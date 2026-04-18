Trump-Papa kavgasının perde arkası! Evanjelist-Siyonist blok ve Vatikan savaşı mı?
Ortadoğu’da savaşın seyri belirsizliğini korurken, cephede silahlar susmuyor, diplomasi masasında ise inanç temelli gerilimler derinleşiyor. ABD ile Vatikan hattında dikkat çeken ayrışma, Trump ile Papa 14. Leo arasındaki gerilimle yeni bir boyuta taşınıyor. bir tarafta küresel güç ABD, diiğer tarafta 2 bin yıllık ruhani otorite Vatikan...Yaşananlar yalnızca siyasi bir kriz mi, yoksa küresel ölçekte bir inanç çatışmasının habercisi mi? Dünya, yeni bir din savaşının eşiğinde olabilir mi? İşte A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhanettin Aytekin'in analizi...
Savaşın devam ettiği Orta Doğu'da kaos her geçen gün katlanarak artarken bir yandan da Batı'da siyasi bir çekişme yaşanıyor. ABD Başkanı Trump ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo arasında son zamanlardaki çekişme "Yeni bir din savaşı mı?" sorusunu akıllara getirdi.
MEDENİYETLER ARASI TARİHİ ÇATIŞMA
Küresel siyasetin zirvesindeki Donald Trump ile Katolik dünyasının lideri Papa 14. Leo arasındaki tansiyon, dünya tarihinin en kritik dönemlerinden birinde sıcak temas noktasına ulaştı. Yaşanan bu süreçte Donald Trump, "Bence pek iyi bir iş çıkarmıyor. Papa Leo'nun büyük bir hayranı değilim" ifadelerini kullanarak ruhani lidere yönelik memnuniyetsizliğini açıkça dile getirdi.
Trump, Papa'nın ideolojik duruşunu sert sözlerle eleştirerek, "O çok liberal bir insan ve suçun durdurulmasına inanmayan biri. Şehirlerimizde suçun normal olduğunu söyleyen bir Papa istemiyoruz; nükleer silahların sorun olmadığını söyleyen bir Papa'dan hoşlanmıyoruz" şeklinde konuştu.
VATİKAN: "TRUMP YÖNETİMİNDEN KORKMUYORUM"
Vatikan cephesi ise Trump yönetiminin baskıcı politikalarına karşı geri adım atmayacağının sinyallerini veriyor. Papa 14. Leo, "Trump yönetiminden korkmuyorum. Ben siyasetçi değilim, ben İncil'den bahsediyorum" sözleriyle duruşunu netleştirdi. Dünyadaki masum can kayıplarına ve savaşlara dikkat çeken Papa, "Savaşa karşı yüksek sesle konuşmaya, sorunlara adil çözümler aramaya devam edeceğim. Bugün dünyada çok fazla insan acı çekiyor, çok fazla masum insan öldürülüyor" ifadelerini kullandı.
EVANGELİST-SİYONİST İTTİFAKININ "MESİH" PLANI
Sürecin en dikkat çekici boyutu ise Hristiyan dünyasındaki derin ayrışma olarak göze çarpıyor. Vatikan barış ve diplomasi trafiği yürütürken, özellikle Amerika'da etkili olan Evangelist-Siyonist hareket, Trump'ı adeta ilahi bir figür olarak konumlandırıyor. Evangelistlerin, Trump'ın zihnini "Mesih" inancıyla şekillendirdiği belirtilirken; Trump'ın Hz. İsa'nın gelişini hazırlayan bir lider olduğu inancı bu çevrede hakimiyetini koruyor. Bu kirli ittifak, Trump'ı sadece siyasi bir lider değil, Tanrı tarafından seçilmiş özel bir sembol olarak görüyor.
ORTADOĞU'DAKİ SAVAŞ İLAHİ BİR PLAN MI?
ABD-İsrail-İran hattındaki gerilim, jeopolitik çıkarların ötesinde dini yorumlarla daha da derinleşiyor. Evangelist-Siyonist çizgi, Ortadoğu'da yaşanan çatışmaları ve dökülen kanı kendi kehanetleri üzerinden "Kıyamet Teolojisi" ile okuyor. Onlara göre bölgedeki savaşlar, ilahi planın bir parçası ve kutsal bir vaadin gerçekleşmesi için gerekli.
Vatikan ise bu tehlikeli dili reddederek, İsrail'in Filistin, Gazze ve Ortadoğu genelinde gerçekleştirdiği eylemleri "sözde kutsal vaat" kılıfına sokan yaklaşımlara karşı çıkıyor.