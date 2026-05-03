İsrailli siyonist Bakan Ben-Gvir'in pastasında Filistinlilerin kanı çıktı!

Eski Başbakan Naftali Bennett, bu durumu sert bir dille eleştirerek, devlet memurlarının bir siyasetçinin ideolojik şovuna alet edilmesini "fiduciary duty" (sadakat yükümlülüğü) ihlali olarak nitelendirdi ve bu isimleri görevden alma sözü verdi.

NE OLMUŞTU? BİR BAKIŞTA SKANDALLAR ZİNCİRİ

İdam Yasası ve Silahlanma: Pastadaki urgan sembolü, Ben Gvir'in partisi Otzma Yehudit'in öncülüğünde Mart ayında yasalaşan ve Filistinli mahkumlar için idam cezasını öngören kanuna dayanıyor. Silahlar ise Ben Gvir'in göreve geldiğinden beri gevşettiği ve binlerce sivili silahlandırdığı ateşli silah politikalarını temsil ediyor.

İçeriden Tepkiler: Muhalefet milletvekili Yoav Segalovitz, polislerin bu törene katılımını "ahlaki ve etik açıdan vahim bir olay" olarak tanımladı. Bennett ise Ben Gvir'in emniyet güçlerini kendi siyasi militanı haline getirdiğini savundu.

Hukuk Krizi: İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara ve Yüksek Mahkeme, Ben Gvir'in polis üzerindeki usulsüz nüfuzunu sınırlamak için daha önce uyarılarda bulunmuştu. Ancak Siyonist bakan, bu uyarılara "Kendi politikamı uygulayanları atamaya devam edeceğim" diyerek meydan okumuştu.

Katılımcı Profili: Partide, ırkçı ve aşırılıkçı fikirleriyle bilinen Bentzi Gopstein ve "The Shadow" lakaplı rapçi Yoav Eliasi gibi isimlerin yanı sıra birçok hükümet bakanı da hazır bulundu.