İsrailli siyonist Bakan Ben-Gvir'in pastasında Filistinlilerin kanı çıktı!

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Siyonist İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in 50. yaş günü kutlaması, içerdiği semboller nedeniyle büyük tartışma yarattı. Doğum günü partisinde sergilenen urgan (idam ipi) figürlü pastalar, hem ülke içinde hem uluslararası kamuoyunda sert eleştirilere yol açtı.

İsrail'in aşırı sağcı ve ırkçı politikalarıyla tanınan Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, 50. yaş gününü adeta bir "ölüm ayinine" dönüştürdü. Filistin halkına yönelik nefret dolu söylemleriyle bilinen Siyonist bakan, doğum günü kutlamasında kullanılan dekorlar ve pastalarla katliam niyetini bir kez daha dünya kamuoyunun önüne serdi.

EŞİNDEN "ÖLÜM" TEMALI HEDİYE: "BAZEN HAYALLER GERÇEK OLUR"

Skandalın en can alıcı noktası, Ben Gvir'in eşi Ayala Ben Gvir'in hazırlattığı pasta oldu. Katil ruhlu siyasetçiye eşi tarafından sunulan pastanın üzerinde kocaman bir idam urganı görseli yer alırken, altına iliştirilen not kan dondurdu: "Bakan Ben Gvir'e tebrikler. Bazen hayaller gerçek olur". Bu ifade, Filistinli direnişçilerin idam edilmesi hayalinin bir kutlama aracı olarak kullanıldığını açıkça ortaya koydu.

SİLAHLAR, İNFAZLAR VE İŞGAL HARİTASI: PASTANIN ÜZERİNDEKİ KİRLİ MESAJ

Kutlamadaki tek skandal bu değildi. Ben Gvir'e sunulan bir diğer üç katlı dev pastada ise Siyonist işgalin sembolleri göze çarptı. Pastanın üzerinde, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'yı da kapsayan bir haritasına doğrultulmuş iki silah figürü ve tepesinde altın bir urgan yer alıyordu. Bu görsellerin, Ben Gvir'in Filistinlilere yönelik silahlandırma politikasını ve Mart ayında Meclis'ten geçen idam yasasını simgelediği belirtildi.

POLİS TEŞKİLATI SKANDALIN MERKEZİNDE: BAĞIMSIZLIK AYAKLAR ALTINDA

Bu kan donduran kutlamaya sadece radikal isimler değil, İsrail polis teşkilatının en üst kademelerindeki isimler de katıldı. Emniyet Müdürü Danny Levy'nin izniyle partiye katılan yüksek rütbeli subaylar, "bağımsız polis" imajının yerle bir olmasına neden oldu.

Eski Başbakan Naftali Bennett, bu durumu sert bir dille eleştirerek, devlet memurlarının bir siyasetçinin ideolojik şovuna alet edilmesini "fiduciary duty" (sadakat yükümlülüğü) ihlali olarak nitelendirdi ve bu isimleri görevden alma sözü verdi.

NE OLMUŞTU? BİR BAKIŞTA SKANDALLAR ZİNCİRİ

İdam Yasası ve Silahlanma: Pastadaki urgan sembolü, Ben Gvir'in partisi Otzma Yehudit'in öncülüğünde Mart ayında yasalaşan ve Filistinli mahkumlar için idam cezasını öngören kanuna dayanıyor. Silahlar ise Ben Gvir'in göreve geldiğinden beri gevşettiği ve binlerce sivili silahlandırdığı ateşli silah politikalarını temsil ediyor.

İçeriden Tepkiler: Muhalefet milletvekili Yoav Segalovitz, polislerin bu törene katılımını "ahlaki ve etik açıdan vahim bir olay" olarak tanımladı. Bennett ise Ben Gvir'in emniyet güçlerini kendi siyasi militanı haline getirdiğini savundu.

Hukuk Krizi: İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara ve Yüksek Mahkeme, Ben Gvir'in polis üzerindeki usulsüz nüfuzunu sınırlamak için daha önce uyarılarda bulunmuştu. Ancak Siyonist bakan, bu uyarılara "Kendi politikamı uygulayanları atamaya devam edeceğim" diyerek meydan okumuştu.

Katılımcı Profili: Partide, ırkçı ve aşırılıkçı fikirleriyle bilinen Bentzi Gopstein ve "The Shadow" lakaplı rapçi Yoav Eliasi gibi isimlerin yanı sıra birçok hükümet bakanı da hazır bulundu.

