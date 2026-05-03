İsrail’in ‘dijital işgal’ ordusu: 100 bin kişiyle algı operasyonu!
Sosyal ağlarda dezenformasyon ve dijital propaganda iddiaları yeniden tartışma konusu oldu. Bazı iddialara göre organize ekipler, sosyal medya platformlarında içerik üretimi ve dağıtımıyla kamuoyu algısını etkilemeye çalışıyor. İddialar, platformların içerik politikaları ve denetim süreçlerini de gündeme taşıdı.
İnsanlık, tarihe kara bir leke olarak geçecek süreçten geçiyor. Tek bir ülke dünyayı adeta kaosa sürüklüyor. Hiçbir kuralı ve anlaşmayı tanımayan İsrail, canlı yayınlarda soykırım suçu işliyor. Mevcut çürümüş küresel sistem bırakın bu barbarlığı cezalandırmayı, koruyor bile. Uluslararası kurumların yükümlülükleri İsrail'e işletilmiyor, Batılı devletler her türlü maddi desteği sağlıyor ve ABD'li teknoloji şirketleri her alanda Siyonistlerin yanında duruyor.
Bu adaletsizliğe karşı Türkiye gibi ülkeler diplomaside mücadele ederken, dünyanın dört bir yanındaki vicdan sahibi milyonlar ise 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistinlilerin sesini her türlü platformda duyurmaya çalışıyor. Ancak dedik ya düzen yozlaşmış diye... İşte İsrail ve destekçileri, şimdilerde gözünü sosyal ağlara dikmiş durumda.
ÇAĞIMIZIN KİRLİ SİLAHI: YALAN HABER
Günümüzün en önemli silahlarından biri olan bilginin halka ulaştırılma gücünü ellerinden kaybetmek istemiyorlar. Batılı ana akım medya zaten yıllardır ellerinde. Daha üç gün önce Merkezi Almanya'da bulunan ancak ABD ve Avrupa'da büyük bir medya ağı olan Axel Springer şirketinin, yazı işleri kadrosundan İsrail'e bağlılık talep ettiği ortaya çıktı. Ya da NewsCord tarafından yapılan araştırmada İngiliz medyasının Gazze'deki zulmü perdelediği belgelendi. ABD medyasına girmiyoruz bile, çünkü onlar neredeyse tamamen Yahudi lobilerinin esiri konumunda... Ek olarak YouTube, Instagram, Facebook, Google ve daha birçok ABD merkezli teknoloji şirketinin de internet aramalarında İsrail'i destekleyen içerikleri öne çıkardığı biliniyor. Ama tabii ki de İsrail ve destekçileri bunlarla yetinmiyor. Tüm sansürlere rağmen Filistin'in haklı mücadelesine ve İsrail zulmüne ses çıkaranları susturmak için trol ordusunu devreye soktular. Haberimizde İsrail'in dijital ortamda yalan bilgiyi nasıl silah haline dönüştürdüğüne odaklanacağız...
SAHTE VİDEOLARI VİRAL YAPIYORLAR
"Gazze'de bize soykırım yapıyorsunuz diyenlere, cevap vermek yerine, dünyanın gündemini bir şekilde bizim oluşturmamız lazım..." Bu sözler eski bir İsrail askeri istihbarat görevlisi olan Ella Kenan'a ait. Katıldığı bir toplantıda konuştu ve "BrightMind" adlı platform üzerinden 100 binden fazla kişiyi seferber ederek dijital mecralarda geniş çaplı algı operasyonları yürüttüklerini açıkladı. İsrailli yetkili, kendi ürettikleri videoları dünya genelinde viral haline getirdiklerini açıkça dile getirdi.