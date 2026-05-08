Papa 14’üncü Leo ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile bir araya geldi
Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa 14’üncü Leo’nun, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştü.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Perşembe günü Vatikan'da Papa Pope Leo XIV ile bir araya geldi. Görüşmelerde Orta Doğu'daki gelişmeler ve iki tarafın ortak öncelikleri ele alındı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, görüşmenin Washington ile Vatikan arasındaki "güçlü ilişkiyi" ve "barış ile insan onurunu teşvik etme konusundaki ortak kararlılığı" ortaya koyduğunu söyledi.
Rubio ayrıca Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin ile de ayrı bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerde "karşılıklı iş birliği" ve "acil uluslararası meseleler" masaya yatırıldı.
İki tarafın Batı Yarımküre'deki insani yardım çalışmaları ile Orta Doğu'da "kalıcı bir barışın" nasıl sağlanabileceğini değerlendirdiği belirtildi.
Pigott'a göre Rubio, yeni ABD Apostolik Nunsiyosu olarak göreve başlayan Başpiskopos Caccia'nın Washington'a gelişini de memnuniyetle karşıladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı, görüşmelerin dini özgürlüklerin desteklenmesi konusunda Washington ile Vatikan arasındaki "kalıcı ortaklığı" yansıttığını ifade etti.
Vatikan ise temasları "samimi" olarak nitelendirirken, iki tarafın "Kutsal Makam ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki iyi ikili ilişkileri geliştirme konusundaki ortak bağlılıklarını" yeniden teyit ettiğini açıkladı.
Vatikan Basın Ofisi tarafından yayımlanan bildiride, görüşmelerde uluslararası ve bölgesel meselelerin yanı sıra çatışmalar, siyasi istikrarsızlık ve insani krizlerin ele alındığı belirtildi. Açıklamada ayrıca barış için çabaların sürdürülmesinin önemine dikkat çekildi.
Görüşmelerde Afrika ve Orta Doğu'daki çeşitli ülkelerde yaşanan gelişmelerin yanı sıra Lübnan ve İran'daki durum da gündeme geldi.
Son dönemde Washington ile Havana arasında yaşanan gerilimler nedeniyle Küba konusu da ele alınan başlıklar arasında yer aldı.
RUBIO, İTALYA VE VATİKAN TEMASLARI İÇİN ROMA'DA
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Vatikan ve İtalyan yetkililerle yapacağı görüşmeler öncesinde Perşembe günü Roma'ya ulaştı.
İtalyan haber ajansı ANSA'ya göre Rubio, yoğun güvenlik önlemleri altında Ciampino Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra Vatikan'a geçti.
ABD'nin Vatikan Büyükelçisi Brian Burch'ün eşlik ettiği Rubio'yu Vatikan'da Papalık Hanesi Prefekti Monsenyör Petar Rajic karşıladı.
Rubio'nun cuma günü ayrıca İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Başbakanlık Ofisi Palazzo Chigi'de görüşmesi bekleniyor.
Ziyaret, ABD, Avrupa ve Vatikan arasında uluslararası güvenlik ve jeopolitik meseleler konusunda yürütülen diplomatik temasların sürdüğü bir dönemde gerçekleşti.
ANSA'nın haberine göre Polonya Başbakanı Donald Tusk da Perşembe sabahı Vatikan'daydı ve Rubio'nun gelişinden kısa süre önce Papa ile görüştü.
TRUMP İLE VATİKAN ARASINDAKİ GERİLİM BÜYÜYOR
Görüşme, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu hafta radyo sunucusu Hugh Hewitt'e verdiği röportajda Papa'yı "çok sayıda Katoliği tehlikeye atmakla" suçlamasının ardından gerçekleşti.
Trump, Papa'nın "İran'ın nükleer silaha sahip olmasının sorun olmadığını düşündüğünü" iddia etmişti.
Söz konusu açıklamalar, Papa'nın ABD-İsrail'in İran'a yönelik savaşına ilişkin eleştirilerinin ardından Beyaz Saray ile Vatikan arasındaki gerilimin son halkası olarak değerlendirildi.
Rubio'nun diplomatik temaslar için görevlendirilmesi, Trump'ın NATO müttefiki İtalya'ya yönelik memnuniyetsizliğini kamuoyu önünde dile getirmesinin ardından geldi.
Trump, "muhtemelen" Amerikan askerlerini İtalya'dan çekeceğini söylerken, "İtalya bize hiçbir konuda yardımcı olmadı" ifadelerini kullandı.
Katolik olan Rubio'nun ilk komünyon ayinini 1984 yılında aldığı belirtildi.
"BUNU PAPA'YA SÖYLE"
ABD Başkanı Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada Rubio'ya İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını Papa'ya iletmesini söylediğini aktardı.
Trump, "Ona dedim ki; 'Papa'ya çok nazik ve saygılı bir şekilde İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını söyle'" ifadelerini kullandı.
Trump ayrıca Rubio'ya, İran'ın "silahsız ve savunmasız 42 bin masum protestocuyu öldürdüğünü" Papa'ya anlatmasını istediğini belirterek, "Bunu Papa'ya söyle" dedi.