Beyaz Saray’da "yeni din" savaşı: Trump’tan Papa’ya tarihi muhtıra: Seni ben papa yaptım!

ABD Başkanı Donald Trump ile Papa Leo arasında tırmanan söz düellosu, küresel siyasetin en hassas başlıklarından biri haline geldi. Göçmen politikalarından nükleer silah tartışmalarına, savaş eleştirilerinden Vatikan'ın küresel rolüne kadar uzanan gerilim, Washington–Vatikan hattında "tarihi bir kırılma" tartışmasını gündeme taşıdı. A Haber ekranlarında uzmanlar, bu gerilimin yalnızca dini değil aynı zamanda siyasi ve jeopolitik bir hesaplaşma olduğunu vurguladı.

TRUMP'TAN PAPA'YA ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER: SUÇU SEVİYOR!

ABD Başkanı Donald Trump, Katolik dünyasının liderine yönelik bugüne kadar duyulmamış bir saldırı başlatarak fitili ateşledi. Donald Trump, "Çok iyi bir iş çıkardığını düşünmüyorum. Sanırım suçu seviyor. Bunu bir düşünün. Korku konusunda endişeli. Peki ya COVID sırasında tutuklanan bakanlar, rahipler ve o harika insanlar? Birçoğu dışarıda, 3 metre arayla dururken tutuklandılar. Nükleer silah sahibi olmanın sorun olmadığını söyleyecek bir Papa'yı sevmiyoruz. Şehirlerimizde suçun kabul edilebilir olduğunu söyleyen bir Papa istemiyoruz. Bunu sevmiyorum. Papa Leo'nun büyük bir hayranı değilim. O çok liberal biri ve suçu durdurmaya inanmayan bir adam. Dünyayı havaya uçurabilmek için nükleer silah isteyen bir ülkeyle oynamamamız gerektiğini düşünen bir adam. Ben Papa Leo'nun hayranı değilim" ifadelerini kullanarak adeta savaş ilan etti. Trump bununla da yetinmeyerek Papa'ya makamını kendisine borçlu olduğunu hatırlattı ve "Amerikalı olduğun için Papa oldun. Amerikalı olmasaydın Papalığı da göremezdin" sözleriyle diplomatik nezaketi tamamen bir kenara bıraktı.