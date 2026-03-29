Hürmüz Boğazı’nda kritik plan: ABD üssü mü kuruluyor?

İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki hamleleri, dünya enerji piyasasını sarsacak bir psikolojik üstünlük mücadelesine dönüştü. Uzman isim, bölgedeki inisiyatif savaşının artık sadece füze ve askerle değil, stratejik psikolojiyle şekillendiğini vurgularken ABD ve müttefikleri, bölgedeki üslerini güçlendirip gizli harekât planlarının devreye sokulmuş olabileceğine dikkat çekti.

PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK NEDİR VE BEDİLİ KİM ÖDÜYOR?

Askerî Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, "Psikolojik üstünlük, inisiyatifi elde bulundurmakla ilgilidir. Bu, sadece füze atmak ya da saldırmak anlamına gelmez; savaşın gidişatını kontrol edebilmektir]" şeklinde konuştu. Olçar, İran'ın yöneticileri ve halkının, birlikte kendilerini psikolojik olarak daha üstün hissettiğini belirterek, "[Bu tek taraflı bir algı olabilir; ancak halk, Amerika'nın olası bir saldırısına karşı direniş gösterecek kaynaklara sahip: Besiçler, Kudüs Güçleri, Devrim Muhafızları…" ifadelerini kullandı.

Olçar, psikolojik üstünlüğün sürdürülebilirliğinin tartışmalı olduğunu belirterek, "Hürmüz Boğazı'nı kapatarak bütün dünyaya bunu gösterebilirsiniz ama üç ay sürdürseniz bile dünyanın enerji piyasası çökmez" dedi.