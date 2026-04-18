Trump-Papa kavgasının perde arkası! Evanjelist-Siyonist blok ve Vatikan savaşı mı?

Savaşın devam ettiği Orta Doğu'da kaos her geçen gün katlanarak artarken bir yandan da Batı'da siyasi bir çekişme yaşanıyor. ABD Başkanı Trump ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo arasında son zamanlardaki çekişme "Yeni bir din savaşı mı?" sorusunu akıllara getirdi.

MEDENİYETLER ARASI TARİHİ ÇATIŞMA

Küresel siyasetin zirvesindeki Donald Trump ile Katolik dünyasının lideri Papa 14. Leo arasındaki tansiyon, dünya tarihinin en kritik dönemlerinden birinde sıcak temas noktasına ulaştı. Yaşanan bu süreçte Donald Trump, "Bence pek iyi bir iş çıkarmıyor. Papa Leo'nun büyük bir hayranı değilim" ifadelerini kullanarak ruhani lidere yönelik memnuniyetsizliğini açıkça dile getirdi.

Trump, Papa'nın ideolojik duruşunu sert sözlerle eleştirerek, "O çok liberal bir insan ve suçun durdurulmasına inanmayan biri. Şehirlerimizde suçun normal olduğunu söyleyen bir Papa istemiyoruz; nükleer silahların sorun olmadığını söyleyen bir Papa'dan hoşlanmıyoruz" şeklinde konuştu.