SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

1. Hürmüz krizinin Epstein dosyalarıyla ne ilgisi var? İddiaya göre, Trump ve bazı üst düzey siyasi isimleri köşeye sıkıştıran Epstein skandalının üzerini örtmek ve kamuoyunun dikkatinin savaşa kaydırılması için bu kriz bir "şantaj" veya "dikkat dağıtma aracı" olarak kullanılıyor olabilir.

2. Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ekonomiyi nasıl vurur? Dünyadaki LNG akışının yüzde 66'sının geçtiği bu rotanın kapanması enerji fiyatlarını fırlatacak, özellikle Avrupa ve Asya ülkelerinde devasa bir enerji krizine yol açacaktır.

3. İran içinde bir sızıntı mı var? Prof. Dr. Derman'ın analizine göre, Mossad ajanlarının İran devlet mekanizmalarına sızdığı ve Ahmedinejad dönemindeki özel ekiplerin bile bu sızıntıdan etkilendiği yönünde ciddi emareler bulunuyor.