Savaşta yeni cephe: İranlı hackerlar İsrail ve ABD'yi ablukaya aldı

Orta Doğu'da silahlar susmuyor, ancak asıl büyük savaş internetin derinliklerinde, fiber optik kabloların arasında yaşanıyor. Financial Times'ın verilerine göre; Tahran'ın siber askerleri, bugüne kadar görülmemiş bir seferberlik ilan ederek İsrail ve ABD hedeflerine karşı topyekûn bir dijital saldırı başlattı.

"NETANYAHU ÖLDÜ!" MESAJLARIYLA PSİKOLOJİK HARP

İsrail halkı bu ayın başında kabusu yaşadı. Binlerce İsraillinin telefonuna, ordudan gelmiş süsü verilen sahte mesajlar düştü. Mesajlarda, güya güvenlik sağlayan "sahte sığınak uygulamaları" indirilmesi teşvik edilerek kişisel veriler hedef alındı. Ancak asıl şok, toplu mesajlardaki o ifadelerle yaşandı: