Vekalet savaşları! ABD Hürmüz'ü kontrol için harekette mi?
ABD-İran hattında gerilim tırmanırken, Hürmüz Boğazı küresel krizinin merkezine yerleşti. Uzmanlar, Trump'ın adımlarının taktiksel olabileceğine dikkat çekerken, İran'ın vekil güçlerle savaşı yayma stratejisi öne çıkıyor. Bölgedeki askeri hareketlilik artarken, Çin'in sessiz takibi ve küresel güç dengeleri krizin seyrini belirliyor.
Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Yıldırım Deniz, A Haber canlı yayınında bölgedeki sıcak gelişmeleri ve ABD-İran gerilimini çarpıcı detaylarla analiz etti. Trump'ın 'paraşütçü' çıkışından İran'ın vekil güçleri devreye sokmasına, Hürmüz Boğazı'nın kritik öneminden Çin'in bölgedeki sessiz ama derin gözetimine kadar birçok kritik başlık masaya yatırıldı.
Uzman isim, bölgedeki dengelerin sadece askeri değil, teknolojik ve stratejik bir kırılma noktasında olduğunu vurguladı.
İRAN'IN STRATEJİSİ: SAVAŞI COĞRAFİ OLARAK YAYMAK
Bölgedeki gerilimin tarihsel ve coğrafi boyutuna dikkat çeken Dr. Yıldırım Deniz, "İran bu savaşı hem coğrafi olarak hem de süre olarak geniş bir alana yaymak istiyor. Bütün saldırı okları İran'ın savunma sistemlerine, havaalanlarına ve deniz kuvvetlerine çevrilmişken İran buna vekil güçleriyle yanıt veriyor," sözleriyle Tahran'ın oyun planını deşifre etti. Deniz, İran'ın bölgedeki aktörlerini sıralayarak, "Hizbullah, Haşdi Şabi ve henüz tam devreye girmeyen Husiler ile İsrail'in dikkatini dağıtmayı amaçlıyorlar. İsrail'in tüm odağı İran iken, bir anda birinci gündemi Lübnan oldu," ifadelerini kullandı.
HÜRMÜZ BOĞAZI VE EKONOMİK SAVAŞIN EŞİĞİ
ABD'nin bölgedeki temel motivasyonuna değinen Dr. Yıldırım Deniz, "ABD şu anda olanca gücüyle Hürmüz Boğazı'nın açılmasını ve dünya ekonomisinin rahatlamasını istiyor. Ancak İran, yıllardır ifade ettiği 'Hürmüz'ü kapatma' kartını artık fiiliyata dökmeye başladı," değerlendirmesinde bulundu. İran'ın elindeki silah envanterini tasarruflu kullandığını belirten Deniz, "İran'ın elinde menzili İsrail'i vurabilecek 2 bin kilometre civarında 300 ile 600 arası balistik füze olduğu tahmin ediliyor. Ancak İran bunları ilk aşamada kullanmak yerine, 20 bin ile 50 bin dolar maliyeti olan insansız hava araçlarıyla İsrail'in 'Demir Kubbe'sini yormaya başladı," sözlerini ekledi.
KÖRFEZ ÜLKELERİ NEDEN SAVAŞA GİRMEK İSTEMİYOR?
Bölge ülkelerinin askeri kapasiteleri ile siyasi refleksleri arasındaki farkı analiz eden Deniz, "Suudi Arabistan ve Katar gibi ülkelerin İran'da bile olmayan son teknoloji hava güçleri var. Ancak bu ülkeler savaşmayı istemiyorlar. Çünkü ABD donanması bölgeden çekildiği anda İran ile karşı karşıya kalacaklarını biliyorlar," dedi. Körfez ülkelerinin savunma harcamalarındaki devasa artışa rağmen risk almaktan kaçındıklarını belirten Dr. Yıldırım Deniz, "Bu ülkelerin konfor alanları çok geniş ve kendilerini riske atmak istemiyorlar. Tamamen savunmalarını ABD ve İsrail menşeli füze sistemlerine endekslemiş durumdalar," ifadelerini kullandı.
SAVAŞIN GİZLİ KAZANANI ÇİN Mİ?
Savaşın küresel dengeleri nasıl değiştirdiğini ve teknolojik casusluk faaliyetlerini anlatan Dr. Yıldırım Deniz, "Bu savaştan karlı çıkan iki unsur var; biri İsrail, diğeri ise Çin. Çin şu an bölgede dünyanın en gelişmiş istihbarat gemisini konuşlandırmış durumda. 6 bin kilometre çapındaki her şeyi, aynı anda 1200 füzeyi veya uçağı takip edebiliyorlar," bilgisini paylaştı. Çin'in bölgedeki rolünü detaylandıran Deniz, "Çin bir yandan İran ile ticaretini sürdürürken, diğer yandan ABD'nin sahada daha önce kullanmadığı F-35 gibi yeni savaş teknolojilerini adım adım seyrediyor. Ukrayna-Rusya savaşıyla aralanan kapı, burada bambaşka bir savaş konseptine evrildi," sözleriyle analizini noktaladı.