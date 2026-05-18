Bakan Fidan'dan Almanya'da ABD İran uyarısı: Çok ciddi sonuçları olacak | "Barışın önündeki engel İsrail"
Dışişleri Bakan Hakan Fidan ziyarette bulunduğu Almanya'da mevkidaşı Wadephul ile basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan ABD İran savaşına dair barışın önündeki engelin olduğunu belirterek "ABD İran meselesinde öncelik ateşkesin sürmesi. Savaşın çok ciddi siyasi ve ekonomik sonuçları olacak." dedi. İşgalci İsrail'in Sumud Filosu'na yönelik saldırısına ilişkin Bakan Fidan "İsrail Sumud Filosu'ndaki 25 gemiye müdahale etti. Literatürdeki adı korsanlıktır. " mesajını verdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'nın başkenti Berlin'de Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Bakan Fidan'ın açıklamaları şöyle:
Avrupa Birliği ile vize serbestisi sonuçlanmalı. Türkiye'nin olmadığı AB eksik kalır.
Barışın önündeki engel İsrail. ABD İran meselesinde öncelik ateşkesin sürmesi. Savaşın çok ciddi siyasi ve ekonomik sonuçları olacak. Her iki taraf gerekli çabayı gösterirse orta yol bulunur. Sorunlar diyalogla çözülmeli.
İsrail'in Sumud saldırısını kınıyoruz. Vatandaşların serbest kalması için çaba gösteriyoruz.
Yeni müzakerenin eşiğindeyiz. Müzakerede nükleer merkezde. İran tarafında şartlarda sorun olduğunu görmüyorum.
Gazze'de insani yardım karşılanmıyor. Gördüğümüz birinci aşamada ihlaller devam ediyor.
İsrail Sumud Filosu'ndaki 25 gemiye müdahale etti. Literatürdeki adı korsanlıktır.
