Dolmabahçe'de duygusal buluşma: Başkan Erdoğan Gazzeli Ramazan Ebu Cezer’i kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyada Gazze’de yaşanan insanlık dramını paylaştığı videolarla tanınan 11 yaşındaki Gazzeli Ramazan Ebu Cezer ve ailesini Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde kabul etti. Ramazan Ebu Cezer, yazdığı kitabı Erdoğan'a hediye etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyada Gazze'de yaşanan insanlık dramını paylaştığı videolarla tanınan 11 yaşındaki Gazzeli Ramazan Ebu Cezer ve ailesini Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.
Dolmabahçe'deki kabulde, Başkan Erdoğan Gazze'de yaşanan insani kriz ve çocukların maruz kaldığı zorluklar temalı videoları paylaşan Ramazan ve ailesiyle yakından ilgilendi.
BAŞKAN ERDOĞAN'A KİTABINI HEDİYE ETTİ
Basına kapalı kabulde, Cezer'in babası ve halası da yer aldı. Ramazan Ebu Cezer, yazdığı kitabı Erdoğan'a hediye etti.
Duygusal anların yaşandığı görüşmede Türkiye'nin Filistin halkına verdiği destek mesajı bir kez daha vurgulandı.
Küçük yaşına rağmen paylaştığı videolarla Gazze'deki yıkımı ve sivillerin yaşadığı dramı dünyaya duyurmaya çalışan Ramazan Ebu Cezer, sosyal medyada milyonlarca kişiye ulaşmıştı.