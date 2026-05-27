ABD ordusundan Pasifik’te yeni saldırı!

ABD ordusu, Doğu Pasifik Okyanusu’nda uyuşturucu taşıdığı iddia edilen bir tekneye yönelik yeni bir saldırı düzenledi. Operasyonda bir kişinin hayatını kaybettiği, iki kişinin ise sağ kurtulduğu açıklandı.

ABD Güney Komutanlığı tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yüksek hızla ilerleyen teknenin kısa süre sonra büyük bir patlamayla alev aldığı görüldü. Açıklamada, saldırının ardından ABD Sahil Güvenliği'nin arama kurtarma çalışmaları için devreye sokulduğu belirtildi.

TRUMP YÖNETİMİNİN "UYUŞTURUCU SAVAŞI" BÜYÜYOR

Donald Trump yönetiminin Latin Amerika sularındaki uyuşturucu kaçakçılığına karşı başlattığı askeri operasyonlar son aylarda dikkat çekici şekilde arttı. Doğu Pasifik ve Karayipler'de düzenlenen saldırılarda şimdiye kadar en az 194 kişinin öldüğü belirtiliyor.

Ancak ABD ordusunun hedef alınan teknelerde gerçekten uyuşturucu bulunduğuna dair kamuoyuna somut kanıt sunmadığına dikkat çekiliyor. Bu durum ise operasyonların uluslararası hukuk açısından tartışılmasına neden oluyor.

PENTAGON İNCELEME BAŞLATTI

Artan tartışmaların ardından Pentagon Müfettişliği de operasyonlarla ilgili inceleme başlattı. Geçen hafta yapılan açıklamada, ABD ordusunun saldırılar sırasında belirlenen hedefleme prosedürlerine uyup uymadığının değerlendirileceği bildirildi.

İncelemede; hedef belirleme, analiz, karar alma, operasyonun uygulanması ve sonuç değerlendirmesi gibi aşamaların prosedürlere uygun yürütülüp yürütülmediği araştırılacak. Ancak Pentagon'un yürüttüğü soruşturmanın saldırıların hukuki boyutunu kapsamayacağı ifade edildi.

İNSAN HAKLARI ÖRGÜTLERİNDEN SERT TEPKİ

ABD'nin son dönemde düzenlediği saldırılar, bazı Demokrat siyasetçiler, hukuk uzmanları ve insan hakları kuruluşlarının da tepkisini çekiyor. Özellikle operasyonlarda yeterli delil sunulmadan ölümcül güç kullanıldığı eleştirileri öne çıkıyor.

Bazı hukukçular bu saldırıların "yargısız infaz" niteliği taşıyabileceğini savunurken, insan hakları örgütleri Pentagon'un operasyonlarda şeffaf davranmadığını öne sürüyor.

"KARTELLERE KARŞI SAVAŞ" MESAJI

Trump yönetimi ise operasyonları savunmaya devam ediyor. Washington yönetimi, Latin Amerika'daki uyuşturucu kartellerinin ABD'deki ölümcül uyuşturucu krizinin başlıca sorumlusu olduğunu öne sürerek, yürütülen askeri operasyonların "kartellere karşı savaşın parçası" olduğunu belirtiyor.