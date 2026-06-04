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Gündem Orta Doğu: Bakan Fidan Katar Başbakanı Al Sani ile görüştü

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Gündem Orta Doğu: Bakan Fidan Katar Başbakanı Al Sani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İran ve ABD arasında devam eden müzakere sürecinde tarafların pozisyonları ve gelinen son nokta ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan EndonezyadaDışişleri Bakanı Hakan Fidan Endonezyada DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN ENDONEZYA'DA

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