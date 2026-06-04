Gündem Orta Doğu: Bakan Fidan Katar Başbakanı Al Sani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.