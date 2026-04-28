Trump’tan Merz’e sert çıkış: Ne hakkında konuştuğunu bilmiyor

ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Friedrich Merz’i hedef aldı. Trump Merz’in İran’a ilişkin açıklamalarını eleştirerek sert tepki göstererek, "Ne hakkında konuştuğunu bilmiyor" diyerek “Almanya’nın ekonomik olarak kötü durumda olması şaşırtıcı değil” ifadelerini kullandı.

ABD ile Almanya arasında İran üzerinden yaşanan söz düellosu büyüyor. Washington'dan Berlin'e yönelik açıklamalar tansiyonu yeniden yükseltti.

"NE HAKKINDA KONUŞTUĞUNU BİLMİYOR"

ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in İran politikası üzerinden ABD'ye yönelttiği eleştirilere sert yanıt verdi. Merz'in "ABD'nin İran yönetimi tarafından aşağılandığı" ve Washington ile Tel Aviv'in süreci yanlış değerlendirdiği yönündeki sözlerine tepki gösteren Trump, "Ne hakkında konuştuğunu bilmiyor" ifadelerini kullandı. İran'ın nükleer silaha sahip olmasının "tüm dünyayı rehin almak anlamına geleceğini" savunan Trump, ABD'nin doğru adımları attığını belirterek, "Almanya'nın hem ekonomik hem de diğer alanlarda bu kadar kötü durumda olması şaşırtıcı değil" sözleriyle eleştirisini daha da sertleştirdi.

Merz ise daha önce yaptığı açıklamalarda ABD ve İsrail'in İran konusunda yanlış bir öngörüyle hareket ettiğini ve sürecin beklenenden daha karmaşık ilerlediğini ifade etmişti.