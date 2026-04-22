Orta Doğu alev alev yanarken, küresel dengeler inançlar üzerinden yeniden şekilleniyor. Bir tarafta küresel güç ABD, diğer tarafta 2 bin yıllık ruhani otorite Vatikan... Donald Trump ve Papa 14. Leo arasındaki gerilim sadece siyasi bir kriz değil, medeniyetler arası derin bir kopuşun sinyallerini veriyor. Evanjelik-Siyonist blok ile Vatikan arasındaki bu tarihi çatışma, yeni bir din savaşının kapılarını mı aralıyor? A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin, hazırladığı analiz haberinde bu devasa krizi ve perde arkasındaki 'Kıyamet Teolojisi'ni ele aldı.

TRUMP-PAPA GERİLİMİ: SİYASETİN ÖTESİNDE NE VAR?

Dünya, inançların küresel siyaseti yeniden dizayn ettiği kritik bir dönemece girdi. ABD Başkanı Donald Trump ile Papa 14. Leo arasında tırmanan tansiyon, Hristiyan dünyasındaki derin çatlağı gözler önüne seriyor. Donald Trump, "Bence pek iyi bir iş çıkarmıyor, Papa Leo'nun büyük bir hayranı değilim" diyerek ruhani lideri hedef alırken, Papa'nın şehirlerdeki suçlara göz yumduğunu iddia ederek "Onun suçun durdurulmasına inanmayan çok liberal biri olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Bu sert çıkışın arkasında ise Washington'un Evanjelik kanadı ile Vatikan'ın barış odaklı diplomasisi arasındaki uzlaşmazlık yatıyor.