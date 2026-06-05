Başkan Erdoğan devreye girdi! Orta Doğu'yu karıştıracak plan çöktü
Orta Doğu’yu büyük bir ateş çemberine sürükleyecek sinsi plan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın feraseti ve kararlı duruşuyla boşa çıkarıldı. İsrail istihbaratı Mossad ve AMAN’ın, terör örgütü PKK uzantılarını kullanarak İran’da iç savaş çıkarma projesi, Beyaz Saray’dan sızan bilgilerle deşifre oldu. Başkan Erdoğan’ın bizzat devreye girerek ABD Başkanı Donald Trump’ı ikna etmesiyle, bölgeyi kana bulayacak o sinsi ittifak akamete uğradı. İsrail basını ise "PKK ve muhalif grupların silahlandırılması" projesinin nasıl çöktüğünü dikkat çeken itiraflarla manşetlerine taşıdı.
The Jerusalem Post gazetesinin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre İsrail, planın hayata geçirilmesi durumunda ABD askerlerinin İran'a girmek zorunda kalmayacağı için Washington tarafından kabul edileceğini düşünüyordu.
İran muhalifi ve Iraklı Kürt grupların Tahran yönetimine karşı silahlandırılmasına yönelik planın Beyaz Saray'daki bazı yetkililer tarafından Türkiye'ye sızdırıldığı öne sürülen haberde, böylece Başkan Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'ı ikna ederek planı iptal ettirdiği iddia edildi.
İsrail kaynakları, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'i planı sızdırmakla suçlarken, Vance'in özel asistanı ve basın sekreteri Luke Schroeder'in bu iddiaları yalanladığı aktarıldı.
Plana göre İsrail, Kürt gruplara uçuşa yasak bölge sağlamakla kalmayıp ilerlemelerini engellemek için toplanmaya çalışan İran güçlerine karşı da hava desteği sağlayacaktı.
İsrail'in İran muhalifi Kürt gruplara, Gazze'de Hamas, Lübnan'da Hizbullah'tan ele geçirilen silahları vereceği öne sürülen haberde, bilgilerin İsrail sansürünün onayıyla paylaşıldığı kaydedildi.
BAŞKAN ERDOĞAN DEVREYE GİRDİ, SİNSİ OYUN BOZULDU
Eski İsrail Ordusu İstihbarat Dairesi (AMAN) Başkanı Tamir Hayman, geçen günlerde ABD'de yayın yapan PBS kanalına verdiği röportajda, İsrail'in, Tahran yönetimini devirmek için aralarında terör örgütü PKK uzantılarının da bulunduğu bazı grupların saldırılar başlatması ve eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın başa getirilmesi dahil olmak üzere bir dizi gizli planı yürütmeye çalıştığını iddia etmişti.
Hayman, ABD ve İsrail'in, İran muhalifi Kürt grupları silahlandırarak Tahran yönetimine karşı harekete geçirme planının Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ı ikna etmesi neticesinde akamete uğradığını söylemişti.
İsrail basını, daha sonra Mossad'ın, Tahran yönetimini devirmek için oluşturulan bir plan kapsamında, İran muhalifi Kürt gruplara silah verdiğini iddia etmişti.