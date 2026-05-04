CANLI YAYIN

Soykırımın Batı Şeria bilançosu kan dondurdu! İsrailli generalden "3 yılda bin 500 Filistinli öldürüldük" itirafı: Pişkince savundu

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Soykırımın Batı Şeria bilançosu kan dondurdu! İsrailli generalden "3 yılda bin 500 Filistinli öldürüldük" itirafı: Pişkince savundu

İsrail Merkez Komutanlığı Şefi Tümgeneral Avi Bluth’un kapalı toplantıdaki sözleri ortaya çıktı. Filistinlilere yönelik ateş açma kurallarının gevşetildiğini kabul eden Bluth, Batı Şeria'da 1967’den beri "hiç öldürmedikleri kadar çok Filistinli öldürdüklerini" söyledi. Katil general uygulanan politikaların “caydırıcılık” amacı taşıdığını savundu.

İsrail ordusunun işgali altındaki Batı Şeria'daki en üst düzey isimlerinden Merkez Komutanlığı Şefi Tümgeneral Avi Bluth'un skandal açıklamaları büyük tepki çekti.

Fotoğraf-A HaberFotoğraf-A Haber

İsrail basınında yer alan haberlere göre Bluth, basına kapalı bir forumda yaptığı konuşmada, son üç yılda bin 500 Filistinlinin öldürüldüğünü ifade etti.

KATLİAMDAN GURUR DUYDU

Haaretz gazetesinin haberine göre, Tümgeneral Bluth, basına kapalı bir forumda yaptığı konuşmada, işgal altındaki Batı Şeria'daki baskınların şiddetine dair itirafta bulunarak, Filistinlilere ateş açma kurallarını gevşetmiş olmaktan duyduğu gururu dile getirdi.

İsrailli siyonist Bakan Ben-Gvirin pastasında Filistinlilerin kanı çıktı!İsrailli siyonist Bakan Ben-Gvirin pastasında Filistinlilerin kanı çıktı! İSRAİLLİ SİYONİST BAKAN BEN-GVİR'İN PASTASINDA FİLİSTİNLİLERİN KANI ÇIKTI!

Ordunun işgal altındaki Batı Şeria'da taş atanlara yönelik politikasında Yahudiler ile Filistinliler arasında ayrımcılık yaptığını kabul eden Bluth, "toplumsal sonuçlar" nedeniyle askerlerin Yahudi taş atanlara, ateş etmekten kaçındığını itiraf etti.

PİŞKİN SAVUNMA: CAYDIRICI ETKİSİ OLDU

Filistinlilere yönelik gevşetilen ateş açma kurallarının bir "caydırıcı etki" oluşturduğunu savunan Bluth, buna karşı askerlerin Yahudilere ateş açmasının derin sosyolojik sonuçları olduğunu söyledi.

Hizbullah’ın İHA Hamlesi İsrail’i paniklettiHizbullah’ın İHA Hamlesi İsrail’i panikletti HİZBULLAH'IN İHA HAMLESİ İSRAİL'İ PANİKLETTİ

Bluth, özellikle işgal altındaki Batı Şeria sınırındaki bariyeri geçmeye çalışan Filistinlilere yönelik sertleşen müdahaleye vurgu yaptı.

İsrail ile işgal altındaki Batı Şeria arasındaki "hat" üzerinde geçerli olan mevcut kuralların, İsrail askerlerine Filistinlileri tutuklama işlemi sırasında dizinden veya diz altından vurma yetkisi verdiğini ifade eden Bluth, "bariyer bilinci" adını verdiği bir caydırıcılık oluşturmayı hedeflediklerini ileri sürdü.

Fotoğraf-AAFotoğraf-AA

DİZİNDEN VURULAN FİLİSTİNLİLERE "TOPAL ANIT" HAKARETİ

Bluth, İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ayrım (Utanç) Duvarı'nı sınırı geçmeye çalışırken vurulan Filistinlilere atıfta bulunarak, "Filistin köylerinde sınırı geçmeye teşebbüs etmiş olanlardan kalma pek çok 'topal anıt' var, yani ödenen bir bedel var." ifadelerini kullandı.

İsrail’in ‘dijital işgal’ ordusu: 100 bin kişiyle algı operasyonu!İsrail’in ‘dijital işgal’ ordusu: 100 bin kişiyle algı operasyonu! İSRAİL’İN ‘DİJİTAL İŞGAL’ ORDUSU: 100 BİN KİŞİYLE ALGI OPERASYONU!

Tümgeneral Bluth, "topal anıt" yakıştırmasıyla, Ayrım Duvarı'ndan geçmeye çalışırken dizinden veya bacağından vurularak sakat bırakılan Filistinlilerin, "canlı ibret vesikası" olarak dolaştığına işaret etti.

Tümgeneral Bluth | Fotoğraf-IDF Youtube videosuTümgeneral Bluth | Fotoğraf-IDF Youtube videosu

"HİÇ ÖLDÜRMEDİĞİMİZ KADAR FİLİSTİNLİ ÖLDÜRDÜK"

İsrail ordusunun Ekim 2023'tekine benzer bir saldırıyı önlemeye çalıştığını öne süren ve son 3 yılda 1500 Filistinliyi öldürdüklerini belirten Bluth, "Araplar şunu anlıyor, 'Biri seni öldürmeye gelirse, sen onu önce öldür.' kuralı Orta Doğu'nun normudur. Bu yüzden 1967'den beri hiç öldürmediğimiz kadar çok (Filistinli) öldürüyoruz." dedi.

İsrailden açık açık hırsızlık! Filistin’in vergi gelirlerine el koyduİsrailden açık açık hırsızlık! Filistin’in vergi gelirlerine el koydu İSRAİL'DEN AÇIK AÇIK HIRSIZLIK! FİLİSTİN’İN VERGİ GELİRLERİNE EL KOYDU

Bluth, Filistinli taş atanlar hakkında, "Bu terörizmdir, 'popüler' ya da 'halk' terörü diye bir şey yoktur; halk işi olan tek şey halk danslarıdır. 2025 yılında yollarda taş atan 42 (Filistinliyi) kişiyi öldürdük." diye konuştu.

Fotoğraf-AAFotoğraf-AA

"YAHUDİLERE ATEŞ AÇILMASINA KARŞIYIM" VURGUSU

Buna karşın Bluth, işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin araçlara taş atması konusunda, tehlike aynı olmasına rağmen askerlerin onlara ateş açmasını desteklemediğini söyledi.

Levyden savaş itirafı: İsrailin en büyük hayaliydiLevyden savaş itirafı: İsrailin en büyük hayaliydi LEVY'DEN SAVAŞ İTİRAFI: İSRAİL'İN EN BÜYÜK HAYALİYDİ

Geçen yaz, işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerden bir genci yaraladıkları olaya atıfta bulunan Bluth, "Örneğin iki maskeli Yahudi'yi vurduk. Bunun nasıl bir gürültü kopardığını hatırlıyor musunuz?" şeklinde konuştu.

AYRIMCILIĞI KABUL ETTİ

Bluth, bu tür durumlarda askerlerin Yahudi göstericileri dağıtmak ve şüphelileri gözaltına almak için ölümcül olmayan yöntemler kullanmasını tercih ettiğini açıkça belirterek, yapılan ayrımcılığı şöyle savundu:

"Bu meseleleri başka yollarla çözmeyi tercih ediyoruz. Bu tür her olayın sosyolojik açıdan çok ciddi sonuçları oluyor. O noktaya gitmemiz gerektiğinden emin değilim, silahlı çatışmaya girmek zorunda değiliz ve evet, bu durum ayrımcılık içeriyor."

Fotoğraf-AAFotoğraf-AA

"İSRAİL'DE ÇALIŞAN FİLİSTİNLİLER POTANSİYEL TERÖRİSTTİR"

İsraillilere yönelik gözaltı uygulaması olmadığına değinen Bluth, "Kaç tane Arap idari tutuklu var biliyor musunuz? 4 binden fazla. İsraillilere yönelik idari gözaltı uygulaması yok ama 4 bin Filistinli idari gözaltında." ifadelerini kullandı.

Bluth, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki sanayi bölgesinde yasal olarak çalışan 13 bin Filistinli olduğunu söyleyerek, "Bunların İsrail'de çalışmasına izin veriliyor. Bunların her biri potansiyel birer teröristtir, ancak caydırıcılık olduğu için saldırı düzenlemeye çıkmıyorlar." iddiasında bulundu.

İsrail'de idari gözaltılar, Filistinlilerin herhangi bir suçlama yöneltilmeden veya yargılama yapılmadan, "güvenlik tehdidi" gerekçesiyle belirsiz sürelerle tutuklu kalması anlamına geliyor.

2023'TEN BU YANA 22 BİN GÖZALTI

Filistin verilerine göre, İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, 2023 yılının ekim ayından beri Batı Şeria'da düzenledikleri saldırılarda en az 1155 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin 750 kişi yaralandı, yaklaşık 22 bin kişi gözaltına alındı.

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın