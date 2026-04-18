Trump-Papa kavgasının perde arkası! Evanjelist-Siyonist blok ve Vatikan savaşı mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Trump-Papa kavgasının perde arkası! Evanjelist-Siyonist blok ve Vatikan savaşı mı?

Ortadoğu’da savaşın seyri belirsizliğini korurken, cephede silahlar susmuyor, diplomasi masasında ise inanç temelli gerilimler derinleşiyor. ABD ile Vatikan hattında dikkat çeken ayrışma, Trump ile Papa 14. Leo arasındaki gerilimle yeni bir boyuta taşınıyor. bir tarafta küresel güç ABD, diiğer tarafta 2 bin yıllık ruhani otorite Vatikan...Yaşananlar yalnızca siyasi bir kriz mi, yoksa küresel ölçekte bir inanç çatışmasının habercisi mi? Dünya, yeni bir din savaşının eşiğinde olabilir mi? İşte A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhanettin Aytekin'in analizi...

Savaşın devam ettiği Orta Doğu'da kaos her geçen gün katlanarak artarken bir yandan da Batı'da siyasi bir çekişme yaşanıyor. ABD Başkanı Trump ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo arasında son zamanlardaki çekişme "Yeni bir din savaşı mı?" sorusunu akıllara getirdi.

TRUMP-PAPA GERİLİMİ: SİYASETİN ÖTESİNDE NE VAR?

MEDENİYETLER ARASI TARİHİ ÇATIŞMA
Küresel siyasetin zirvesindeki Donald Trump ile Katolik dünyasının lideri Papa 14. Leo arasındaki tansiyon, dünya tarihinin en kritik dönemlerinden birinde sıcak temas noktasına ulaştı. Yaşanan bu süreçte Donald Trump, "Bence pek iyi bir iş çıkarmıyor. Papa Leo'nun büyük bir hayranı değilim" ifadelerini kullanarak ruhani lidere yönelik memnuniyetsizliğini açıkça dile getirdi.

Trump, Papa'nın ideolojik duruşunu sert sözlerle eleştirerek, "O çok liberal bir insan ve suçun durdurulmasına inanmayan biri. Şehirlerimizde suçun normal olduğunu söyleyen bir Papa istemiyoruz; nükleer silahların sorun olmadığını söyleyen bir Papa'dan hoşlanmıyoruz" şeklinde konuştu.

VATİKAN: "TRUMP YÖNETİMİNDEN KORKMUYORUM"
Vatikan cephesi ise Trump yönetiminin baskıcı politikalarına karşı geri adım atmayacağının sinyallerini veriyor. Papa 14. Leo, "Trump yönetiminden korkmuyorum. Ben siyasetçi değilim, ben İncil'den bahsediyorum" sözleriyle duruşunu netleştirdi. Dünyadaki masum can kayıplarına ve savaşlara dikkat çeken Papa, "Savaşa karşı yüksek sesle konuşmaya, sorunlara adil çözümler aramaya devam edeceğim. Bugün dünyada çok fazla insan acı çekiyor, çok fazla masum insan öldürülüyor" ifadelerini kullandı.

EVANGELİST-SİYONİST İTTİFAKININ "MESİH" PLANI
Sürecin en dikkat çekici boyutu ise Hristiyan dünyasındaki derin ayrışma olarak göze çarpıyor. Vatikan barış ve diplomasi trafiği yürütürken, özellikle Amerika'da etkili olan Evangelist-Siyonist hareket, Trump'ı adeta ilahi bir figür olarak konumlandırıyor. Evangelistlerin, Trump'ın zihnini "Mesih" inancıyla şekillendirdiği belirtilirken; Trump'ın Hz. İsa'nın gelişini hazırlayan bir lider olduğu inancı bu çevrede hakimiyetini koruyor. Bu kirli ittifak, Trump'ı sadece siyasi bir lider değil, Tanrı tarafından seçilmiş özel bir sembol olarak görüyor.
ORTADOĞU'DAKİ SAVAŞ İLAHİ BİR PLAN MI?
ABD-İsrail-İran hattındaki gerilim, jeopolitik çıkarların ötesinde dini yorumlarla daha da derinleşiyor. Evangelist-Siyonist çizgi, Ortadoğu'da yaşanan çatışmaları ve dökülen kanı kendi kehanetleri üzerinden "Kıyamet Teolojisi" ile okuyor. Onlara göre bölgedeki savaşlar, ilahi planın bir parçası ve kutsal bir vaadin gerçekleşmesi için gerekli.

Vatikan ise bu tehlikeli dili reddederek, İsrail'in Filistin, Gazze ve Ortadoğu genelinde gerçekleştirdiği eylemleri "sözde kutsal vaat" kılıfına sokan yaklaşımlara karşı çıkıyor.

İSLAM MEDENİYETİNE YÖNELİK BÜYÜK TEHDİT
Analizlere göre bu mücadele, sadece devletler arası bir savaş değil, doğrudan doğruya İslam medeniyetini yok etme stratejisinin bir parçası. Siyonistlerin ve Evangelistlerin iş birliği içinde İran ve tüm İslam dünyası üzerine kurdukları baskı, Trump'ın pragmatist ve "para odaklı" kişiliğiyle birleşince ortaya dehşet verici bir tablo çıkıyor. Trump'ın ordusuna olan inancını dile getirdiği anlarda, destekçilerinin "Askerlerimizin ve silahlı kuvvetlerimizde görev yapan tüm erkek ve kadınlarımızın üzerine lütfunuzu ve korumanızı diliyorum" şeklindeki duaları, bu askeri gücün dini bir motivasyonla nasıl birleştirildiğini gözler önüne seriyor.
ÜÇ FARKLI DÜNYA, TEK BİR HEDEF
Dünya, inançların küresel siyaseti sil baştan yazdığı tarihi bir tanıklığa ev sahipliği yapıyor. Katoliklerin Vatikan merkezli barış vurgusu, Evangelistlerin kıyamet senaryoları ve Siyonistlerin "vaat edilmiş topraklar" uğruna sergilediği soykırımcı tutum; aynı dünyada farklı sonlar hayal ediyor. Trump ve Papa arasındaki bu tarihi gerilim, medeniyetler çatışmasının en somut sembolü olarak insanlığın önünde duruyor.

SİYASETTEN DİNİ MİSYONA: YAPAY ZEKA DESTEKLİ TRUMP ALGISI
Dünya siyaseti, Donald Trump'ın kendisini adeta dini bir kurtarıcı gibi gösterdiği o çarpıcı görsellerle sarsıldı. Trump'ın kendini Hz. İsa gibi gösteren yapay zeka görseli de bu aklın ürünüydü; bu söylem Amerikan siyasetini dini bir misyona dönüştürüyordu. Bu yükselen dini-siyasi dile karşı en sert itiraz ise inanç dünyasının en yüksek otoritesinden geldi. Papa 14. Leo, "Din savaşın değil barışın dili olmalı" duruşunu sergileyerek Washington'a adeta meydan okudu.
WASHINGTON KORİDORLARINDA DEHŞET: VATİKAN'A ASKERİ GÖZDAĞI
Papa'nın barışçıl duruşu, Washington'ın karanlık koridorlarında büyük bir rahatsızlığa neden oldu. ABD Savaş Bakanlığı Müsteşarı Elbridge Colby, Vatikan'ın Washington Büyükelçisi Kardinal Christophe Pierre'i makamına çağırarak diplomatik sınırları zorlayan bir tehditte bulundu. Sızan bilgilere göre Colby, "Washington'ın istediği her şeyi yapacak askeri güce sahibiz; Kilise, ABD'nin yanında durmalıdır" ifadeleriyle Vatikan'a açıkça gözdağı verdi.

TARİHİN TOZLU RAFLARINDAN ÇIKAN TEHDİT: AVİGNON PAPALIĞI
ABD'li yetkililer, Vatikan'ı dize getirmek için tarihin en travmatik dönemlerinden birini masaya sürdü. 14. yüzyılda Fransız krallarının Papalık makamını askeri güçle baskı altına aldığı ve Papaların Fransız monarşisinin esiri haline geldiği "Avignon Papalığı" dönemi, Vatikan'a bir tehdit unsuru olarak hatırlatıldı. Bu hamle, Kilise'nin dini otoritesini sarsmaya yönelik tarihi bir hamle olarak kayıtlara geçti.

Vatikan üzerindeki bu yoğun baskıya cevap, bizzat Amerika'nın önde gelen üç kardinalinden geldi. Başkan Trump'ın özellikle İran ve göçmen politikalarına yönelik sert eleştirilerde bulunarak Amerikan ve Papalık tarihinde bir ilke imza attı. Bu durum, ABD içindeki Katolik-Protestan gerilimini daha da tırmandırdı.

İRAN-VATİKAN HATTINDA SÜRPRİZ İTTİFAK
Batı dünyası bu gerilimle sarsılırken, Doğu'dan dikkat çekici bir hamle geldi. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Papa'ya destek mesajı göndererek Katolik dünyası ile İran arasında savaş karşıtı ortak bir zemin oluşturdu. Bu durum, küresel siyasetin saflarını yeniden belirleyen kritik bir gelişme olarak değerlendirildi.

EPSTEIN SKANDALI VE KIYAMET OPERASYONU
Dünyanın konuştuğu bir diğer iddia ise Epstein belgelerinin perde arkasıyla ilgiliydi. Yaygın kanaate göre Epstein skandalı; Vatikan, Pentagon ve istihbarat servisleri arasındaki büyük bir hesaplaşmanın sonucunda gün yüzüne çıktı. Siyonist ve Evangelist blokun, sadece siyasi bir ajanda değil, inanç dünyasına yönelik bir "kıyamet operasyonu" sahneye koyduğu iddia edildi. Bu ittifakın temel hedefinin, İslam'ın izzetini ve Hristiyanlığın mirasını Ortadoğu'dan tamamen silmek olduğu belirtiliyor.
MESCİD-İ AKSA VE KIYAMET KİLİSESİ ATEŞ HATTINDA
Bu karanlık planın en somut yansıması Kudüs'te görüldü. İslam'ın ilk kıblesi Mescid-i Aksa, tam 40 gün boyunca benzeri görülmemiş bir kuşatma altında kaldı. Siyonist yönetim, Müslümanların ibadetini engelleyerek bölgedeki "İslam mührünü" kazımaya çalıştı. Benzer bir baskı Hristiyan dünyası için de geçerliydi; kutsal Kıyamet Kilisesi'nde ayinlerin yasaklanması, Evangelistlerin "Armagedon" senaryosuna hizmet etmeyen her türlü dini yapıyı bertaraf etme çabası olarak yorumlandı.
İNSANLIK İKİ YOL ARASINDA: SAVAŞ MI BARIŞ MI?
Dünya bugün, savaşı kutsayan bir inanç yorumu ile barışı savunan bir ruhani duruş arasında sıkışmış durumda. İnsanlık iki yol arasında; savaşı kutsayanlar ve barışı savunanlar. Ve yanıt bekleyen en kritik soru: Bu süreç yeni bir din savaşının başlangıcı mı? Ateş hattındaki bu mücadelede, inanç ve güç dengelerinin nasıl şekilleneceği merak konusu.

