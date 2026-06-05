Dışişleri Bakanı Fidan Bangladeş'te: Ticaret hacmini 2 milyar dolara yükselteceğiz
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş'in başkenti Dakka'da önemli açıklamalarda bulundu. Fidan, mevkidaşı Khalilur Rahman ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, "Bangladeş ile ilişkilerimiz gelişiyor. Ticaret hacmini 2 milyar dolara yükselteceğiz." dedi.
Fidan, Türkiye olarak şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Bangladeş'i güçlü biçimde desteklemeye devam edeceklerini söyledi.
12 Şubat 2026 tarihinde barış ve huzur ortamı içerisinde yapılan seçimler ve referandum sonrası Bangladeş'in yeni bir döneme girdiğini belirten Fidan, Türkiye'nin bu sürecin çok güçlü bir destekleyicisi olduğunu ifade etti.
Bakan Fidan, Bangladeş Dışişleri Bakanı Rahman'ın göreve başlamasının ardından ilk resmi yurt dışı ziyaretini 14 Mart'ta Türkiye'ye gerçekleştirdiğini, daha sonra Antalya Diplomasi Forumu kapsamında da Türkiye'de ağırlandığını hatırlattı.
Son dönemde iki ülke arasında bakan düzeyinde karşılıklı ziyaretlerin arttığını kaydeden Fidan, yoğun temas trafiğinin ilişkileri daha da derinleştirdiğini ve yeni iş birliği alanlarının keşfedilmesine imkan sağladığını söyledi.
TİCARET HACMİNDE 2 MİLYAR DOLAR HEDEFİ
Bugünkü görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra uluslararası kuruluşlar kapsamındaki iş birliği ile bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığını belirten Fidan, köklü ortaklığı daha güçlü ve vizyoner bir boyuta taşıma hedefi doğrultusunda çalıştıklarını dile getirdi.
Fidan, "İkili ticaret hacmimizi 1,3 milyar dolar düzeyinden 2 milyar dolara yükseltmek için yapılabilecek çalışmaları ayrıca ele aldık." dedi.
Başta savunma sanayii olmak üzere çeşitli alanlarda iş birliğini geliştirmeye yönelik atılabilecek adımların da görüşüldüğünü kaydeden Fidan, tüm konuları mevkidaşıyla kapsamlı şekilde değerlendirdiklerini ifade etti.
KÜLTÜREL MİRAS ALANINDA MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI
Fidan, ziyaret kapsamında Bangladeş Kültür Bakanı Nitai Roy Chowdhury ile kültürel varlıkların korunması alanında iş birliğine ilişkin mutabakat zaptı imzaladıklarını bildirdi.
Bu metnin, insanlığın ortak mirasına sahip çıkma kararlılığının göstergesi olduğunu belirten Fidan, anlaşmanın iki ülke için hayırlı olmasını temenni etti.
"BANGLADEŞ KÜRESEL GÜNEYİN GÜÇLÜ SESİ"
Bangladeş'in üyesi olduğu bölgesel ve uluslararası platformlarda geniş iş birliği ağına sahip müstesna bir ülke olduğunu ifade eden Fidan, ülkenin küresel güneyin güçlü bir sesi ve Güney Asya'nın istikrarı, barışı ve güvenliği açısından stratejik öneme sahip olduğunu söyledi.
Görüşmelerde uluslararası ve bölgesel konulardaki ortak duruşun ve iş birliğinin daha da güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldıklarını aktaran Fidan, Bangladeş'in Rohingya Müslümanlarına ev sahipliği yaparak tüm insanlık adına tarihi bir fedakarlık sergilediğini vurguladı.
ROHİNGYA VURGUSU
Rohingya meselesine kalıcı ve adil bir çözüm bulunması amacıyla ilgili ülkeler ve kuruluşlarla dayanışma içinde hareket ettiklerini belirten Fidan, Türkiye'nin bu krizi uluslararası toplumun gündeminde tutmak için yoğun çaba gösterdiğini söyledi.
Fidan, öğleden sonra Cox's Bazar'daki mülteci kamplarını ziyaret edeceklerini, sahadaki durumu yerinde inceleyeceklerini ve TİKA, AFAD, Türk Kızılay ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın yürüttüğü faaliyetleri gözlemleyeceklerini kaydetti.
Türkiye'nin Rohingyalara yönelik insani yardımlarını sürdürdüğünü belirten Fidan, güvenli, onurlu ve gönüllü geri dönüşlerin desteklenmeye devam edileceğini ifade etti.