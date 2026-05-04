Soykırımın Batı Şeria bilançosu kan dondurdu! İsrailli generalden "3 yılda bin 500 Filistinli öldürüldük" itirafı: Pişkince savundu
İsrail Merkez Komutanlığı Şefi Tümgeneral Avi Bluth’un kapalı toplantıdaki sözleri ortaya çıktı. Filistinlilere yönelik ateş açma kurallarının gevşetildiğini kabul eden Bluth, Batı Şeria'da 1967’den beri "hiç öldürmedikleri kadar çok Filistinli öldürdüklerini" söyledi. Katil general uygulanan politikaların “caydırıcılık” amacı taşıdığını savundu.
İsrail ordusunun işgali altındaki Batı Şeria'daki en üst düzey isimlerinden Merkez Komutanlığı Şefi Tümgeneral Avi Bluth'un skandal açıklamaları büyük tepki çekti.
İsrail basınında yer alan haberlere göre Bluth, basına kapalı bir forumda yaptığı konuşmada, son üç yılda bin 500 Filistinlinin öldürüldüğünü ifade etti.
KATLİAMDAN GURUR DUYDU
Haaretz gazetesinin haberine göre, Tümgeneral Bluth, basına kapalı bir forumda yaptığı konuşmada, işgal altındaki Batı Şeria'daki baskınların şiddetine dair itirafta bulunarak, Filistinlilere ateş açma kurallarını gevşetmiş olmaktan duyduğu gururu dile getirdi.
Ordunun işgal altındaki Batı Şeria'da taş atanlara yönelik politikasında Yahudiler ile Filistinliler arasında ayrımcılık yaptığını kabul eden Bluth, "toplumsal sonuçlar" nedeniyle askerlerin Yahudi taş atanlara, ateş etmekten kaçındığını itiraf etti.
PİŞKİN SAVUNMA: CAYDIRICI ETKİSİ OLDU
Filistinlilere yönelik gevşetilen ateş açma kurallarının bir "caydırıcı etki" oluşturduğunu savunan Bluth, buna karşı askerlerin Yahudilere ateş açmasının derin sosyolojik sonuçları olduğunu söyledi.
Bluth, özellikle işgal altındaki Batı Şeria sınırındaki bariyeri geçmeye çalışan Filistinlilere yönelik sertleşen müdahaleye vurgu yaptı.
İsrail ile işgal altındaki Batı Şeria arasındaki "hat" üzerinde geçerli olan mevcut kuralların, İsrail askerlerine Filistinlileri tutuklama işlemi sırasında dizinden veya diz altından vurma yetkisi verdiğini ifade eden Bluth, "bariyer bilinci" adını verdiği bir caydırıcılık oluşturmayı hedeflediklerini ileri sürdü.
DİZİNDEN VURULAN FİLİSTİNLİLERE "TOPAL ANIT" HAKARETİ
Bluth, İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ayrım (Utanç) Duvarı'nı sınırı geçmeye çalışırken vurulan Filistinlilere atıfta bulunarak, "Filistin köylerinde sınırı geçmeye teşebbüs etmiş olanlardan kalma pek çok 'topal anıt' var, yani ödenen bir bedel var." ifadelerini kullandı.
Tümgeneral Bluth, "topal anıt" yakıştırmasıyla, Ayrım Duvarı'ndan geçmeye çalışırken dizinden veya bacağından vurularak sakat bırakılan Filistinlilerin, "canlı ibret vesikası" olarak dolaştığına işaret etti.