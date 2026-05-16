Hizbullah’tan İHA saldırısı: 1 İsrail askeri öldü

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinde Hizbullah tarafından düzenlenen İHA saldırısında bir askerinin öldüğünü açıkladı. Ateşkese rağmen bölgede çatışmalar sürerken, hayatını kaybeden askerin Golani Tugayı’nda görevli 24 yaşındaki Yüzbaşı Maoz Israel Recanati olduğu belirtildi.

Katil İsrail, Lübnan ile yürürlükteki ateşkese rağmen ülkeye yönelik işgalini sürdürürken Hizbullah'ın misillemeleri de devam ediyor.

Bu doğrultuda İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan'ın güneyinde Hizbullah tarafından düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısında bir İsrailli askerin öldüğünü açıkladı.

Açıklamada, ölen askerin 24 yaşındaki Yüzbaşı Maoz Israel Recanati olduğu, Golani Tugayı 12. Taburunda müfreze komutanı olarak görev yaptığı belirtildi.

İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırılarını genişlettiği 2 Mart'tan bu yana Lübnan'da ölen İsrailli asker sayısı 20'ye yükseldi.