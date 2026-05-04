Soykırımın Batı Şeria bilançosu kan dondurdu! İsrailli generalden "3 yılda bin 500 Filistinli öldürüldük" itirafı: Pişkince savundu

İsrail basınında yer alan haberlere göre Bluth, basına kapalı bir forumda yaptığı konuşmada, son üç yılda bin 500 Filistinlinin öldürüldüğünü ifade etti.

KATLİAMDAN GURUR DUYDU

Haaretz gazetesinin haberine göre, Tümgeneral Bluth, basına kapalı bir forumda yaptığı konuşmada, işgal altındaki Batı Şeria'daki baskınların şiddetine dair itirafta bulunarak, Filistinlilere ateş açma kurallarını gevşetmiş olmaktan duyduğu gururu dile getirdi.

Ordunun işgal altındaki Batı Şeria'da taş atanlara yönelik politikasında Yahudiler ile Filistinliler arasında ayrımcılık yaptığını kabul eden Bluth, "toplumsal sonuçlar" nedeniyle askerlerin Yahudi taş atanlara, ateş etmekten kaçındığını itiraf etti.

PİŞKİN SAVUNMA: CAYDIRICI ETKİSİ OLDU

Filistinlilere yönelik gevşetilen ateş açma kurallarının bir "caydırıcı etki" oluşturduğunu savunan Bluth, buna karşı askerlerin Yahudilere ateş açmasının derin sosyolojik sonuçları olduğunu söyledi.

Bluth, özellikle işgal altındaki Batı Şeria sınırındaki bariyeri geçmeye çalışan Filistinlilere yönelik sertleşen müdahaleye vurgu yaptı.

İsrail ile işgal altındaki Batı Şeria arasındaki "hat" üzerinde geçerli olan mevcut kuralların, İsrail askerlerine Filistinlileri tutuklama işlemi sırasında dizinden veya diz altından vurma yetkisi verdiğini ifade eden Bluth, "bariyer bilinci" adını verdiği bir caydırıcılık oluşturmayı hedeflediklerini ileri sürdü.