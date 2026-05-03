Hizbullah’ın İHA Hamlesi İsrail’i panikletti: Yeni savunma arayışına girdiler

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan’daki Hizbullah kaynaklı artan İHA saldırıları karşısında yeni bir savunma projesi başlatıldığını açıkladı. Açıklamaların tonu, Tel Aviv yönetiminin bu tehdidi ciddiyetle ele aldığını ve giderek artan bir baskı hissettiğini ortaya koydu.

Netanyahu, yayımladığı video mesajda, Lübnan'ın güneyinden gelen insansız hava aracı saldırılarını durdurmak amacıyla birkaç hafta önce özel bir proje talimatı verdiğini söyledi.

İsrail Başbakan Netanyahu yayımladığı video mesajda, güneyini işgal altında tuttukları Lübnan'da bulunan Hizbullah'ın İHA saldırıları ve ABD'den yeni F-35I ve F-15I savaş uçaklarının alımına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Lübnan'da bulunan Hizbullah'ın İHA'larla düzenlediği saldırıların engellenmesi için birkaç hafta önce yeni bir proje başlatılması talimatını verdiğini söyleyen Netanyahu, projenin detaylarına ilişkin bilgi vermedi.

Netanyahu, "Zaman alacak, ancak üzerinde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Devrim niteliğinde" ve "tüm tabloyu kökünden değiştirecek" İsrail yapımı uçaklar geliştireceklerini söyleyen Netanyahu, İsrail hükümetinin önümüzdeki on yılda savunma bütçesine 350 milyar İsrail şekeli aktarma kararı aldığını da hatırlattı.

İsrail Savunma Bakanlığının F-35I ve F-15I'lerden oluşan iki savaş uçağı filosunun alımını onaylamasına değinen Netanyahu, yeni alımlarla İsrail ordusunun "hava üstünlüğünün" daha da güçleneceğini ileri sürdü.

Netanyahu, "Pilotlarımız İran semalarında her yere ulaşabilir ve gerekirse bunu yapmaya hazırlar." ifadeleriyle İran'a yeniden saldırılar düzenleyebilecekleri tehdidinde bulundu.