşmelerde ilerleme sağlanırken diğer yandan ateşkes ihlallerinden endişe duyduklarını dile getiren Fidan, tarafların diplomatik süreci tehlikeye düşürecek adımlardan kaçınması gerektiğini vurguladı.

Uluslararası toplumun savaşın sona erdirilmesi için ortak irade ortaya koyması gerektiğini belirten Fidan, "Özellikle İsrail'in ateşkesi sabote etme girişimlerine engel olunması şarttır." dedi.

NETANYAHU HÜKÜMETİNE ELEŞTİRİ

Netanyahu hükümetinin iki devletli Filistin çözümünü engellemek için tüm bölgeyi savaş alanına çevirdiğini söyleyen Fidan, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını sürdürdüğünü ve Batı Şeria'da iki devletli çözümü hedef alan girişimlerine devam ettiğini ifade etti.

Uluslararası toplum için önceliğin İsrail'in saldırganlığının durdurulması ve bölgede savaş ortamının ortadan kaldırılması olması gerektiğini belirten Fidan, İsrail'in Lübnan'daki işgalinin ve saldırılarının sona erdirilmesinin ve bölgede sükunetin sağlanmasının elzem olduğunu söyledi.

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