Orta Doğu’da savaş bilançosu! 20 günlük kayıp 12 milyar doları aştı

Orta Doğu'daki çatışmaların faturası ağırlaşıyor. Turizmde günlük kayıp 600 milyon dolara, toplam zarar ise sadece 20 günde 12 milyar doların üzerine çıktı. WTTC verilerine göre bölgenin 2026 yılındaki 207 milyar dolarlık dev gelir hedefi büyük risk altına girerken, Suudi Arabistan’ın 'Vizyon 2030' projeleri de savaşın gölgesinde yavaşlama sinyalleri veriyor.

Orta Doğu'da tırmanan çatışmalar, uluslararası ziyaretçi trafiğinde keskin bir düşüşe neden oldu. Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTC) verilerine göre günlük turizm gelir kaybı 600 milyon dolar seviyesine ulaştı. Bu doğrultuda savaşın ilk 20 gününde toplam kaybın 12 milyar doları aştığı tahmin ediliyor. Ancak bu rakama havacılık zararları ve dolaylı ekonomik etkiler dahil edilmiyor; toplam kaybın çok daha yüksek olduğu değerlendiriliyor.

ABD/İsrail savaşında İran Körfez ülkelerini hedef aldı Çatışmaların başlamasıyla birlikte hava sahalarının kapanması ve güvenlik risklerinin artması, küresel havacılıkta pandemi sonrası en büyük krizlerden birini tetikledi. İlk 24 saatte 3 bin 400'den fazla uçuş iptal edilirken, sonraki süreçte iptal ve ertelemeler devam etti. Avrupa merkezli hava yolu şirketleri Orta Doğu seferlerini azaltırken, Lufthansa ve Air France-KLM başta olmak üzere birçok şirket uçuşlarını askıya aldı. Türk Hava Yolları ve Pegasus da riskli hatlarda operasyonlarını geçici olarak durdurdu.