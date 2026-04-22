Trump–Papa gerilimi: Küresel siyasette dini fay hattı mı oluşuyor? Batı’nın inanç krizi derinleşiyor
ABD ile Vatikan arasında tırmanan söylem krizi, küresel siyasette dinin rolünü yeniden tartışmaya açarken; Orta Doğu'daki gelişmeler, inanç temelli jeopolitik gerilim iddialarını güçlendiriyor. Evanjelik çevreler ile Katolik diplomasi arasındaki ayrışma derinleşirken, uzmanlar bu sürecin bir "din savaşı"ndan çok küresel güç rekabetinin dini söylemler üzerinden yürütüldüğüne işaret ediyor.
Orta Doğu alev alev yanarken, küresel dengeler inançlar üzerinden yeniden şekilleniyor. Bir tarafta küresel güç ABD, diğer tarafta 2 bin yıllık ruhani otorite Vatikan... Donald Trump ve Papa 14. Leo arasındaki gerilim sadece siyasi bir kriz değil, medeniyetler arası derin bir kopuşun sinyallerini veriyor. Evanjelik-Siyonist blok ile Vatikan arasındaki bu tarihi çatışma, yeni bir din savaşının kapılarını mı aralıyor? A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin, hazırladığı analiz haberinde bu devasa krizi ve perde arkasındaki 'Kıyamet Teolojisi'ni ele aldı.
TRUMP-PAPA GERİLİMİ: SİYASETİN ÖTESİNDE NE VAR?
Dünya, inançların küresel siyaseti yeniden dizayn ettiği kritik bir dönemece girdi. ABD Başkanı Donald Trump ile Papa 14. Leo arasında tırmanan tansiyon, Hristiyan dünyasındaki derin çatlağı gözler önüne seriyor. Donald Trump, "Bence pek iyi bir iş çıkarmıyor, Papa Leo'nun büyük bir hayranı değilim" diyerek ruhani lideri hedef alırken, Papa'nın şehirlerdeki suçlara göz yumduğunu iddia ederek "Onun suçun durdurulmasına inanmayan çok liberal biri olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Bu sert çıkışın arkasında ise Washington'un Evanjelik kanadı ile Vatikan'ın barış odaklı diplomasisi arasındaki uzlaşmazlık yatıyor.
İNANÇ, SOYKIRIMI MEŞRULAŞTIRIR MI?
Süreç, Katolik merkezli geleneksel kilise ile Evanjelik-Siyonist hareket arasındaki ayrışmayı hiç olmadığı kadar belirgin hale getirdi. A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin, Evanjeliklerin Siyonistlerle iş birliği yaparak Trump'ın zihnini Mesiyanik bir inançla doldurduğunu ve kendisini adeta Hz. İsa'nın gelişini hazırlayan bir figür olarak gördüklerini aktardı. Ortaya çıkan tabloya göre, ABD-İsrail-İran hattındaki savaş, sadece jeopolitik bir hamle değil, aynı zamanda dini bir kehanetin uygulanması olarak okunuyor.
YENİ BİR "AVİGNON SÜRECİ" Mİ BAŞLIYOR?
Washington koridorlarında yankılanan iddialar ise kan donduracak cinsten. ABD Savaş Bakanlığı Müsteşarı Elbridge Colby'nin, Vatikan'ın Washington Büyükelçisi Kardinal Christophe Pierre'i makamına çağırarak tehdit ettiği ileri sürülüyor. Sızan bilgilere göre Colby, kilisenin ABD'nin yanında durması gerektiğini belirterek 14. yüzyılda Fransız krallarının papalığı esir aldığı Avignon dönemini hatırlattı. Bu durum, "Vatikan askeri güçle mi bastırılacak?" sorusunu akıllara getirirken, üç Amerikalı kardinalin Trump'ın göçmen ve İran politikalarına karşı Papa'nın yanında saf tutması, Amerikan tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçti.