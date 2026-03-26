Vekalet savaşları! ABD Hürmüz'ü kontrol için harekette mi?

🔎 KISA ANALİZ

Haber, ABD-İran gerilimini askeri çatışmadan çok çok katmanlı bir vekâlet savaşı ve stratejik güç mücadelesi olarak ele alıyor. İran'ın doğrudan cephe yerine vekil güçlerle alanı genişletme stratejisi, çatışmayı bölgesel bir savaşa dönüştürme riski taşıyor.

ABD'nin önceliği ise askeri üstünlükten ziyade Hürmüz Boğazı'nı açık tutarak küresel ekonomiyi korumak. Bu noktada savaş yalnızca askeri değil, aynı zamanda enerji ve ticaret savaşı niteliği taşıyor.

Çin'in sahadaki "sessiz gözlemci" rolü ise krizin teknolojik ve istihbari boyutunu öne çıkarıyor. Bu da savaşın geleceğinin klasik değil, hibrit ve teknoloji odaklı olacağını gösteriyor.

📊 VERİLERDEN ÖZET TABLO

Başlık Durum Etki Alanı Olası Sonuç Savaş türü Vekâlet savaşı Orta Doğu Cephe genişlemesi İran stratejisi Vekil güçler Lübnan, Irak, Yemen Çoklu çatışma alanı ABD hedefi Hürmüz'ü açık tutmak Küresel ekonomi Enerji akışının korunması Hürmüz Boğazı Kritik chokepoint Dünya ticareti Petrol krizi riski İran askeri gücü Füze + İHA Bölgesel Asimetrik savaş Körfez ülkeleri Çekimser Bölge Savaşın sınırlı kalması Çin'in rolü Gözlem/istihbarat Küresel Teknoloji kazanımı Teknolojik boyut Yüksek Askeri Yeni savaş konsepti

❓ 6 BAŞLIKTA KRİTİK SORULAR

1. Bu bir doğrudan savaş mı?

Hayır, büyük ölçüde vekil güçler üzerinden yürütülen bir çatışma.

2. İran neden vekil güçleri kullanıyor?

Doğrudan savaş maliyetinden kaçınmak ve cepheyi genişletmek için.

3. ABD neden Hürmüz'e odaklanıyor?

Küresel petrol ticaretinin kritik noktası olduğu için.

4. Körfez ülkeleri neden pasif?

Savaşa girerlerse doğrudan İran'la karşı karşıya kalacaklarını biliyorlar.

5. Çin bu süreçte ne yapıyor?

Sahadaki gelişmeleri izleyerek askeri ve teknolojik veri topluyor.

6. Savaşın seyri nasıl değişebilir?

Teknoloji, insansız sistemler ve ekonomik faktörler belirleyici olacak.