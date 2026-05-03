İsrailli siyonist Bakan Ben-Gvir'in pastasında Filistinlilerin kanı çıktı!
Siyonist İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in 50. yaş günü kutlaması, içerdiği semboller nedeniyle büyük tartışma yarattı. Doğum günü partisinde sergilenen urgan (idam ipi) figürlü pastalar, hem ülke içinde hem uluslararası kamuoyunda sert eleştirilere yol açtı.
İsrail'in aşırı sağcı ve ırkçı politikalarıyla tanınan Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, 50. yaş gününü adeta bir "ölüm ayinine" dönüştürdü. Filistin halkına yönelik nefret dolu söylemleriyle bilinen Siyonist bakan, doğum günü kutlamasında kullanılan dekorlar ve pastalarla katliam niyetini bir kez daha dünya kamuoyunun önüne serdi.
EŞİNDEN "ÖLÜM" TEMALI HEDİYE: "BAZEN HAYALLER GERÇEK OLUR"
Skandalın en can alıcı noktası, Ben Gvir'in eşi Ayala Ben Gvir'in hazırlattığı pasta oldu. Katil ruhlu siyasetçiye eşi tarafından sunulan pastanın üzerinde kocaman bir idam urganı görseli yer alırken, altına iliştirilen not kan dondurdu: "Bakan Ben Gvir'e tebrikler. Bazen hayaller gerçek olur". Bu ifade, Filistinli direnişçilerin idam edilmesi hayalinin bir kutlama aracı olarak kullanıldığını açıkça ortaya koydu.
SİLAHLAR, İNFAZLAR VE İŞGAL HARİTASI: PASTANIN ÜZERİNDEKİ KİRLİ MESAJ
Kutlamadaki tek skandal bu değildi. Ben Gvir'e sunulan bir diğer üç katlı dev pastada ise Siyonist işgalin sembolleri göze çarptı. Pastanın üzerinde, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'yı da kapsayan bir haritasına doğrultulmuş iki silah figürü ve tepesinde altın bir urgan yer alıyordu. Bu görsellerin, Ben Gvir'in Filistinlilere yönelik silahlandırma politikasını ve Mart ayında Meclis'ten geçen idam yasasını simgelediği belirtildi.
POLİS TEŞKİLATI SKANDALIN MERKEZİNDE: BAĞIMSIZLIK AYAKLAR ALTINDA
Bu kan donduran kutlamaya sadece radikal isimler değil, İsrail polis teşkilatının en üst kademelerindeki isimler de katıldı. Emniyet Müdürü Danny Levy'nin izniyle partiye katılan yüksek rütbeli subaylar, "bağımsız polis" imajının yerle bir olmasına neden oldu.