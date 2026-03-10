Yasaklı içeriklere erişim engellenmedi: Rusya'dan Google'a ceza yağdı

CANLI YAYIN

ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Rusya'da, yasaklı bazı içeriklere erişimi engellemediği gerekçesiyle Google'a 11 milyon 400 bin ruble (yaklaşık 145 bin dolar) para cezası verildi.

Google aleyhine açılan dava başkent Moskova'da görüldü.

Şirketin yasaklı bazı içeriklere erişimi engellemediği gerekçesiyle yasalara uymadığına karar veren mahkeme, Google'ın 11 milyon 400 bin ruble para cezası ödemesine hükmetti.

Google'a daha önce de yasaklı içerikleri kaldırmadığı, Rusya'daki kullanıcıların kişisel verilerini yerelleştirmediği ve bazı ihlaller nedeniyle para cezaları verilmişti.

Şirket, son olarak 27 Şubat'ta önceki para cezalarını ödemediği gerekçesiyle 16 milyar ruble para cezasına çarptırılmıştı.

