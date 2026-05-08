Papa 14’üncü Leo ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile bir araya geldi

Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa 14’üncü Leo’nun, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Perşembe günü Vatikan'da Papa Pope Leo XIV ile bir araya geldi. Görüşmelerde Orta Doğu'daki gelişmeler ve iki tarafın ortak öncelikleri ele alındı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, görüşmenin Washington ile Vatikan arasındaki "güçlü ilişkiyi" ve "barış ile insan onurunu teşvik etme konusundaki ortak kararlılığı" ortaya koyduğunu söyledi. Rubio ayrıca Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin ile de ayrı bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerde "karşılıklı iş birliği" ve "acil uluslararası meseleler" masaya yatırıldı. İki tarafın Batı Yarımküre'deki insani yardım çalışmaları ile Orta Doğu'da "kalıcı bir barışın" nasıl sağlanabileceğini değerlendirdiği belirtildi. Pigott'a göre Rubio, yeni ABD Apostolik Nunsiyosu olarak göreve başlayan Başpiskopos Caccia'nın Washington'a gelişini de memnuniyetle karşıladı. ABD Dışişleri Bakanlığı, görüşmelerin dini özgürlüklerin desteklenmesi konusunda Washington ile Vatikan arasındaki "kalıcı ortaklığı" yansıttığını ifade etti.