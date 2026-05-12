WSJ'dan dikkat çeken analiz! BAE İran'a gizli saldırı düzenliyor

İran'ın Fars Haber Ajansı, ülkelerindeki saldırının ABD ve BAE ortak bir operasyon olacağını iddia etmesinin ardından Wall Street Journal'dan dikkat çeken bir analiz yayınlandı. ABD merkezli WSJ'ın haberine göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) aylardır Tahran tarafından hedef alınmasının ardından gizlice savaşa dahil olduğu ve birtakım saldırılar düzenlediği bilgisi yer aldı. Haberde BAE'nin İran'daki Lavan Adası'ndaki petrol rafinerisini nisan ayında hedef alındığı belirtildi.

Öte yandan ABD'ye yakınlığı ile bilinen ve birçok kez Tahran'ın askeri üslerini vurduğu BAE, savaşa dahil olursa bölgeyi nasıl bir risk bekliyor? A Haber'de Tahir İnan'ın sunduğu Gece Ajansı programına konuk olan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Tolga Sakman değerlendirmelerde bulundu. Sakman, BAE'nin İran savaşına dahil olması ihtimalinin beklenen bir durum olduğunu vurguladı.

BAE'NİN HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA BYPASS PLANI

Körfez'deki krizin ekonomik ve siyasi boyutlarını ele alan Dr. Tolga Sakman, "Birleşik Arap Emirlikleri'nin fırsattan istifade bazı adımlar atmaya niyet ettiğini biz biliyorduk İran'ın karşısında. Ama burada birkaç konu var; birincisi Hürmüz'ün kapalı kalmasından bütün Körfez ülkeleri etkilendi. Ama burada çözüm yolu öneren ülkelerden biri Birleşik Arap Emirlikleri'ydi ve hatta Hürmüz'ü bypass edecek olan önerileri vardı." ifadelerini kullandı.

İSRAİL VE ABD İLE KİRLİ İTTİFAK

Bölgedeki ittifak dengelerinin nasıl değiştiğine dikkat çeken Dr. Tolga Sakman, "Az önce konuştuğumuz İsrail'le, Amerika'yla ilişkileri burada ilerletme niyeti vardı; politik bir tercih olarak bu vardı. İran'la Adalar mevzusu var, bunu gündeme getirdi. Hatta Amerika'ya dedi ki; 'başlattığın işi yarım bırakma yoksa İran yarın öbür gün bizim başımıza bela olacak' dediler. Yani bunları topladığınızda İran'la Emirliklerin karşı karşıya gelmesi aslında işten değildi; bunu bugün olmasa yarın diye beklediğimiz konulardan biriydi" sözleriyle sıcak temasın sinyallerini aktardı.