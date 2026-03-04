“Epstein dosyalarını gölgeliyor!” ABD’nin İran’a saldırıları şantaja mı dönüştü?
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının asıl nedeni tartışma konusu. A Haber ekranlarında Trump'ın ciddi bir oy kaybı yaşayabileceğini değerlendiren Dış Politika Uzmanı Prof. Dr. Giray Saynur Derman, "Özellikle Epstein dosyaları bütün dünyayı altüst etti. Bu savaşın, Trump ve bazı siyasi isimlerin başını ağrıtan Epstein dosyalarını gölgelemek için bir şantaj veya dikkat dağıtma aracı olarak kullanıldığı iddia ediliyor" dedi.
İran'ın stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nı kapatmasıyla küresel enerji piyasalarında deprem etkisi yaşanırken, savaşın faturası ve perde arkasındaki kirli hesaplar A Haber'de masaya yatırıldı. Dış Politika Uzmanı Prof. Dr. Giray Saynur Derman, Hürmüz'deki krizden Epstein dosyalarına, Trump'ın siyasi geleceğinden İsrail'in sinsi planlarına kadar birçok değerlendirmede bulundu. Derman, bölgedeki gerilimin sadece bir enerji krizi değil, küresel bir hesaplaşma olduğunu vurguladı.
HÜRMÜZ JEOPOLİTİK BİR SİLAH OLARAK KULLANILIYOR
Boğazın kapatılmasının dünya ekonomisi üzerindeki yıkıcı etkisine değinen Prof. Dr. Derman, "Hürmüz Boğazı jeopolitik ve stratejik konumu açısından son derece önemli. Dünyadaki LNG'nin yüzde 66'sı bu bölgeden geçiyor. Boğazın kapatılmasını zaten bekliyordum, bir sonraki aşama buralara mayın döşenmesi olabilir. Bu durum özellikle Çin, Japonya ve Avrupa ülkelerini derinden etkileyecek" sözleriyle tehlikenin boyutuna dikkat çekti. Enerji fiyatlarındaki artışa değinen Derman, "Amerika'nın en büyük rakibi Çin olduğu için aslında burada asıl hedef Çin'dir. Trump'ın İran'ı 'şer devletler' kategorisine alması ve İsrail için tehdit görmesi bu stratejik planın bir parçasıdır" ifadelerini kullandı.
İRAN SİYASETİNDE MOSSAD GÖLGESİ
İran'ın içindeki istihbarat zafiyetlerine ve suikastlere dikkat çeken Derman, "İçeride birtakım Mossad ajanlarının İran siyasi sistemine yerleştiğini düşünüyorum. Ahmedinejad döneminde kurulan 20 kişilik özel ekibin başındakilerin bile ajan çıktığı bir ortamdan bahsediyoruz. Reisi'nin helikopter kazası dahi bu kapsamda soru işaretleri barındırıyor" dedi. Bütün saldırılardan kurtulmasıyla dikkat çeken komutan Kaani ve benzeri isimler üzerinden sistemdeki sızıntılara vurgu yapan Derman, "Hamaney hedefte deniliyor ancak korunamaması içerideki ajanların etkililiğini gösteriyor. İran ya sonuna kadar direnecek ya da rejim değişikliğine kadar gidecek bir sürece zorlanacak" sözleriyle aktardı.
EPSTEİN DOSYALARI MI GÖLGELENİYOR?
Savaşın ABD iç siyasetiyle olan bağlantısını yorumlayan Prof. Dr. Giray Saynur Derman, "Trump'ın son dönemde yüzde 45'e yakın oy kaybettiği söyleniyor. Özellikle Epstein dosyaları bütün dünyayı altüst etti. Bu savaşın, Trump ve bazı siyasi isimlerin başını ağrıtan Epstein dosyalarını gölgelemek için bir şantaj veya dikkat dağıtma aracı olarak kullanıldığı iddia ediliyor" dedi. Trump'ın zorunlu bir hamle yaptığını belirten Derman, "Trump aslında İran'a operasyon hedeflemiyordu ama İsrail'in baskısıyla bu sürece dahil oldu. Bu durum Trump'a ciddi bir oy kaybettirebilir" ifadelerini kullandı.
İSRAİL'İN HEDEFİNDE TÜRKİYE Mİ VAR?
Netanyahu hükümetinin kontrolsüz bir güç haline geldiğini ifade eden Derman, "Netanyahu'ya şu an muhalefet bile tam destek veriyor. İsrail'e verilen bu kontrolsüz güç, bölgedeki nükleer ve balistik tesislerin vurulmasına kadar uzandı. Bu 'Arz-ı Mevud' kapsamındaki planın bir aşamasıdır ve bu kapsamda Türkiye bile hedefte olabilir" uyarısında bulundu. Savaşın faturasının bölge halkına kesildiğini belirten Derman, "İran bir Venezuela değil, elindeki bütün güçlerle direnecektir. Ancak Hürmüz'ün kapatılması Avrupa'da zaten var olan enerji krizini bir felakete dönüştürecektir" sözleriyle küresel riskleri hatırlattı.