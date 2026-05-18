Dolmabahçe'de duygusal buluşma: Başkan Erdoğan Gazzeli Ramazan Ebu Cezer’i kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyada Gazze'de yaşanan insanlık dramını paylaştığı videolarla tanınan 11 yaşındaki Gazzeli Ramazan Ebu Cezer ve ailesini Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.

Fotoğraf-Cumhurbaşkanlığı X hesabı

Dolmabahçe'deki kabulde, Başkan Erdoğan Gazze'de yaşanan insani kriz ve çocukların maruz kaldığı zorluklar temalı videoları paylaşan Ramazan ve ailesiyle yakından ilgilendi.

BAŞKAN ERDOĞAN'A KİTABINI HEDİYE ETTİ

Basına kapalı kabulde, Cezer'in babası ve halası da yer aldı. Ramazan Ebu Cezer, yazdığı kitabı Erdoğan'a hediye etti.

Duygusal anların yaşandığı görüşmede Türkiye'nin Filistin halkına verdiği destek mesajı bir kez daha vurgulandı.