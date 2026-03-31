Savaşta yeni cephe: İranlı hackerlar İsrail ve ABD'yi ablukaya aldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Klavye başındaki "görünmez ordu" harekete geçti. İngiliz gazetesi Financial Times, İran’ın siber savaş stratejisindeki korkunç boyutu gözler önüne serdi. İsrail sokaklarında çalan sahte sirenlerden, ABD’nin dev şirketlerini felç eden saldırılara kadar; Tahran’ın siber operatörleri dijital cephede tam anlamıyla bir "terör estiriyor."

Orta Doğu'da silahlar susmuyor, ancak asıl büyük savaş internetin derinliklerinde, fiber optik kabloların arasında yaşanıyor. Financial Times'ın verilerine göre; Tahran'ın siber askerleri, bugüne kadar görülmemiş bir seferberlik ilan ederek İsrail ve ABD hedeflerine karşı topyekûn bir dijital saldırı başlattı.

"NETANYAHU ÖLDÜ!" MESAJLARIYLA PSİKOLOJİK HARP

İsrail halkı bu ayın başında kabusu yaşadı. Binlerce İsraillinin telefonuna, ordudan gelmiş süsü verilen sahte mesajlar düştü. Mesajlarda, güya güvenlik sağlayan "sahte sığınak uygulamaları" indirilmesi teşvik edilerek kişisel veriler hedef alındı. Ancak asıl şok, toplu mesajlardaki o ifadelerle yaşandı:

"Netanyahu öldü. Ölüm sana yaklaşıyor... İran füzeleri seni yok etmeden Filistin'i terk et!"

CISA'nın ( Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı) eski direktörü Chris Krebs, bu durumu tek bir cümleyle özetliyor: "Nefes alan her siber operatör klavyesinin başında!"

TAHRAN'IN ÜÇ KATMANLI "SİBER ÖLÜM" YAPISI

İran, saldırılarının izini sürmeyi imkansız kılmak için "inkar edilebilir" üçlü bir hiyerarşi kurmuş durumda:

Resmi Ordu: Doğrudan Devrim Muhafızları ve İstihbarat Bakanlığı'na bağlı elit ekipler.

Yarı Bağımsız Taşeronlar: Siber suç dünyasından devşirilen profesyonel hacker grupları.

Gönüllü Hacktivistler: İdeolojik motivasyonla hareket eden "dijital milisler."

ABD'YE TARİHİ DARBE: TIP DEVİ STRYKER FELÇ OLDU!

İran'a atfedilen en yıkıcı saldırılardan biri, milyarlarca dolarlık tıbbi teknoloji devi Stryker'a yapıldı.

Binlerce çalışan bilgisayarlarına giremediği için evine gönderildi, kritik ameliyatlar ekipman tedariki aksadığı için ertelendi. Kendilerine "Handala" adını veren grup, 200 bin cihazı sildiklerini iddia ediyor. Uzmanlar bunu, "ABD'ye karşı savaş zamanında görülen en etkili siber saldırı" olarak nitelendiriyor.

FBI DİREKTÖRÜNÜN ÖZEL FOTOĞRAFLARI SIZDIRILDI

Saldırıların ucu FBI Direktörü Kash Patel'e kadar uzandı. Hackerlar, Patel'in kişisel e-posta hesabına sızarak özel fotoğraflarını yayımladığını iddia etti. FBI her ne kadar bilgilerin "eski" olduğunu söylese de, bu durum ABD'nin en üst düzey güvenlik bürokrasisindeki sızıntı korkusunu tırmandırdı.

ASİMETRİK SAVAŞ: DÜŞÜK MALİYET, YÜKSEK KAOS!

İran, Rusya veya Çin kadar devasa bütçelere sahip olmasa da; oltalama (phishing) ve veri silen yazılımlarla "düşük maliyetli ama yüksek etkili" bir strateji izliyor.

İsrail yetkilileri, İran'ın şirketlerine yönelik binlerce saldırı denediğini ve bunların yaklaşık 50'sinin başarılı olduğunu itiraf etti. Hacklenen güvenlik kameralarından elde edilen verilerin, gerçek drone ve füze saldırılarında hedef belirlemek için kullanıldığı iddia ediliyor.

İSRAİL VE ABD'NİN SİBER TACİZLERİ: "STUXNET"TEN KAMERA SIZINTILARINA

Savaşın diğer yüzünde ise İsrail ve ABD'nin siber operasyonları var. 2009'da İran'ın nükleer programını vuran Stuxnet virüsü hala hafızalarda. İsrail'in, Tahran'daki trafik kameralarını hackleyerek istihbarat topladığı ve dini uygulamalar üzerinden milyonlarca İranlıya rejim karşıtı mesajlar gönderdiği biliniyor. Ancak bu karşılıklı hamleler, bölgeyi dijital bir barut fıçısına çevirmiş durumda.

ABD SAVUNMASINDA BÜYÜK ZAFİYET: "PERSONEL SAYISI ÜÇTE BİRE İNDİ"

Financial Times haberinde ABD'nin siber savunmasındaki "delikler" de masaya yatırıldı.

Kurumsal eksiklikler ve siyasi gerilimler nedeniyle siber savunma ajansı CISA'nın personel kapasitesinin üçte bire düştüğü belirtiliyor. Uzmanlar uyarıyor:

"Savunma açısından ne kadar zayıf olduğumuz ortaya çıktı. Eğer İran'a toparlanması için zaman verilirse, çok daha belirleyici saldırılar kapıda!"

