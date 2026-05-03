İnsanlık, tarihe kara bir leke olarak geçecek süreçten geçiyor. Tek bir ülke dünyayı adeta kaosa sürüklüyor. Hiçbir kuralı ve anlaşmayı tanımayan İsrail, canlı yayınlarda soykırım suçu işliyor. Mevcut çürümüş küresel sistem bırakın bu barbarlığı cezalandırmayı, koruyor bile. Uluslararası kurumların yükümlülükleri İsrail'e işletilmiyor, Batılı devletler her türlü maddi desteği sağlıyor ve ABD'li teknoloji şirketleri her alanda Siyonistlerin yanında duruyor.

Bu adaletsizliğe karşı Türkiye gibi ülkeler diplomaside mücadele ederken, dünyanın dört bir yanındaki vicdan sahibi milyonlar ise 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistinlilerin sesini her türlü platformda duyurmaya çalışıyor. Ancak dedik ya düzen yozlaşmış diye... İşte İsrail ve destekçileri, şimdilerde gözünü sosyal ağlara dikmiş durumda.