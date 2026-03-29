CANLI YAYIN

Hürmüz Boğazı’nda kritik plan: ABD üssü mü kuruluyor?

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr - Özel Haber
Ortadoğu’da alarm veriyor. ABD, Hürmüz Boğazı’nda kritik bir üs kurmak için gizli harekât planlarını devreye soktuğu iddiaları gündeme oturdu. İran’ın hamleleri ve ABD’nin gizli operasyonları, dünya enerji piyasasını ve bölgedeki dengeleri doğrudan etkilerken, A Haber’e konuşan Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, bölgedeki bu hareketliliğin sadece askeri değil, psikolojik üstünlük ve enerji kontrolü açısından da kritik olduğunu vurguladı.

İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki hamleleri, dünya enerji piyasasını sarsacak bir psikolojik üstünlük mücadelesine dönüştü. Uzman isim, bölgedeki inisiyatif savaşının artık sadece füze ve askerle değil, stratejik psikolojiyle şekillendiğini vurgularken ABD ve müttefikleri, bölgedeki üslerini güçlendirip gizli harekât planlarının devreye sokulmuş olabileceğine dikkat çekti.

HÜRMÜZ'DEKİ 'AÇ-KAPA' KUMARI | RUS PİLOTLARIN İRAN ÜNİFORMALI SIRRI!

PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK NEDİR VE BEDİLİ KİM ÖDÜYOR?

Askerî Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, "Psikolojik üstünlük, inisiyatifi elde bulundurmakla ilgilidir. Bu, sadece füze atmak ya da saldırmak anlamına gelmez; savaşın gidişatını kontrol edebilmektir]" şeklinde konuştu. Olçar, İran'ın yöneticileri ve halkının, birlikte kendilerini psikolojik olarak daha üstün hissettiğini belirterek, "[Bu tek taraflı bir algı olabilir; ancak halk, Amerika'nın olası bir saldırısına karşı direniş gösterecek kaynaklara sahip: Besiçler, Kudüs Güçleri, Devrim Muhafızları…" ifadelerini kullandı.

Olçar, psikolojik üstünlüğün sürdürülebilirliğinin tartışmalı olduğunu belirterek, "Hürmüz Boğazı'nı kapatarak bütün dünyaya bunu gösterebilirsiniz ama üç ay sürdürseniz bile dünyanın enerji piyasası çökmez" dedi.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü) (Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

HÜRMÜZ BOĞAZI: STRATEJİK KOZ VE ENERJİDE İNİSİYATİF

Doç. Dr. Olçar, Hürmüz Boğazı'nın İran için sadece askeri değil, ekonomik ve psikolojik bir koz olduğunu vurgulayarak, "İktisaden Hürmüz, İran'ın elindeki en kritik koz. Aç-kapa yaparak enerji akışında inisiyatifi ele alıyor. Ama alternatifler yok mu? Eğer birileri bu dengeyi bozarsa, psikolojik üstünlük kaybolabilir" şeklinde konuştu.

Olçar, ABD'nin bölgedeki düşük maliyetli enerji hedeflerini de işaret ederek, "Hepimiz Hürmüz'e odaklandık, büyük küresel güçler de öyle. İran'ın bu hamlesi psikolojik olarak doğru ama sürdürülebilirliği sınırlı" ifadelerini kullandı.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü) (Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

ABD'NİN BÖLGEDEKİ ASKERİ HAREKAT PLANLARI

Amerika'nın bölgedeki mevcut askerî gücüne değinen Olçar, "3.500, 5.000, 2.500 kişilik uçar birlikler, hava indirme tümenleri ve Delta Force gibi özel kuvvetleri Ürdün veya civarındaki bir ülkeye konuşlandırabilirler. BAE ile ortak operasyon planlıyorlar. Bu üçlü koalisyon, stratejik olarak harekâtı yönlendirecek" dedi.

Olçar, vekil güç kullanımına da dikkat çekerek, "BAE, Muhammed Dahlan aracılığıyla çeşitli bölgelerden savaş tecrübesi olan askerleri topluyor; bunlar sivil araçlarla transfer ediliyor, örtülü birikimle öne sürülüyor" ifadelerini kullandı.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü) (Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

HARK ADASI VE PETROL AKIŞININ KONTROLÜ

Doç. Dr. Olçar, Hark Adası'nın kritik rolüne vurgu yaptı: "Dolum ve dağıtım noktalarını tuttuğunuzda İran'ın sevkiyatını engellemiş olursunuz. Ama burada dikkat: petrol tesislerine zarar verirseniz fiyat yükselir, kendi operasyonunuzun etkisini tersine çevirebilirsiniz" şeklinde konuştu.

Olçar, Su-57 uçaklarının ve elektro-optik sistemlerin olası kullanımını işaret ederek, "İran pilotları eğitimi bir yıl sürer; belki Rus pilotlar İran üniformasıyla operasyon yapacak. Amerika'nın Ukrayna'da yaptığı gibi, Rusya'nın İran'da yapması da mümkün" dedi.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü) (Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

ULUSLARARASI GÖZLEM VE STRATEJİK BİRİKİM

Olçar, gizli askerî birikimin önemine değinerek, "Harekât öncesi intikal ve yığınaklanma sivil araçlarla yapılırsa, İran buna müdahale edemez. Çin ve Rusya uydularıyla izliyor, analizlerini yapıyor; ama önemli olan operasyonun planlaması" ifadelerini kullandı.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü) (Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

Sonuç olarak, Hürmüz Boğazı'nda psikolojik üstünlük ve inisiyatif savaşında tansiyon yüksek. ABD ve müttefikleri, stratejik üsler ve vekil güçlerle bölgeyi kontrol etmeye çalışırken, İran da psikolojik ve ekonomik kozlarını kullanarak dünyanın dikkatini kendi üzerine çekiyor. Bu kritik mücadelede enerji, askeri güç ve psikoloji iç içe geçiyor; sıcak temas her an yeni bir gerilimi tetikleyebilir.

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın