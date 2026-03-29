Hürmüz Boğazı’nda kritik plan: ABD üssü mü kuruluyor?
Ortadoğu’da alarm veriyor. ABD, Hürmüz Boğazı’nda kritik bir üs kurmak için gizli harekât planlarını devreye soktuğu iddiaları gündeme oturdu. İran’ın hamleleri ve ABD’nin gizli operasyonları, dünya enerji piyasasını ve bölgedeki dengeleri doğrudan etkilerken, A Haber’e konuşan Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, bölgedeki bu hareketliliğin sadece askeri değil, psikolojik üstünlük ve enerji kontrolü açısından da kritik olduğunu vurguladı.
İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki hamleleri, dünya enerji piyasasını sarsacak bir psikolojik üstünlük mücadelesine dönüştü. Uzman isim, bölgedeki inisiyatif savaşının artık sadece füze ve askerle değil, stratejik psikolojiyle şekillendiğini vurgularken ABD ve müttefikleri, bölgedeki üslerini güçlendirip gizli harekât planlarının devreye sokulmuş olabileceğine dikkat çekti.
PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK NEDİR VE BEDİLİ KİM ÖDÜYOR?
Askerî Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, "Psikolojik üstünlük, inisiyatifi elde bulundurmakla ilgilidir. Bu, sadece füze atmak ya da saldırmak anlamına gelmez; savaşın gidişatını kontrol edebilmektir]" şeklinde konuştu. Olçar, İran'ın yöneticileri ve halkının, birlikte kendilerini psikolojik olarak daha üstün hissettiğini belirterek, "[Bu tek taraflı bir algı olabilir; ancak halk, Amerika'nın olası bir saldırısına karşı direniş gösterecek kaynaklara sahip: Besiçler, Kudüs Güçleri, Devrim Muhafızları…" ifadelerini kullandı.
Olçar, psikolojik üstünlüğün sürdürülebilirliğinin tartışmalı olduğunu belirterek, "Hürmüz Boğazı'nı kapatarak bütün dünyaya bunu gösterebilirsiniz ama üç ay sürdürseniz bile dünyanın enerji piyasası çökmez" dedi.
HÜRMÜZ BOĞAZI: STRATEJİK KOZ VE ENERJİDE İNİSİYATİF
Doç. Dr. Olçar, Hürmüz Boğazı'nın İran için sadece askeri değil, ekonomik ve psikolojik bir koz olduğunu vurgulayarak, "İktisaden Hürmüz, İran'ın elindeki en kritik koz. Aç-kapa yaparak enerji akışında inisiyatifi ele alıyor. Ama alternatifler yok mu? Eğer birileri bu dengeyi bozarsa, psikolojik üstünlük kaybolabilir" şeklinde konuştu.
Olçar, ABD'nin bölgedeki düşük maliyetli enerji hedeflerini de işaret ederek, "Hepimiz Hürmüz'e odaklandık, büyük küresel güçler de öyle. İran'ın bu hamlesi psikolojik olarak doğru ama sürdürülebilirliği sınırlı" ifadelerini kullandı.
ABD'NİN BÖLGEDEKİ ASKERİ HAREKAT PLANLARI
Amerika'nın bölgedeki mevcut askerî gücüne değinen Olçar, "3.500, 5.000, 2.500 kişilik uçar birlikler, hava indirme tümenleri ve Delta Force gibi özel kuvvetleri Ürdün veya civarındaki bir ülkeye konuşlandırabilirler. BAE ile ortak operasyon planlıyorlar. Bu üçlü koalisyon, stratejik olarak harekâtı yönlendirecek" dedi.
Olçar, vekil güç kullanımına da dikkat çekerek, "BAE, Muhammed Dahlan aracılığıyla çeşitli bölgelerden savaş tecrübesi olan askerleri topluyor; bunlar sivil araçlarla transfer ediliyor, örtülü birikimle öne sürülüyor" ifadelerini kullandı.