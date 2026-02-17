ABD ordusu doğu pasifik ve Karayipler'de üç tekneyi vurdu: 11 ölü

ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM), uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda, Doğu Pasifik ve Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı tespit edilen üç teknenin vurulduğunu ve toplam 11 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

ABD Güney Saha Komutanlığı'nın (SOUTHCOM) resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, operasyon SOUTHCOM Komutanı General Francis L. Donovan'ın doğrudan talimatıyla gerçekleştirildi. Doğu Pasifik ve Karayipler'de uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunduğu değerlendirilen tekneler, ordu birlikleri tarafından hedef alındı.

İSTİHBARAT DOĞRULADI: KAÇAKÇILIK ROTASINDAYDILAR

Açıklamada, istihbarat birimlerinin söz konusu teknelerin uyuşturucu kaçakçılığı için kullanılan bilinen rotalar üzerinde seyrettiğini ve aktif olarak kaçakçılık faaliyetlerine karıştığını doğruladığı belirtildi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından teknelere yönelik imha saldırısı düzenlendi.

11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Düzenlenen saldırıların bilançosu da netleşti. SOUTHCOM verilerine göre:

Doğu Pasifik'te hedef alınan iki teknede toplam 8 kişi, Karayipler'de vurulan üçüncü teknede ise 3 kişi hayatını kaybetti.

ABD ordusu, uyuşturucu trafiğine yönelik bölgedeki operasyonların kararlılıkla sürdürüleceği mesajını verdi.