Bakan Fidan'dan Almanya'da ABD İran uyarısı: Çok ciddi sonuçları olacak | "Barışın önündeki engel İsrail"

Dışişleri Bakan Hakan Fidan ziyarette bulunduğu Almanya'da mevkidaşı Wadephul ile basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan ABD İran savaşına dair barışın önündeki engelin olduğunu belirterek "ABD İran meselesinde öncelik ateşkesin sürmesi. Savaşın çok ciddi siyasi ve ekonomik sonuçları olacak." dedi. İşgalci İsrail'in Sumud Filosu'na yönelik saldırısına ilişkin Bakan Fidan "İsrail Sumud Filosu'ndaki 25 gemiye müdahale etti. Literatürdeki adı korsanlıktır. " mesajını verdi.