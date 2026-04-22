Trump–Papa gerilimi: Küresel siyasette dini fay hattı mı oluşuyor? Batı’nın inanç krizi derinleşiyor

ABD ile Vatikan arasında tırmanan söylem krizi, küresel siyasette dinin rolünü yeniden tartışmaya açarken; Orta Doğu’daki gelişmeler, inanç temelli jeopolitik gerilim iddialarını güçlendiriyor. Evanjelik çevreler ile Katolik diplomasi arasındaki ayrışma derinleşirken, uzmanlar bu sürecin bir “din savaşı”ndan çok küresel güç rekabetinin dini söylemler üzerinden yürütüldüğüne işaret ediyor. A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin, hazırladığı analiz haberinde bu devasa krizi ve perde arkasındaki 'Kıyamet Teolojisi'ni ele aldı.

Orta Doğu alev alev yanarken, küresel dengeler inançlar üzerinden yeniden şekilleniyor. Bir tarafta küresel güç ABD, diğer tarafta 2 bin yıllık ruhani otorite Vatikan... Donald Trump ve Papa 14. Leo arasındaki gerilim sadece siyasi bir kriz değil, medeniyetler arası derin bir kopuşun sinyallerini veriyor. Evanjelik-Siyonist blok ile Vatikan arasındaki bu tarihi çatışma, yeni bir din savaşının kapılarını mı aralıyor? A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin, hazırladığı analiz haberinde bu devasa krizi ve perde arkasındaki 'Kıyamet Teolojisi'ni ele aldı.

ANALİZ| TRUMP-PAPA GERİLİMİ: SİYASETİN ÖTESİNDE NE VAR?

Dünya, inançların küresel siyaseti yeniden dizayn ettiği kritik bir dönemece girdi. ABD Başkanı Donald Trump ile Papa 14. Leo arasında tırmanan tansiyon, Hristiyan dünyasındaki derin çatlağı gözler önüne seriyor. Donald Trump, "Bence pek iyi bir iş çıkarmıyor, Papa Leo'nun büyük bir hayranı değilim" diyerek ruhani lideri hedef alırken, Papa'nın şehirlerdeki suçlara göz yumduğunu iddia ederek "Onun suçun durdurulmasına inanmayan çok liberal biri olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Bu sert çıkışın arkasında ise Washington'un Evanjelik kanadı ile Vatikan'ın barış odaklı diplomasisi arasındaki uzlaşmazlık yatıyor.

İNANÇ, SOYKIRIMI MEŞRULAŞTIRIR MI?

Süreç, Katolik merkezli geleneksel kilise ile Evanjelik-Siyonist hareket arasındaki ayrışmayı hiç olmadığı kadar belirgin hale getirdi. A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin, Evanjeliklerin Siyonistlerle iş birliği yaparak Trump'ın zihnini Mesiyanik bir inançla doldurduğunu ve kendisini adeta Hz. İsa'nın gelişini hazırlayan bir figür olarak gördüklerini aktardı. Ortaya çıkan tabloya göre, ABD-İsrail-İran hattındaki savaş, sadece jeopolitik bir hamle değil, aynı zamanda dini bir kehanetin uygulanması olarak okunuyor.

Foto: ABD Başkanı Trump'ın Oval Ofis'te Evanjelist din adamlarıyla gerçekleştirdiği "kutsanma ayini"

YENİ BİR "AVİGNON SÜRECİ" Mİ BAŞLIYOR?

Washington koridorlarında yankılanan iddialar ise kan donduracak cinsten. ABD Savaş Bakanlığı Müsteşarı Elbridge Colby'nin, Vatikan'ın Washington Büyükelçisi Kardinal Christophe Pierre'i makamına çağırarak tehdit ettiği ileri sürülüyor. Sızan bilgilere göre Colby, kilisenin ABD'nin yanında durması gerektiğini belirterek 14. yüzyılda Fransız krallarının papalığı esir aldığı Avignon dönemini hatırlattı. Bu durum, "Vatikan askeri güçle mi bastırılacak?" sorusunu akıllara getirirken, üç Amerikalı kardinalin Trump'ın göçmen ve İran politikalarına karşı Papa'nın yanında saf tutması, Amerikan tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçti.

BABA 3 FİLMİ GERÇEK Mİ OLUYOR?

Vatikan merkezli finansal ilişkiler ve suikast iddiaları, akıllara sinema tarihinin efsane yapımı Baba 3 filmini getiriyor. Filmdeki Papa suikastı ve güç mücadeleleri, bugün Trump ile Papa arasındaki kavgayla benzerlikler taşıyor. Öte yandan, 1978 yılında sadece 33 gün görev yaptıktan sonra şüpheli bir şekilde ölen Papa 1. Jean Paul hakkındaki komplo teorileri de yeniden gündemde. Papa 14. Leo, Washington'dan gelen baskılara karşı "Güç gösterisine yeter artık, savaşa yeter artık. Gerçek güç hayata hizmet etmekte gösterilir" ifadelerini kullanarak barışın dilini savunmaya devam ediyor.

ORTA DOĞU: KIYAMET SENARYOSUNUN MERKEZİ

Evanjelik-Siyonist ittifakın tek hedefi Vatikan değil; İslam'ın izzetini ve Hristiyanlığın kadim mirasını Orta Doğu'dan silmek istiyorlar. Mescid-i Aksa'nın 40 gündür kuşatma altında tutulmasını değerlendiren Analizde aşananların sıradan bir güvenlik önlemi olmadığını, bunun Müslüman dünyasının sabrını ölçen ve provokasyon kokan bir inanç ambargosu olduğunu belirtildi. Siyonist yönetimin sadece Müslümanların değil, geleneksel Hristiyanların da kutsal mekanlarındaki ayinlerini yasaklaması, Evanjeliklerin "Armageddon" senaryosuna hizmet eden kirli bir planın parçası olarak görülüyor.

İSİMLER DEĞİŞSE DE KAVGA AYNI: MEDENİYETLER ÇATIŞMASI

Kudüs, üç dinin kalbi olarak kan ağlarken, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'dan Papa'ya destek mesajı gelmesi dengeleri bir kez daha değiştirdi. Pezeşkiyan, "Papa 14. Leo ile olan dayanışmamı dile getiriyorum, onun açıklamaları kabul edilemez saldırılara karşı bir duruştur" sözleriyle Katolik dünyası ile İslam dünyası arasında savaş karşıtı ortak bir zemin oluştuğuna dikkat çekti. Şimdi tüm dünya şu sorunun yanıtını bekliyor: Trump'ın dini sembolizmi kullanması ve Papa ile girdiği bu amansız kavga, yeni bir haçlı seferinin mi yoksa topyekun bir medeniyetler çatışmasının mı başlangıcı?

