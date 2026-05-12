WSJ'dan dikkat çeken analiz! BAE İran'a gizli saldırı düzenliyor
ABD merkezli Wall Street Journal'ın analizine göre Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İran'a gizli saldırı düzenlediği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Daha önce ABD üslerinin hedef alındığı BAE’nin savaşa dahil olma ihtimali, Orta Doğu’daki ateş çemberinin genişleyebileceği endişesini artırırken olası savaş senaryolarını yeniden gündeme taşıdı. A Haber'de Gece Ajansı programına konuk olan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Tolga Sakman, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunarak BAE’nin ABD tarafında yer alarak İran’a karşı pozisyon almasının beklenen bir senaryo olduğunu söyledi.
İran'da ABD ile sağlanan kırılgan ateşkesin ardından 8 Mayıs perşembe günü Bender Abbas ve Keşm Adası'nda patlamaların gerçekleşmesi gerilimi tırmandırdı. Yaşanan patlamaların ardından dakikalar sonra BAE'nin Fuceyra Limanı'ndaki petrol tesisine İHa ve füzeli saldırının yaşanması bölgedeki ateş çemberinin giderek büyümesi ihtimalini ortaya çıkardı.
İran'ın Fars Haber Ajansı, ülkelerindeki saldırının ABD ve BAE ortak bir operasyon olacağını iddia etmesinin ardından Wall Street Journal'dan dikkat çeken bir analiz yayınlandı. ABD merkezli WSJ'ın haberine göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) aylardır Tahran tarafından hedef alınmasının ardından gizlice savaşa dahil olduğu ve birtakım saldırılar düzenlediği bilgisi yer aldı. Haberde BAE'nin İran'daki Lavan Adası'ndaki petrol rafinerisini nisan ayında hedef alındığı belirtildi.
Wall Street Journal'ın haberine göre;
- BAE, İran'a karşı gizlice saldırılar düzenliyor
- Nisan'da İran'ın Lavan Adası'ndaki bir petrol rafinerisi hedef alındı
- İran'a saldırıları sonrası savaşta aktif konuma geldi
- BAE, Batı yapımı jet savaş uçakları ve gözetleme ağlarıyla iyi donanımlı
- Saldırılar ise ekonomik gücünü ve Orta Doğu'daki artan etkisini korumak için yapılıyor
Öte yandan ABD'ye yakınlığı ile bilinen ve birçok kez Tahran'ın askeri üslerini vurduğu BAE, savaşa dahil olursa bölgeyi nasıl bir risk bekliyor? A Haber'de Tahir İnan'ın sunduğu Gece Ajansı programına konuk olan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Tolga Sakman değerlendirmelerde bulundu. Sakman, BAE'nin İran savaşına dahil olması ihtimalinin beklenen bir durum olduğunu vurguladı.
BAE'NİN HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA BYPASS PLANI
Körfez'deki krizin ekonomik ve siyasi boyutlarını ele alan Dr. Tolga Sakman, "Birleşik Arap Emirlikleri'nin fırsattan istifade bazı adımlar atmaya niyet ettiğini biz biliyorduk İran'ın karşısında. Ama burada birkaç konu var; birincisi Hürmüz'ün kapalı kalmasından bütün Körfez ülkeleri etkilendi. Ama burada çözüm yolu öneren ülkelerden biri Birleşik Arap Emirlikleri'ydi ve hatta Hürmüz'ü bypass edecek olan önerileri vardı." ifadelerini kullandı.
İSRAİL VE ABD İLE KİRLİ İTTİFAK
Bölgedeki ittifak dengelerinin nasıl değiştiğine dikkat çeken Dr. Tolga Sakman, "Az önce konuştuğumuz İsrail'le, Amerika'yla ilişkileri burada ilerletme niyeti vardı; politik bir tercih olarak bu vardı. İran'la Adalar mevzusu var, bunu gündeme getirdi. Hatta Amerika'ya dedi ki; 'başlattığın işi yarım bırakma yoksa İran yarın öbür gün bizim başımıza bela olacak' dediler. Yani bunları topladığınızda İran'la Emirliklerin karşı karşıya gelmesi aslında işten değildi; bunu bugün olmasa yarın diye beklediğimiz konulardan biriydi" sözleriyle sıcak temasın sinyallerini aktardı.
"BAE'NİN SAVAŞ SÜRECİNDE STRATEJİSİ DEĞİŞTİ"
Savaşın başlangıcındaki pozisyon alışları hatırlatan Dr. Tolga Sakman, "Savaş başlamadan önce, 'ilk ben bu işin bir parçası olmayacağım ya da ülke topraklarımı kullandırtmayacağım İran'a karşı yapılacak savaşta' diyen iki ülke var; Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri. Ondan sonra diğer ülkeler katılmıştı ama ondan sonra en çok vurulan ülke oldu Birleşik Arap Emirlikleri" ifadeleriyle tarihi tanıklığını dile getirdi.
"BAE İSRAİL'DEN DAHA FAZLA VURULDU"
Dehşet anlarının yaşandığı bölgedeki saldırı yoğunluğunu vurgulayan Dr. Tolga Sakman, "Tabii burada hem coğrafi yakınlığı göz ardı etmemek lazım; en yakın Amerikan üssü belki buradaydı, onu da konuşmak lazım, planlamak lazım. Ama burada Emirliklerin durduğu yer çok önemli. İran vurduğu zaman, İsrail'den daha fazla füze ve İHA Emirliklere düştü" sözleriyle sahadaki durumu aktardı.
İRAN'IN "MEŞRU HEDEF" TEHDİDİ VE ABD ÜSLERİ
İran'ın saldırılarını dayandırdığı gerekçeleri ve bölge yönetimlerine yönelik tehditlerini deşifre eden Dr. Tolga Sakman, "İran vurduğu zaman şimdi ne diyordu orada; 'Amerikan üslerini vuruyorum ben'. Daha sonra da Mücteba Hamaney'in ilk açıklamasından sonra; 'Amerikan üsleri vasıtasıyla yönetime müdahale edilmiş olan devletlerin de noktaları meşrudur benim için vurmam' demişti. O yüzden buraya baktığınızda Birleşik Arap Emirlikleri'nin çok fazla hedef alındığını gördük" ifadelerini kullandı.